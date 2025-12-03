"Měli by se vrátit, odkud přišli." Trump prohlásil, že nechce v USA Somálce

Prezident Trump prohlásil, že si nepřeje Somálce v USA, a to v době, kdy imigrační úřady Spojených států plánují operaci v Minnesotě. Prezident Donald Trump sdělil novinářům, že nechce v USA somálské přistěhovalce. Řekl, že by se měli „vrátit tam, odkud přišli“ a že „jejich země nestojí za nic, a to z nějakého důvodu“.
„Nebudu vám lhát, nechci je v naší zemi,“ řekl během úterního zasedání kabinetu. Trump dodal, že Spojené státy by „se vydaly špatným směrem, kdybychom do naší země dál přijímali odpad“.
Tyto jeho dehonestující poznámky přišly ve chvíli, kdy se objevily zprávy o tom, že imigrační úřady chystají donucovací operaci v Minnesotě. Tam se nachází velká somálská komunita.
Představitelé státu Minnesota tento plán odsoudili s argumentem, že by mohl neoprávněně zadržet americké občany, kteří by mohli být vizuálně považováni za pocházející z této východoafrické země. Minneapolis a St. Paul, známé jako Twin Cities, jsou domovem jedné z největších somálských komunit na světě a největší v USA.
V USA žije podle dat k roku 2021 celkem 86 610 Somálců, přičemž Minnesota má největší populaci. Většina somálských přistěhovalců odešla ze své vlasti v 90. letech v důsledku dlouhotrvající občanské války a přišli do USA jako uprchlíci.
Trump během zasedání kabinetu prohlásil: „Nechci je v naší zemi. Budu k vám upřímný, dobře. Někdo řekne: ‚Ach, to není politicky korektní.‘ Je mi to jedno. Nechci je v naší zemi.“
„Somálsko, které sotva je zemí, víte, nemá nic, prostě tam běhají a navzájem se zabíjejí. Neexistuje tam žádná struktura,“ prohlásil Trump. Poté přešel ke kritice poslankyně Ilhan Omarové, demokratky a první somálsko-americké zvolené do Kongresu, se kterou se opakovaně střetl.
„Vždy ji sleduji,“ řekl Trump a dodal, že Omarová „nenávidí všechny. A myslím, že je to nekompetentní osoba“.
„Jeho posedlost mnou je strašidelná,“ reagovala Omarová v příspěvku na sociálních sítích. „Doufám, že se mu dostane pomoci, kterou zoufale potřebuje.“
Úřad pro imigraci a celní správu USA (ICE) dostal od Trumpovy administrativy pokyn zaměřit se na Somálce bez dokladů v Twin Cities. Informovala o tom stanice CBS News s odvoláním na osobu obeznámenou s plánováním operace.
Představitel úřadu sdělil, že cílem operace, která má začít tento týden, budou stovky lidí. Zprávy o operaci původně přinesl deník The New York Times.
Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti, které dohlíží na ICE, odmítla komentovat plánované operace a popřela, že by kdokoli byl cílem na základě rasy. „ICE denně prosazuje zákony země po celé zemi,“ uvedla náměstkyně tajemníka Tricia McLaughlinová.
„Cílem ICE se nestává nikdo kvůli rase nebo etnické příslušnosti, ale kvůli tomu, že se v zemi nachází nelegálně,“ dodala.
Starosta Minneapolisu, Jacob Frey, na tiskové konferenci prohlásil, že operace ICE „bude znamenat porušení řádného procesu“. Podle místních lídrů žije v oblasti asi 80 000 lidí původem ze Somálska a naprostá většina z nich jsou američtí občané.
Trumpova administrativa vystupňovala svůj imigrační zásah po střelbě na dva členy Národní gardy ve Washingtonu. Při tomto incidentu minulý týden zemřela dvacetiletá Sarah Beckstromová a vážně zraněn byl čtyřiadvacetiletý Andrew Wolfe. Podezřelý, který byl zatčen a obviněn z vraždy, pochází z Afghánistánu.
Minulý týden Trump na sociálních sítích uvedl, že plánuje ukončit Somálcům v Minnesotě status dočasné chráněné osoby (Temporary Protected Status). Jedná se o program pro přistěhovalce ze zemí v krizi, přičemž by se tento krok dotkl několika stovek přistěhovalců.
Ministr vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová také v úterý naznačila, že její agentura se zaměří na podvody s vízy v Minnesotě. Somálsko je jednou z nejchudších zemí na světě. Mnoho migrantů, kteří se přestěhovali do USA, odešlo v 90. letech během desetiletí trvající občanské války.
Místní lídři v Minnesotě údajný plán Trumpovy administrativy odsoudili. Senátorka státu Minnesota Zaynab Mohamedová na síti X uvedla, že „když agenti ICE budou jednat se Somálci, zjistí to, co říkáme už léta: Téměř všichni z nás jsou občané USA.“
Demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz, který byl v roce 2024 kandidátem na viceprezidenta po boku Kamaly Harrisové a který se s prezidentem v posledních dnech střetává, řekl: „Vítáme podporu při vyšetřování a stíhání zločinů. Ale uskutečnit PR kousek a bez rozmyslu cílit na imigranty není skutečné řešení problému.“
Související
Trump dal venezuelskému prezidentovi ultimátum. Maduro ho odmítá, požaduje globální amnestii
Babiš nařkl Lipavského, že zašantročil jeho fotku s Trumpem. Ministr žádá omluvu
Donald Trump , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 18 minutami
"Měli by se vrátit, odkud přišli." Trump prohlásil, že nechce v USA Somálce
před 1 hodinou
Jednání o míru na Ukrajině se zasekla. Rozhovory v Moskvě výsledek nepřinesly
před 2 hodinami
Výhled počasí až skoro do konce prosince. Sněžit může od středních poloh
včera
Vražda v Mírově objasněna. Obviněným je recidivista, podobný čin už jednou spáchal
včera
Ideologie, nebo velmocenská identita? Nad zdroji zahraniční politiky Moskvy
včera
Zemřel uznávaný scénograf Jan Dušek. Za svou práci dostal Thalii
včera
Exposlanec Feri chce, aby ho po půlce trestu propustili na svobodu
včera
Vánoční počasí. Po sněhové následuje i první teplotní předpověď
včera
Pavel po dalších rozhovorech prozradil, co říká budoucím ministrům
včera
Pro a proti povinné vojenské služby. Téměř celá Evropa tápe, příkladem může být Finsko
včera
Pokud chcete válku, jsme připraveni, vzkázal Putin Evropě
včera
Pokrovsk nepadnul, tvrdí experti. Rusko ovládá jen část města
včera
Pavel absolvoval další kolečko jednání. Sešel se s Metnarem, Bařtipánovou a Bednárikem
včera
1100 mrtvých a číslo dál roste. Jak cyklóny v kombinaci s monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie?
včera
Venezuela v izolaci: Maduro ztratil během dvou týdnů většinu spojenců. Kdo mu ještě zbyl?
včera
Bílý dům: Rozkaz k druhému úderu na venezuelskou loď vydal admirál námořnictva
včera
Jedině Ukrajina může jednat o svém území, prohlásil Macron. Vyzval Evropu, aby se účastnila jednání
včera
Putin se dnes sejde s Witkoffem. Budou jednat o konci války na Ukrajině
včera
Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina
včera
První kontroverzní cesta: Okamura jede za Ficem, bere s sebou Turka s Macinkou, opozice chybí
Předseda Poslanecké sněmovny a lídr SPD Tomio Okamura se vydal na svou vůbec první oficiální zahraniční cestu ve své nynější funkci, zamířil přitom na Slovensko. Během své úterní návštěvy Bratislavy se šéf sněmovny setká s několika klíčovými slovenskými představiteli.
Zdroj: Libor Novák