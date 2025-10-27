Může být Trump prezidentem potřetí?

Donald Trump nevyloučil možnost, že by se ucházel o třetí prezidentské funkční období, a prohlásil, že by to „rád udělal“. Jeho organizace dokonce již prodává červené kšiltovky s jednoduchým nápisem „Trump 2028“, čímž jej propaguje jako kandidáta do voleb, které se budou konat po skončení jeho druhého mandátu.
Podle Ústavy USA však nikdo nemůže být zvolen do úřadu prezidenta více než dvakrát. Přesto někteří Trumpovi podporovatelé, a sám prezident, naznačili, že by se mohly najít cesty, jak toto ustanovení obejít. Trump se k otázce třetího mandátu vyjádřil během cesty do Asie slovy: „Opravdu jsem o tom nepřemýšlel. Ale mám nejlepší čísla v průzkumech, jaká jsem kdy měl.“
Otázka třetího mandátu vyvstala jen několik dní poté, co bývalý Trumpův stratég Steve Bannon uvedl, že existuje „plán“ k zajištění dalšího funkčního období pro sedmdesátidevítiletého prezidenta. V dřívějším rozhovoru pro NBC Trump prohlásil, že „existují metody, kterými by se to dalo provést.“
„Nedělám si legraci... spousta lidí chce, abych to udělal,“ dodal s tím, že voličům říká, že je ještě brzy. Trump, kterému by na konci druhého funkčního období bylo 82 let, na otázku, zda by chtěl i nadále sloužit v „nejtěžší práci v zemi“, odpověděl: „No, já rád pracuji.“
Dvacátý druhý dodatek Ústavy USA jasně stanovuje, že „žádná osoba nesmí být zvolena do úřadu prezidenta více než dvakrát.“ Jakákoli změna Ústavy by vyžadovala dvoutřetinový souhlas Senátu i Sněmovny reprezentantů a schválení třemi čtvrtinami státních vlád.
Trumpova Republikánská strana sice kontroluje obě komory Kongresu, ale nemá potřebné většiny. Navíc Demokratická strana kontroluje 18 z 50 státních zákonodárných sborů. Trumpovi podporovatelé však naznačují, že v Ústavě existuje „klička“, která nebyla nikdy soudně testována.
Zastánci třetího mandátu tvrdí, že 22. dodatek zakazuje pouze „zvolení“ více než dvakrát, ale nehovoří nic o „nástupnictví“. Podle této teorie by Trump mohl v roce 2028 kandidovat na viceprezidenta po boku jiného kandidáta, například jeho současného viceprezidenta JD Vance.
Pokud by pár vyhrál, kandidát by po složení přísahy okamžitě rezignoval, čímž by se Trump ujal úřadu na základě nástupnictví. Steve Bannon řekl, že „Trump bude prezidentem v roce 28, a lidé by se s tím měli prostě smířit.“ Sám Trump tuto myšlenku spíše zlehčoval: „Myslím, že by se to lidem nelíbilo. Je to příliš roztomilé. Nebylo by to správné.“
Proti třetímu mandátu se ostře staví demokraté, kteří to označují za „eskalaci v jeho jasné snaze převzít vládu a demontovat naši demokracii.“ I někteří republikáni, například senátor Markwayne Mullin, myšlenku odmítají se slovy: „Nehodlám měnit ústavu, pokud se tak nerozhodne americký lid.“
Experti na ústavní právo jsou velmi skeptičtí. Profesor volebního práva Derek Muller upozornil na 12. dodatek Ústavy, který stanovuje, že „žádná osoba, která není ústavně způsobilá k úřadu prezidenta, nesmí být způsobilá ani k úřadu viceprezidenta.“ Profesor ústavního práva Jeremy Paul dodal, že „neexistují žádné důvěryhodné právní argumenty“ pro třetí funkční období. Jediným prezidentem, který sloužil více než dva mandáty, byl Franklin Delano Roosevelt, který zemřel krátce po zahájení svého čtvrtého funkčního období v roce 1945. V té době však limit dvou mandátů nebyl zakotven v zákoně, ale šlo o tradici. Tato tradice byla uzákoněna až 22. dodatkem v roce 1951.
