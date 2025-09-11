Na vyšetřování nečekal. Trump okamžitě po vraždě Kirka obvinil z činu radikální levici

Ve svém projevu z Oválné pracovny prezident Donald Trump okamžitě po vraždě aktivisty Charlieho Kirka obvinil z činu "radikální levici". Učinil tak ještě dříve, než byla potvrzena totožnost střelce. Podle Trumpa je tento typ rétoriky přímo zodpovědný za terorismus, se kterým se dnes Spojené státy potýkají. Prohlásil, že jeho administrativa dohledá a dopadne všechny, kteří k tomuto "zrůdnému činu" přispěli.
Prezidentův seznam činů, které označil za politické násilí radikální levice, obsahoval kromě útoku na jeho osobu také vraždu generálního ředitele United Healthcare Briana Thompsona, střelbu na kongresmana Steva Scalise v roce 2017 a útoky na agenty ICE. Zmínil i ty, kteří jdou po soudcích a strážcích zákona. V seznamu však chyběly útoky, jejichž oběťmi se stali demokraté.
Mezi opomenutými incidenty byla například vražda zákonodárkyně Minnesoty Melissy Hortmanové a jejího manžela. V červnu byl zastřelen také další demokratický zákonodárce se svou manželkou mužem, který měl na seznamu k likvidaci 45 politiků, a to výhradně demokratů.
Prezident nezmínil ani útok na manžela bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové ani incidenty ze 6. ledna 2021, kdy stoupenci Donalda Trumpa posílali dopisové bomby předním demokratům a vyhrožovali životem i tehdejšímu viceprezidentovi Miku Penceovi.
Zprávy z místa činu popisují situaci na kampusu Utah Valley University jako vypjatou. Ten zůstal po celou noc uzavřen. U nemocnice Timpanogos, kam byl Charlie Kirk převezen a následně prohlášen za mrtvého, se shromáždilo zhruba dvanáct lidí a uspořádali tam vigilii. Uctili památku zesnulého a pokládali vlajky a svíčky k pamětní ceduli. Lidé se nenechali odradit ani tím, že se v jednu chvíli spustil zavlažovací systém.
Mezi truchlícími byl i CJ Sowers, 33, a Ammon Paxton, 19, kteří byli v publiku a byli svědky střelby. Paxton uvedl, že stál přímo před Kirkem a viděl, jak mu tělo ochablo. "Charlie Kirk byl pro mě velkým vzorem a hrdinou. Jeden z našich největších hrdinů je mrtvý," řekl Paxton a svíral v ruce červenou čepici s nápisem "Make America Great Again". Greg Cronin, člen fakulty UVU, sledoval, jak po chodbách utíkají vyděšení studenti, a řekl, že doufá, že střelba lidi spojí, místo aby je politicky rozdělila.
Zdroj: Libor Novák