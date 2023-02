Masivní nálety na ruskou infrastrukturu. Drony doletěly až k Moskvě, mohou útočit na vládní budovy

Pražští policisté varují před takzvanými falešnými bankéři, za poslední dva roky řeší více než 230 případů podvodů se škodou skoro 80 milionů korun. Falešný bankéř podle policie přesvědčí poškozené, aby si v bance vzali úvěr a peníze vložili do bitcoinmatu, podvodník pak získá přístup do jejich bitcoinové peněženky a oni o peníze přijdou. ČTK to dnes sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.