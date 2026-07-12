Slovensko eviduje další útok medvěda na člověka, ke kterému navíc došlo přímo v obci. Šelma napadla muže, který pracoval před svým domem. Napadený člověk utrpěl lehká zranění. O incidentu informoval zpravodajský web televize JOJ.
K útoku podle dostupných informací došlo v sobotu před 20. hodinou. Medvěd měl napadenému muži skočit na záda a svalit ho na zem, čímž mu naštěstí způsobil jen lehká zranění. Starosta Závažné Poruby, což je obec v okrese Liptovský Mikuláš, potvrdil, že k nepříjemné události došlo.
Státní ochrana přírody (ŠOP SR) vydala v souvislosti s víkendovým incidentem oficiální upozornění, které se netýká jen samotné obce, ale i všech okolních lesních porostů, lesních i turistických cest. Do lokality byl vyslán specializovaný zásahový tým.
Obyvatelé Závažné Poruby i turisté by měli dbát zvýšené opatrnosti. Doporučuje se jim vyhnout se pohybu o samotě, především v ranních a večerních hodinách, a věnovat zvýšenou pozornost dění v okolí.
Medvědi se historicky vyskytovali také na českém území, ale v období od 17. do 19. století byly zdejší populace vyhubeny. Šelmy se pak začaly nepravidelně vracet od 70. let minulého století v souvislosti s nárůstem populace na Slovensku. Nejčastější je jejich výskyt v Beskydech.
Související
První letošní útok. Medvědice na Slovensku napadla muže
Na školním výletě v Kanadě zaútočil medvěd. Zranění školáci a učitelé bojují o život
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Medvěd na Slovensku napadl muže přímo v obci. Místní dostali doporučení
před 1 hodinou
Trump tvrdí, že Hormuz je otevřený. Íránci jsou nemocní lidé, zopakoval
před 2 hodinami
Přišli jsme o odhodlaného lídra, komentoval Zelenskyj úmrtí Grahama
Aktualizováno před 3 hodinami
Předpovědi budou jiné, upozornil ČHMÚ. Změna vychází z připomínek občanů
před 3 hodinami
Ostuda. Babiš znovu zkritizoval Pavla kvůli summitu NATO
před 4 hodinami
Tragédie na závodech v Brně. Cizinci nepřežili nehodu, policisté zahájili šetření
před 5 hodinami
První reakce Donalda Trumpa. Zesnulého Grahama si vážil jako patriota
před 6 hodinami
Ve Zlíně už platí jen první stupeň požárního poplachu. Případ řeší policie
před 7 hodinami
Republikáni přišli o výraznou osobnost. Zemřel senátor Lindsey Graham
před 7 hodinami
Filmové Vary jsou u konce. Vyhrálo Padlé ovoce, cenu má i Vášáryová
před 8 hodinami
Írán opět uzavřel Hormuzský průliv. Američané opět útočili
před 10 hodinami
Výhled počasí na další víkend. Bude tropické, na závěr se změní
včera
V Česku se nastavují pravidla pro bezpečné využívání AI ve zdravotnictví
včera
Wimbledon ovládly Češky. Díky nekompromisnosti nakonec slaví Nosková
včera
Trump se dočkal další pocty. Na Floridě přejmenovali letiště
včera
Pavel by byl rád, kdyby se spor mezi ním a Babišem uklidnil
včera
Princ Harry potěšil britského krále. Meghan mu přivezla ukázat vnoučata
včera
Hlavní nádraží čeká důležitá oprava. Omezí provoz na magistrále
včera
Kuba zažila druhý blackout za pět dní. Energetická krize se prohlubuje
včera
V Česku je přes 300 tisíc řidičáků s končící platností, upozornil úřad
Řidiči, kterým ještě do konce letošního roku skončí platnost řidičského průkazu, mohou k jeho výměně využít jednoduchou cestu přes Portál dopravy. Upozornilo na to ministerstvo dopravy. Elektronické podání žádosti je rychlé a bezpečné, vyměněný průkaz z důvodu uplynutí platnosti lze vyzvednout například ve výdejním boxu.
Zdroj: Jan Hrabě