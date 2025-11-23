Mírový plán pro Ukrajinu jsme psali my, tvrdí Rubio

Lucie Podzimková

23. listopadu 2025 9:19

Marco Rubio
Marco Rubio Foto: U.S. Department of State

Američané trvají na tom, že jsou autory návrhu nového mírového plánu pro Ukrajinu. Podle Washingtonu navíc nejde o poslední nabídku pro Kyjev, který čelí velkému tlaku, aby s návrhem souhlasil. 

Americký ministr zahraničí Marco Rubio měl podle BBC říct skupině senátorů, že návrh mírového plánu, který někteří lidé považují za výhodný pro Rusko, nevytvořili Američané. Podle samotného Rubia však dokument vznikl v USA a vychází z přání obou stran, tedy i z požadavků Kyjeva. Šéf americké diplomacie to uvedl před cestou do Ženevy, kde má jednat s ukrajinskými i evropskými činiteli.

Evropští spojenci Ukrajiny se již vymezili proti některým bodům návrhu, který oficiálně nebyl zveřejněn. Podle uniklých informací by se ukrajinští vojáci měli stáhnout z východu Ukrajiny, a to i z míst, které ruská armáda nedokázala získat silou. Kyjevu také hrozí, že bude muset početně omezit velikost vojska.  

Rubio trvá na tom, že návrh plánu vznikl v USA. "Mírový návrh byl vypracován Spojenými státy americkými. Nabízí se jako silný rámec pro probíhající jednání. Vychází z podnětů ruské strany, ale i z předchozích podnětů z Ukrajiny," napsal na síti X. 

Americký prezident Donald Trump, který se dosud nevzdal ambice dosáhnout zastavení bojů na Ukrajině, v sobotu zdůraznil, že nynější plán nepředstavuje poslední nabídku pro Ukrajinu. Dříve ale naznačil, že jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj by ho měl přijmout. 

Trump dal původně Kyjevu čas do čtvrtka, ale připustil, že lhůta může být prodloužena. Když se veřejně objevily první informace o obsahu mírového plánu, Zelenskyj se obrátil na krajany se slovy, že Ukrajina zažívá jeden z nejtěžších momentů v historii. 

Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Úřadující americký prezident Donald Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím neúspěšně. 

včera

Dohoda na summitu COP30 schválena. Zachovává cíl 1,5°C a zahajuje plán konce fosilních paliv

Viktor Orbán

Orbán chce zablokovat finanční pomoc Kyjevu. Podporuje návrh USA pro Ukrajinu

Maďarský premiér Viktor Orbán, který dlouhodobě vystupuje proti podpoře Ukrajiny, vidí v novém kontroverzním 28bodovém diplomatickém návrhu Spojených států příležitost, jak zdržet miliardy eur určených pro Kyjev. Návrh, který vypracoval vyslanec Bílého domu Steve Witkoff bez konzultace s evropskými spojenci, obsahuje rozsáhlé ústupky pro Moskvu. Kritici ho považují za odměnu ruské agrese.
Volodymyr Zelenskyj v hádce s Donaldem Trumpem

Spojenci Ukrajiny z Evropy a Japonska jsou mírovým plánem USA znepokojeni

Spojenci Ukrajiny vyjádřili obavy ohledně amerického plánu na ukončení rusko-ukrajinské války, přičemž návrhy označili za „základ, který bude vyžadovat dodatečnou práci“. Ve společném prohlášení vydaném na summitu G20 v Jihoafrické republice lídři uznali, že plán obsahuje důležité prvky nezbytné pro spravedlivý a trvalý mír. Zároveň však citovali obavy týkající se hranic a navrhovaných omezení ukrajinských ozbrojených sil.

válka na Ukrajině Marco Rubio Ukrajina USA (Spojené státy americké) Donald Trump Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Rusko

Přípravy na COP30

Dohoda na summitu COP30 schválena. Zachovává cíl 1,5°C a zahajuje plán konce fosilních paliv

Dohoda ze summitu COP30 o klimatu, na které se shodlo 193 zemí, byla schválena, a ministr energetiky Velké Británie Ed Miliband ji přivítal s tím, že státy za tento výsledek tvrdě bojovaly. Připustil sice, že dokument „neobsahuje veškerou ambici, kterou bychom si přáli“, ale zdůraznil, že zachovává cíl 1,5°C, zahajuje plán přechodu od fosilních paliv a podniká kroky v oblasti adaptace a lesů.

Summit G20

Trumpova neúčast zastiňuje africkou G20: Jihoafrická republika vzdoruje tlaku USA

Jihoafrická republika, jako první africká země hostící summit G20, doufala, že využije své předsednictví k prosazení klíčových témat rozvojových zemí, jako je zlevnění půjček pro tyto státy. Rozvojové země totiž platí dvakrát až čtyřikrát vyšší úroky z dluhů než vyspělé ekonomiky. Mezi další cíle víkendového summitu patří zajištění financování boje proti změně klimatu a zvýšení účasti afrických zemí v mezinárodních fórech.

Jair Bolsonaro

Do domu brazilského exprezidenta vtrhla policie, Bolsonara zatkla

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro byl v sobotu zadržen ve své rezidenci v hlavním městě Brazílie, a to jen několik dní předtím, než měl nastoupit výkon trestu za vedení pokusu o převrat. Informaci potvrdil server CNN. Federální policie ve svém prohlášení uvedla, že vykonala příkaz k preventivnímu zatčení, o který sama požádala a který byl schválen Nejvyšším soudem.

Steve Witkoff

Trumpův mírový plán vyvolal v Bruselu rozhořčení. Hrozí, že zmaří snahy Evropské unie

Nový mírový plán amerického vyslance Stevea Witkoffa, který představuje 28 bodů pro dosažení příměří na Ukrajině, vyvolal v Bruselu rozhořčení a hrozí, že zmaří snahy Evropské unie financovat ukrajinské válečné úsilí, píše Politico. Evropští diplomaté a úředníci se obávají, že tento plán, jenž počítá s využitím zmobilizovaných ruských státních aktiv k americkému zisku, zhatí jejich vlastní návrh na půjčku Kyjevu krytou těmito fondy.

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj odolává sílícímu tlaku, aby vyhodil poradce Jermaka

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek odolal výzvám k odvolání svého nejmocnějšího poradce Andrije Jermaka, a to i přes sílící korupční skandál, který se kolem něj točí. Jermak, který je považován za druhého nejvlivnějšího muže v Kyjevě, zůstává ve své funkci, přestože čelí tlaku ze strany členů prezidentovy vlastní strany, opozičních zákonodárců i prodemokratických kontrolních orgánů.

Obyvatelé Ukrajiny se před invazí ruské armády schovali do krytů

"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť

Obyvatelé starobylého ukrajinského města Černihiv, které je známé svými středověkými katedrálami, se potýkají s rozsáhlými výpadky elektrického proudu a chladem v důsledku ruských útoků. Valentina Ivanivna ukázala novou čelovku, dárek od vnuka, kterou používá většinu večerů při domácích pracích, jako je vaření večeře nebo mytí nádobí. Vysvětlila, že bez elektřiny není možné nic plánovat, dokonce ani pozvat lidi na čaj, protože nefunguje rychlovarná konvice, což je stresující a vyčerpávající.

Summit G20

Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán

Spojenci Ukrajiny se chystají na summitu G20 v Jihoafrické republice usilovat o posílení mírového plánu navrženého Spojenými státy. Britský premiér Sir Keir Starmer prohlásil, že se lídři pokusí stávající návrh "posílit" pro další fázi vyjednávání. Schůzka G20 začíná den po varování ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že jeho země čelí jednomu z nejtěžších okamžiků ve své historii kvůli tlaku na přijetí plánu, jehož uniklé detaily se jeví jako vstřícné k Moskvě. 

Trumpův mírový plán téměř plně vyhovuje požadavkům Putina, odhaluje analýza

Opakovat stále dokola stejnou neúspěšnou taktiku může být definicí šílenství, nebo, záleží na úhlu pohledu, ruskou vyjednávací strategií. Široce medializovaný a uniklý návrh 28bodového plánu prezidenta Donalda Trumpa představuje pro Kyjev děsivý krok zpět. Na jeho koncepci se podíleli Rusové, kteří předstírali zájem o mír, a byl šířen Ukrajinci a Evropany, kteří věřili, že pro svůj absurdní obsah se rozpadne při prvním kontaktu s veřejností.

