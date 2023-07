Moskva obvinila Západ, že se snaží sabotovat rusko-africký summit

Čínská aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok bude nově nabízet možnost poslat jen textovou zprávu. Firma to oznámila na svém webu. Rozhodnutím tak vyostří konkurenci mezi velkými sociálními sítěmi, uvedla dnes BBC. Platforma se také chystá ve Spojených státech uvést do provozu internetový prodej, napsal dnes ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ).