Může být Trump prezidentem potřetí?

Libor Novák

27. října 2025 20:20

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Donald Trump nevyloučil možnost, že by se ucházel o třetí prezidentské funkční období, a prohlásil, že by to „rád udělal“. Jeho organizace dokonce již prodává červené kšiltovky s jednoduchým nápisem „Trump 2028“, čímž jej propaguje jako kandidáta do voleb, které se budou konat po skončení jeho druhého mandátu.

Podle Ústavy USA však nikdo nemůže být zvolen do úřadu prezidenta více než dvakrát. Přesto někteří Trumpovi podporovatelé, a sám prezident, naznačili, že by se mohly najít cesty, jak toto ustanovení obejít. Trump se k otázce třetího mandátu vyjádřil během cesty do Asie slovy: „Opravdu jsem o tom nepřemýšlel. Ale mám nejlepší čísla v průzkumech, jaká jsem kdy měl.“

Otázka třetího mandátu vyvstala jen několik dní poté, co bývalý Trumpův stratég Steve Bannon uvedl, že existuje „plán“ k zajištění dalšího funkčního období pro sedmdesátidevítiletého prezidenta. V dřívějším rozhovoru pro NBC Trump prohlásil, že „existují metody, kterými by se to dalo provést.“

„Nedělám si legraci... spousta lidí chce, abych to udělal,“ dodal s tím, že voličům říká, že je ještě brzy. Trump, kterému by na konci druhého funkčního období bylo 82 let, na otázku, zda by chtěl i nadále sloužit v „nejtěžší práci v zemi“, odpověděl: „No, já rád pracuji.“

Dvacátý druhý dodatek Ústavy USA jasně stanovuje, že „žádná osoba nesmí být zvolena do úřadu prezidenta více než dvakrát.“ Jakákoli změna Ústavy by vyžadovala dvoutřetinový souhlas Senátu i Sněmovny reprezentantů a schválení třemi čtvrtinami státních vlád.

Trumpova Republikánská strana sice kontroluje obě komory Kongresu, ale nemá potřebné většiny. Navíc Demokratická strana kontroluje 18 z 50 státních zákonodárných sborů. Trumpovi podporovatelé však naznačují, že v Ústavě existuje „klička“, která nebyla nikdy soudně testována.

Zastánci třetího mandátu tvrdí, že 22. dodatek zakazuje pouze „zvolení“ více než dvakrát, ale nehovoří nic o „nástupnictví“. Podle této teorie by Trump mohl v roce 2028 kandidovat na viceprezidenta po boku jiného kandidáta, například jeho současného viceprezidenta JD Vance.

Pokud by pár vyhrál, kandidát by po složení přísahy okamžitě rezignoval, čímž by se Trump ujal úřadu na základě nástupnictví. Steve Bannon řekl, že „Trump bude prezidentem v roce 28, a lidé by se s tím měli prostě smířit.“ Sám Trump tuto myšlenku spíše zlehčoval: „Myslím, že by se to lidem nelíbilo. Je to příliš roztomilé. Nebylo by to správné.“

Proti třetímu mandátu se ostře staví demokraté, kteří to označují za „eskalaci v jeho jasné snaze převzít vládu a demontovat naši demokracii.“ I někteří republikáni, například senátor Markwayne Mullin, myšlenku odmítají se slovy: „Nehodlám měnit ústavu, pokud se tak nerozhodne americký lid.“

Experti na ústavní právo jsou velmi skeptičtí. Profesor volebního práva Derek Muller upozornil na 12. dodatek Ústavy, který stanovuje, že „žádná osoba, která není ústavně způsobilá k úřadu prezidenta, nesmí být způsobilá ani k úřadu viceprezidenta.“ Profesor ústavního práva Jeremy Paul dodal, že „neexistují žádné důvěryhodné právní argumenty“ pro třetí funkční období. Jediným prezidentem, který sloužil více než dva mandáty, byl Franklin Delano Roosevelt, který zemřel krátce po zahájení svého čtvrtého funkčního období v roce 1945. V té době však limit dvou mandátů nebyl zakotven v zákoně, ale šlo o tradici. Tato tradice byla uzákoněna až 22. dodatkem v roce 1951.

před 3 hodinami

Joe Biden varuje před „temnými dny" pro Ameriku

Donald Trump

Trump oznámil, že Kanadě opět zvýší cla

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zvyšuje cla na Kanadu o 10 % nad současnou úroveň. Toto rozhodnutí dál eskaluje obchodní napětí mezi oběma zeměmi. Důvodem je reklama kanadské provincie Ontario, kterou Trump označil za "podvodnou", neboť obsahovala části projevu bývalého prezidenta Ronalda Reagana z roku 1987 namířeného proti clům.

USA (Spojené státy americké) Donald Trump

před 14 minutami

před 1 hodinou

před 3 hodinami

Joe Biden

Joe Biden varuje před „temnými dny“ pro Ameriku

Bývalý americký prezident Joe Biden vyzval Američany k zachování optimismu a k tomu, aby se nenechali odradit. Vyzval je, aby neustupovali před tím, co označil za útoky na svobodu slova a testování limitů výkonné moci ze strany prezidenta Donalda Trumpa. Biden se tak vyjádřil během svého prvního veřejného vystoupení poté, co dokončil cyklus radioterapie kvůli agresivní formě rakoviny prostaty.

před 4 hodinami

Palestina, pásmo Gazy

Jordánský král varuje: Mezinárodní jednotky nebudou chtít v Gaze vynucovat mír

Jordánský král Abdalláh II. sdělil pro BBC, že by státy odmítly vyslání vojsk za účelem „vynucení“ míru v Gaze podle plánu příměří prezidenta Trumpa. Král v exkluzivním rozhovoru pro BBC Panorama řekl, že „nikdo se toho nebude chtít dotknout“, pokud by mandátem bezpečnostních sil v Gaze bylo vynucování míru.

před 5 hodinami

Vilnius, Litva

Litva schválila sestřelování balonů z Běloruska

Litevská předsedkyně vlády Inga Ruginienė povolila sestřelování pašeráckých balonů, které překračují hranici ze sousedního Běloruska, spojence Ruska. Tyto incidenty označila za „hybridní útoky“, čímž navázala na termín používaný pro popis snah Moskvy o destabilizaci.

před 5 hodinami

Tomio Okamura

Okamura v čele Sněmovny otestuje zralost české demokracie. Extremismus se dostane do centra politického dění

Tomio Okamura míří do čela Poslanecké sněmovny, a tedy do pozice, která mu přinese nejen moc, ale i politickou legitimitu. Jeho nástup přitom není pouhou personální změnou, ale projevem hlubšího posunu. Extremistická rétorika se z okraje veřejného prostoru přesouvá do samotného centra české politiky. Demokracie tak stojí před zkouškou své odolnosti vůči těm, kdo využívají její pravidla k jejímu postupnému oslabování.

před 7 hodinami

Donald Trump a Kim Čong-un

Trump dorazil do Asie. Chce se setkat s Kim Čong-unem

Prezident USA Donald Trump naznačil, že je otevřen možnosti prodloužit svou cestu po Asii, aby se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. V současné době ovšem neexistují žádné oficiálně naplánované rozhovory.

před 7 hodinami

Andrej Babiš a Petr Pavel

Prezident Pavel pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády

Prezident republiky Petr Pavel dnes na Pražském hradě oficiálně pověřil Andreje Babiše jednáním o sestavení nové vlády. Toto rozhodnutí učinil na základě výsledků nedávných voleb do Poslanecké sněmovny a také s ohledem na dosavadní průběh jednání a postoje parlamentních stran.

před 8 hodinami

Kirill Alexandrovič Dmitriev je generálním ředitelem ruského fondu přímých investic, státního investičního fondu v hodnotě 10 miliard dolarů vytvořeného ruskou vládou za účelem spoluinvestování do ruské ekonomiky.

Dmitriev: Ukrajina, Rusko a USA jsou na dosah dohody o ukončení války

Podle vysoce postaveného ruského představitele jsou Ukrajina, Rusko a Spojené státy „docela blízko“ k nalezení dohody, která by ukončila válku na Ukrajině. Toto prohlášení učinil Kirill Dmitriev, Putinův zvláštní prezidentský zástupce pro investice a ekonomickou spolupráci, po středečním vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že zmrazení války podél současných frontových linií je „dobrým kompromisem“.

před 9 hodinami

Andrej Babiš Prohlédněte si galerii

Babiš jednal s Pavlem na Hradě o nové vládě. Vše funguje podle plánu, tvrdí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě, kde ho informoval o pokrocích ve vyjednávání koaliční vlády, kterou má tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. Po schůzce Babiš oznámil, že "vše funguje podle plánu". Naznačil, že prezident se pravděpodobně ještě dnes vyjádří k jeho možnému pověření sestavením vlády.

před 10 hodinami

Donald Trump

Trump oznámil, že Kanadě opět zvýší cla

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zvyšuje cla na Kanadu o 10 % nad současnou úroveň. Toto rozhodnutí dál eskaluje obchodní napětí mezi oběma zeměmi. Důvodem je reklama kanadské provincie Ontario, kterou Trump označil za "podvodnou", neboť obsahovala části projevu bývalého prezidenta Ronalda Reagana z roku 1987 namířeného proti clům.

před 12 hodinami

Scott Bessent, ministr financí USA

Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody

Spojené státy a Čína našly shodu na rámcové podobě obchodní dohody, která by se měla probírat během setkání prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Tito dva lídři se chystají jednat koncem tohoto týdne v Jižní Koreji. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta se obě velmoci snaží zabránit další eskalaci obchodní války, která probíhá mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

před 13 hodinami

včera

včera

Ilustrační foto

Sportovní tragédie pro pořadatele her. Nepředstaví se hned dvě domácí lyžařky

Tuhle zprávu rozhodně pořadatelé nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, které se uskuteční příští rok v únoru, nechtěli slyšet. Jednoho z velkých sportovních svátků se totiž nezúčastní domácí hvězdy alpského lyžování Federica Brignoneová a Marta Bassinová. V obou případech nedovolí závodnicím představit se pod pěti olympijskými kruhy zranění.

včera

včera

včera

včera

včera

EU dělá důležité věci. Když ale nezajistí bezpečnost, budou k ničemu

Evropská unie se ráda chlubí svými úspěchy, od jednotného nabíjecího standardu USB-C přes zrušení roamingu až po ochranu osobních údajů. To všechno jsou regulace, které mají skutečný dopad a zjednodušují každodenní život valné většiny Evropanů. Jenže s rostoucí byrokracií se Unie čím dál častěji zabývá maličkostmi, zatímco ve skutečně důležitých otázkách, konkrétně energetice, obraně či bezpečnosti, selhává. A právě tam, kde by měla být rozhodná, působí bezmocně.

Zdroj: Jakub Jurek

