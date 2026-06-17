Macron hodlá spustit námořní operaci na ochranu Hormuzského průlivu

Francouzská hlava státu Emmanuel Macron deklarovala, že Paříž a její partneři hodlají během několika dnů spustit námořní operaci na ochranu Hormuzského průlivu, jakmile dojde k definitivnímu stvrzení mírové dohody mezi Washingtonem a Teheránem.
Macron v televizním vysílání stanice TF1 upřesnil, že do regionu může během osmačtyřiceti až dvaasedmdesáti hodin vyplout letadlová loď Charles de Gaulle. Monitorovací lety bojových letounů spolu s první fregatou jsou připraveny k akci prakticky ihned a celou formaci následně posílí specializované jednotky určené k vyhledávání a likvidaci námořních min.
Tento vojenský zásah na obranu strategické námořní trasy, která je naprosto klíčová pro celosvětový export ropy a plynu, vzniká v těsné kooperaci Francie a Velké Británie. K zabezpečení bezproblémové plavby po utichnutí zbraní se přihlásily i další státy. Macron rychlou akceschopnost všech partnerů potvrdil na okraj třídenního setkání politických špiček skupiny G7 ve francouzském městě Évian-les-Bains.
Tento krok následuje po nedělním prohlášení šéfa Bílého domu Donalda Trumpa o uzavření dohody s Íránem, jejímž účelem je zastavit válečný stav a uvolnit zablokovanou vodní cestu. Současné ujednání se ovšem prozatím netýká íránského nukleárního programu, který se stane předmětem až dalších diskusí, a ve světě přetrvávají obavy ohledně snahy Teheránu zpoplatnit průjezd průlivem.
Francouzský prezident proto apeloval na obezřetnost s tím, že budoucí situace bude záviset na nadcházejících schůzkách mezi oběma stranami konfliktu. Paříž chce striktně vyžadovat dodržování mezinárodního práva a hodlá udělat maximum pro to, aby zavedení jakéhokoliv mýta pro nákladní lodě zamezila.
Dohodu s Íránem podpořil rovněž britský předseda vlády Keir Starmer, který ji označil za klíčový milník. Uvedl, že Londýn i Paříž splní své závazky a pomohou s ochranou a doprovodem lodí v oblasti, přesný termín zapojení britského námořnictva však blíže nespecifikoval.
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Emmanuel Macron , Hormuzský průliv
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Zdroj: Jan Hrabě