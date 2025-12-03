"Měli by se vrátit, odkud přišli." Trump prohlásil, že nechce v USA Somálce

Libor Novák

3. prosince 2025 9:14

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Prezident Trump prohlásil, že si nepřeje Somálce v USA, a to v době, kdy imigrační úřady Spojených států plánují operaci v Minnesotě. Prezident Donald Trump sdělil novinářům, že nechce v USA somálské přistěhovalce. Řekl, že by se měli „vrátit tam, odkud přišli“ a že „jejich země nestojí za nic, a to z nějakého důvodu“.

Deník Shopaholičky

„Nebudu vám lhát, nechci je v naší zemi,“ řekl během úterního zasedání kabinetu. Trump dodal, že Spojené státy by „se vydaly špatným směrem, kdybychom do naší země dál přijímali odpad“.

Tyto jeho dehonestující poznámky přišly ve chvíli, kdy se objevily zprávy o tom, že imigrační úřady chystají donucovací operaci v Minnesotě. Tam se nachází velká somálská komunita.

Představitelé státu Minnesota tento plán odsoudili s argumentem, že by mohl neoprávněně zadržet americké občany, kteří by mohli být vizuálně považováni za pocházející z této východoafrické země. Minneapolis a St. Paul, známé jako Twin Cities, jsou domovem jedné z největších somálských komunit na světě a největší v USA.

V USA žije podle dat k roku 2021 celkem 86 610 Somálců, přičemž Minnesota má největší populaci. Většina somálských přistěhovalců odešla ze své vlasti v 90. letech v důsledku dlouhotrvající občanské války a přišli do USA jako uprchlíci.

Trump během zasedání kabinetu prohlásil: „Nechci je v naší zemi. Budu k vám upřímný, dobře. Někdo řekne: ‚Ach, to není politicky korektní.‘ Je mi to jedno. Nechci je v naší zemi.“

„Somálsko, které sotva je zemí, víte, nemá nic, prostě tam běhají a navzájem se zabíjejí. Neexistuje tam žádná struktura,“ prohlásil Trump. Poté přešel ke kritice poslankyně Ilhan Omarové, demokratky a první somálsko-americké zvolené do Kongresu, se kterou se opakovaně střetl.

„Vždy ji sleduji,“ řekl Trump a dodal, že Omarová „nenávidí všechny. A myslím, že je to nekompetentní osoba“.

„Jeho posedlost mnou je strašidelná,“ reagovala Omarová v příspěvku na sociálních sítích. „Doufám, že se mu dostane pomoci, kterou zoufale potřebuje.“

Úřad pro imigraci a celní správu USA (ICE) dostal od Trumpovy administrativy pokyn zaměřit se na Somálce bez dokladů v Twin Cities. Informovala o tom stanice CBS News s odvoláním na osobu obeznámenou s plánováním operace.

Představitel úřadu sdělil, že cílem operace, která má začít tento týden, budou stovky lidí. Zprávy o operaci původně přinesl deník The New York Times.

Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti, které dohlíží na ICE, odmítla komentovat plánované operace a popřela, že by kdokoli byl cílem na základě rasy. „ICE denně prosazuje zákony země po celé zemi,“ uvedla náměstkyně tajemníka Tricia McLaughlinová.

„Cílem ICE se nestává nikdo kvůli rase nebo etnické příslušnosti, ale kvůli tomu, že se v zemi nachází nelegálně,“ dodala.

Starosta Minneapolisu, Jacob Frey, na tiskové konferenci prohlásil, že operace ICE „bude znamenat porušení řádného procesu“. Podle místních lídrů žije v oblasti asi 80 000 lidí původem ze Somálska a naprostá většina z nich jsou američtí občané.

Trumpova administrativa vystupňovala svůj imigrační zásah po střelbě na dva členy Národní gardy ve Washingtonu. Při tomto incidentu minulý týden zemřela dvacetiletá Sarah Beckstromová a vážně zraněn byl čtyřiadvacetiletý Andrew Wolfe. Podezřelý, který byl zatčen a obviněn z vraždy, pochází z Afghánistánu.

Minulý týden Trump na sociálních sítích uvedl, že plánuje ukončit Somálcům v Minnesotě status dočasné chráněné osoby (Temporary Protected Status). Jedná se o program pro přistěhovalce ze zemí v krizi, přičemž by se tento krok dotkl několika stovek přistěhovalců.

Ministr vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová také v úterý naznačila, že její agentura se zaměří na podvody s vízy v Minnesotě. Somálsko je jednou z nejchudších zemí na světě. Mnoho migrantů, kteří se přestěhovali do USA, odešlo v 90. letech během desetiletí trvající občanské války.

Místní lídři v Minnesotě údajný plán Trumpovy administrativy odsoudili. Senátorka státu Minnesota Zaynab Mohamedová na síti X uvedla, že „když agenti ICE budou jednat se Somálci, zjistí to, co říkáme už léta: Téměř všichni z nás jsou občané USA.“

Demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz, který byl v roce 2024 kandidátem na viceprezidenta po boku Kamaly Harrisové a který se s prezidentem v posledních dnech střetává, řekl: „Vítáme podporu při vyšetřování a stíhání zločinů. Ale uskutečnit PR kousek a bez rozmyslu cílit na imigranty není skutečné řešení problému.“

Aktuálně se děje

před 18 minutami

Zdroj: Libor Novák

