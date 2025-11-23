Američané trvají na tom, že jsou autory návrhu nového mírového plánu pro Ukrajinu. Podle Washingtonu navíc nejde o poslední nabídku pro Kyjev, který čelí velkému tlaku, aby s návrhem souhlasil.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio měl podle BBC říct skupině senátorů, že návrh mírového plánu, který někteří lidé považují za výhodný pro Rusko, nevytvořili Američané. Podle samotného Rubia však dokument vznikl v USA a vychází z přání obou stran, tedy i z požadavků Kyjeva. Šéf americké diplomacie to uvedl před cestou do Ženevy, kde má jednat s ukrajinskými i evropskými činiteli.
Evropští spojenci Ukrajiny se již vymezili proti některým bodům návrhu, který oficiálně nebyl zveřejněn. Podle uniklých informací by se ukrajinští vojáci měli stáhnout z východu Ukrajiny, a to i z míst, které ruská armáda nedokázala získat silou. Kyjevu také hrozí, že bude muset početně omezit velikost vojska.
Rubio trvá na tom, že návrh plánu vznikl v USA. "Mírový návrh byl vypracován Spojenými státy americkými. Nabízí se jako silný rámec pro probíhající jednání. Vychází z podnětů ruské strany, ale i z předchozích podnětů z Ukrajiny," napsal na síti X.
Americký prezident Donald Trump, který se dosud nevzdal ambice dosáhnout zastavení bojů na Ukrajině, v sobotu zdůraznil, že nynější plán nepředstavuje poslední nabídku pro Ukrajinu. Dříve ale naznačil, že jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj by ho měl přijmout.
Trump dal původně Kyjevu čas do čtvrtka, ale připustil, že lhůta může být prodloužena. Když se veřejně objevily první informace o obsahu mírového plánu, Zelenskyj se obrátil na krajany se slovy, že Ukrajina zažívá jeden z nejtěžších momentů v historii.
Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Úřadující americký prezident Donald Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím neúspěšně.
válka na Ukrajině , Marco Rubio , Ukrajina , USA (Spojené státy americké) , Donald Trump , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Rusko
Opakovat stále dokola stejnou neúspěšnou taktiku může být definicí šílenství, nebo, záleží na úhlu pohledu, ruskou vyjednávací strategií. Široce medializovaný a uniklý návrh 28bodového plánu prezidenta Donalda Trumpa představuje pro Kyjev děsivý krok zpět. Na jeho koncepci se podíleli Rusové, kteří předstírali zájem o mír, a byl šířen Ukrajinci a Evropany, kteří věřili, že pro svůj absurdní obsah se rozpadne při prvním kontaktu s veřejností.
Zdroj: Libor Novák