Magyar zastaví vystoupení Maďarska z Mezinárodního trestního soudu. Vyslovil se pro zatčení Netanjahua

Nově zvolený maďarský premiér Péter Magyar v pondělí oznámil zásadní změnu postoje své země vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu. Uvedl, že pokud by na maďarské území vstoupil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, bude muset být zatčen. Na Netanjahua vydal tento mezinárodní soud zatykač kvůli obviněním z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
Za vlády předchozího premiéra Viktora Orbána Maďarsko Netanjahua zatknout odmítlo. Když izraelský lídr v minulosti Maďarsko navštívil, tehdejší kabinet mu zaručil imunitu. Současně zahájil proces vystoupení země z Mezinárodního trestního soudu, který má podle stanov tribunálu trvat jeden rok.
Magyar nyní prohlásil, že tento proces vystoupení hodlá zastavit k 2. červnu. K tomuto datu uplyne přesně jeden rok od chvíle, kdy Maďarsko podalo oficiální oznámení o svém záměru opustit instituci generálnímu tajemníkovi OSN. Nová vláda má podle Magyara pevný úmysl zajistit, aby Maďarsko zůstalo členem soudu.
Izraelský premiér již přijal pozvání k návštěvě Maďarska, která se má uskutečnit v průběhu letošního podzimu. Na dotazy novinářů ohledně toho, jak se k této plánované cestě postaví, Magyar odpověděl jasně. Zdůraznil, že pokud je země členem soudu a na její území vstoupí osoba, na kterou byl vydán zatykač, musí být tato osoba podle pravidel tribunálu vzata do vazby.
Otázka vynucování zatykačů Mezinárodního trestního soudu však vyvolává mezi členskými státy debaty o výkladu mezinárodního práva. Některé země argumentují, že lze zůstat členem soudu, aniž by byly takové zatykače automaticky vymáhány. Například Francie v minulosti uvedla, že zatčení Netanjahua by bylo v rozporu s jinými dohodami, které má s Izraelem, přičemž se odvolala na článek 98 statutu soudu o diplomatické imunitě.
Podobný přístup zvolily i další státy. Představitelé Německa se v minulosti vyjádřili v tom smyslu, že si zatčení Netanjahua na svém území nedokážou představit. Také Itálie dříve poskytla izraelskému lídrovi imunitu, což ilustruje složitost a právní nejistotu spojenou s vynucováním rozhodnutí mezinárodního tribunálu v praxi.
Související
Maďarsko , ICC (Mezinárodní trestní soud) , Péter Magyar
Zdroj: Libor Novák