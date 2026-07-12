Medvěd na Slovensku napadl muže přímo v obci. Místní dostali doporučení

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. července 2026 16:54

Medvěd hnědý, ilustrační fotografie.
Medvěd hnědý, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Slovensko eviduje další útok medvěda na člověka, ke kterému navíc došlo přímo v obci. Šelma napadla muže, který pracoval před svým domem. Napadený člověk utrpěl lehká zranění. O incidentu informoval zpravodajský web televize JOJ.

K útoku podle dostupných informací došlo v sobotu před 20. hodinou. Medvěd měl napadenému muži skočit na záda a svalit ho na zem, čímž mu naštěstí způsobil jen lehká zranění. Starosta Závažné Poruby, což je obec v okrese Liptovský Mikuláš, potvrdil, že k nepříjemné události došlo. 

Státní ochrana přírody (ŠOP SR) vydala v souvislosti s víkendovým incidentem oficiální upozornění, které se netýká jen samotné obce, ale i všech okolních lesních porostů, lesních i turistických cest. Do lokality byl vyslán specializovaný zásahový tým. 

Obyvatelé Závažné Poruby i turisté by měli dbát zvýšené opatrnosti. Doporučuje se jim vyhnout se pohybu o samotě, především v ranních a večerních hodinách, a věnovat zvýšenou pozornost dění v okolí. 

Medvědi se historicky vyskytovali také na českém území, ale v období od 17. do 19. století byly zdejší populace vyhubeny. Šelmy se pak začaly nepravidelně vracet od 70. let minulého století v souvislosti s nárůstem populace na Slovensku. Nejčastější je jejich výskyt v Beskydech. 

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