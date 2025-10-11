Medvědi na neobvyklých místech v Česku. Svědectví už prověřuje policie

Podivné případy pozorování medvědů na českém území už kromě odborníků řeší i policie. V posledních dvou týdnech se objevilo několik svědectví o šelmách na neobvyklých místech. Odborníci se z toho důvodu domnívají, že případně nemůže jít o volně žijící zvířata.
"V posledních dvou týdnech se objevují informace o výskytu medvědů – ve vojenském újezdu Hradiště, kde by se mělo pohybovat několik zvířat, v tomto týdnu pak z oblasti Vysočiny, kde byl údajně pozorován jeden medvěd," uvedl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
Prověřováním svědectví se zabývá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s dalšími příslušnými orgány. Lidé ji mohou informovat na emailové adrese medved@aopk.gov.cz.
"Pokud se potvrdí, že se skutečně jedná o medvědy, musí jít o zvířata uniklá ze zájmového chovu. Přirozenou migraci ze Slovenska nebo výskyt volně žijících medvědů na území ČR mimo oblast Beskyd či Bílých Karpat lze vyloučit," píše se v tiskové zprávě.
Podle pracovnice agentury Jindřišky Jelínkové by se případně muselo jednat o zvířata pocházející z chovu. "Nevykazují tak svou přirozenou plachost vůči člověku. Jsou to zvířata s habituací na člověka jako zdroje příjmu potravy. Je tedy obtížné odhadnout jejich reakci při setkání s člověkem. Na místě je proto opatrnost," upozornila.
Policie je v případu připravena prověřovat podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení, týrání zvířat, případně trestného činu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.
Ředitel královédvorské zoologické zahrady Přemysl Raba zmínil, že aktuálně finišuje stavba chovného zařízení pro medvědy v Jánských Lázních. "V případě potvrzení výskytu jedinců medvěda ve volné krajině, kteří nepocházejí z přírodních populací, jsme připraveni několik odchycených jedinců umístit v tomto novém zařízení," sdělil.
Česká inspekce životního prostředí se zase ve větší míře zaměřila na kontroly nelegálních chovů. "Pokud se jedná o vypuštěná zvířata, nelze vyloučit, že se jedná o reakci chovatelů na tento zvýšený tlak s cílem se zvířete nepozorovaně zbavit," dodal ředitel inspekce Petr Bejček.
Medvědi se historicky vyskytovali na českém území, ale v období od 17. do 19. století byly zdejší populace vyhubeny. Šelmy se pak začaly nepravidelně vracet od 70. let minulého století v souvislosti s nárůstem populace na Slovensku. Nejčastější je jejich výskyt v Beskydech.
