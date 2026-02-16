První letošní útok. Medvědice na Slovensku napadla muže

Slovensko eviduje první útok medvěda na člověka v letošním roce. K události došlo o víkendu nedaleko Ružomberoku. Šelma nepřežila, jeden z napadené dvojice mužů ji v sebeobraně zastřelil. Druhý člověk utrpěl zranění a skončil v nemocnici. O případu informovala TV JOJ.
Podle dostupných informací vyrazili sedmapadesátiletý muž a jeho syn do lesa na kontrolu těžby i se psem. Mladší z dvojice mužů vypověděl, že medvědice na ně náhle zaútočila ze skalnatého svahu.
Šelma srazila staršího muže na zem a začala ho hryzat. Syn napadeného na zvíře několikrát vystřelil z bezprostřední blízkosti a snažil se nezasáhnout otce. Medvědice nakonec zůstala bezvládně ležet na místě.
Zraněný muž se s pomocí syna dostal k autu, kterým se dopravil do nemocnice. Utrpěl několik tržných ran a dalších zranění. Policisté se vydali na místo, které jim popsal syn poškozeného, a našli mrtvou medvědici. Kolem ní se nacházely stopy krve, které potvrdily, že došlo k zápasu mezi medvědem a člověkem.
Také se ukázalo, že medvědice měla laktaci a zřejmě bránila mláďata, protože pod skálou se našel brloh. Kromě muže se obětí útoku stal i pes, jenž byl nalezen asi 200 metrů od místa s těžkými zraněními, jimž později podlehl. Šlo o první letošní útok medvěda na člověka.
Medvědi se historicky vyskytovali také na českém území, ale v období od 17. do 19. století byly zdejší populace vyhubeny. Šelmy se pak začaly nepravidelně vracet od 70. let minulého století v souvislosti s nárůstem populace na Slovensku. Nejčastější je jejich výskyt v Beskydech.
