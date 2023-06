Můžeme zničit jakoukoliv budovu v Kyjevě, ale neuděláme to, hlásá Putin

"Kdybychom zničili pět systémů Patriot poblíž Kyjeva, co by nám zabránilo zničit jakoukoli budovu nebo strukturu v centru Kyjeva? Žádná taková omezení neexistují. Neděláme to z mnoha důvodů," řekl podle serveru Ukrajinska pravda na Petrohradském ekonomickém fóru.

"Ale můžeme to udělat. Každý to chápe. Všichni jen čekají, až začneme mačkat tlačítka (k odpálení jaderných zbraní), ale není to potřeba. To je první důvod – není to potřeba, protože nepřítel nemá na frontové linii žádné úspěchy," dodal.

Rusku se přitom dosud nepodařilo zničit jediní systém Patriot. Ani raketový útok na Ukrajinu v noci z 15. na 16. května nezničil protiletadlový raketový systém, jak tvrdilo ruské ministerstvo obrany. Podle serveru CNN to uvedl pod podmínkou anonymity úředník Spojených států.

"Americký systém Patriot byl pravděpodobně poškozen v důsledku ruské raketové palby v Kyjevě a okolí, ale ne zničen. USA stále vyhodnocují rozsah škod," uvedl server CNN s odkazem na anonymní zdroj.

Ruské ministerstvo obrany přitom uvádělo, že "vysoce přesný úder hypersonického raketového systému Kinžal ve městě Kyjev zasáhl americký protiletadlový raketový systém Patriot". Ukrajina věc odmítla komentovat.

Ukrajina má v současné době v zemi dva systémy protivzdušné obrany Patriot, jeden darovaný USA a druhý společně darovaný Německem a Nizozemskem. Není jasné, který z těchto systémů byl potenciálně poškozen.

Rusko zaměřilo hypersonické rakety na americké systémy Patriot již dříve. Například 4. května na něj vyslalo raketu, kterou Ukrajinci úspěšně zachytili dříve, než mohla systém zasáhnout. Pentagon potvrdil, že ukrajinské síly raketu sestřelily.

Podle serveru CNN má raketový systém Patriot "výkonný radar pro detekci příchozích cílů na dlouhou vzdálenost, což z něj činí silnou platformu protivzdušné obrany schopnou zachytit nejen balistické rakety."