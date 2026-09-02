Mladík podezřelý z vraždy Charlieho Kirka může dostat trest smrti

Třiadvacetiletý Tyler Robinson odmítl vinu za vraždu konzervativního aktivisty Charlieho Kirka před soudem ve městě Provo. Obžalovaný čelí celkem sedmi obviněním včetně závažné vraždy, za kterou v americkém státě Utah hrozí nejvyšší trest. Soudce zároveň vyhověl návrhu žalobců a umožnil, aby v nadcházejícím procesu usilovali o trest smrti. Obhajoba se marně snažila možnost absolutního trestu z jednání zcela vyloučit.
Jednatřicetiletý spolutvůrce organizace Turning Point USA Charlie Kirk byl zastřelen zásahem do krku během svého vystoupení na univerzitním kampusu ve městě Orem. Střelba se odehrála před zraky početného publika složeného převážně ze studentů. Kirk v rámci svých veřejných vystoupení navštěvoval vysoké školy napříč Spojenými státy a prosazoval konzervativní myšlenky. Obžalovaný mladík po střelbě z místa činu utekl a vzdal se úřadům v doprovodu rodiny a souseda až následující den.
Na úterním soudním jednání se obžalovaný objevil v šedém obleku a v průběhu procesu konzultoval své kroky s právními zástupci. Přímo v soudní síni sledovala průběh jednání také vdova po oběti Erika Kirková spolu s rodiči zavražděného aktivisty. Rodina po skončení zasedání vydala prohlášení, v němž rozhodnutí soudce označila za významný krok na cestě k dosažení spravedlnosti. Zástupci rodiny zdůraznili obrovskou ztrátu především pro Kirkovy dvě malé děti, které budou vyrůstat bez otce.
Žalobci před soudem obhajovali požadavek na trest smrti existencí závažných přitěžujících okolností. Poukázali především na skutečnost, že střelec palbou ohrozil široké okolí včetně přítomných dětí. Prokurátor Chad Grunander přirovnal jednání obžalovaného k nebezpečné balistické ruletě s lidskými životy. Zástupci obžaloby zdůraznili, že od atentátu uplynulo již 356 dní a nastal čas pro formální převedení obžalovaného k soudu.
Prokuratura staví svůj případ na rozsáhlém souboru důkazů, které podle ní jednoznačně ukazují na Robinsonovu vinu. Na zbrani nalezené v lesním porostu blízko kampusu, stejně jako na ručníku a šroubováku z místa činu, byla objevena DNA obžalovaného. Podle vyšetřovatelů se jednalo o pušku jeho dědečka. Rytiny na nábojnicích navíc podle znaleckých posudků odpovídají nástroji nalezenému v domě, který mladík obýval.
Žalobci představili soudní síni také kamerové záznamy zachycující obžalovaného přímo v areálu univerzity před samotným útokem. Robinson se podle nich v kampusu pohyboval delší dobu, komunikoval se zástupci organizace a dokonce se předem převlékl. Nový oděv obsahoval dlouhé kalhoty, které měly posloužit k ukrytí pušky. Prokurátor Ryan McBride prohlásil, že obžalovaný byl v daný den oblečen s jasným úmyslem zabíjet.
Důležitou součástí důkazního břemene je také výpověď Robinsonova spolubydlícího a partnera Lance Twiggse. Ten v nahraném rozhovoru s vyšetřovateli potvrdil, že se mu obžalovaný k činu bezprostředně po jeho spáchání přiznal. Podle jeho výpovědi mladík po střelbě plakal a vyjadřoval lítost nad tím, co udělal. Jako motiv činu uvádí obžaloba Robinsonův silný odpor ke konzervativním názorům oběti, zejména v otázkách týkajících se transgender osob.
Obhajoba se během jednání pokoušela zpochybnit váhu předložených důkazů i odbornou způsobilost přizvaných znalců. Právní zástupci se rovněž ohrazovali proti přítomnosti kamer a živému vysílání ze soudní síně. Soudce Tony Graf však po uzavřeném jednání potvrdil pokračování veřejného přenosu s ohledem na transparentnost celého procesu. Obhájci se následně snažili znevážit přitěžující okolnosti poukazem na to, že žádná z dalších střel nezasáhla nikoho z přítomného davu.
Soudní řízení s Tylerem Robinsonem bude pokračovat dalším plánovaným stáním dvacátého třetího října. Během tohoto jednání se očekává, že soudce stanoví přesné datum zahájení samotného hlavního líčení. Obžalovaný bývalý elektrikářský učeň zůstává do té doby ve vazbě.
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Zdroj: Jan Hrabě