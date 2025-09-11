Na vyšetřování nečekal. Trump okamžitě po vraždě Kirka obvinil z činu radikální levici

Libor Novák

11. září 2025 9:38

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Ve svém projevu z Oválné pracovny prezident Donald Trump okamžitě po vraždě aktivisty Charlieho Kirka obvinil z činu "radikální levici". Učinil tak ještě dříve, než byla potvrzena totožnost střelce. Podle Trumpa je tento typ rétoriky přímo zodpovědný za terorismus, se kterým se dnes Spojené státy potýkají. Prohlásil, že jeho administrativa dohledá a dopadne všechny, kteří k tomuto "zrůdnému činu" přispěli.

Prezidentův seznam činů, které označil za politické násilí radikální levice, obsahoval kromě útoku na jeho osobu také vraždu generálního ředitele United Healthcare Briana Thompsona, střelbu na kongresmana Steva Scalise v roce 2017 a útoky na agenty ICE. Zmínil i ty, kteří jdou po soudcích a strážcích zákona. V seznamu však chyběly útoky, jejichž oběťmi se stali demokraté.

Mezi opomenutými incidenty byla například vražda zákonodárkyně Minnesoty Melissy Hortmanové a jejího manžela. V červnu byl zastřelen také další demokratický zákonodárce se svou manželkou mužem, který měl na seznamu k likvidaci 45 politiků, a to výhradně demokratů.

Prezident nezmínil ani útok na manžela bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové ani incidenty ze 6. ledna 2021, kdy stoupenci Donalda Trumpa posílali dopisové bomby předním demokratům a vyhrožovali životem i tehdejšímu viceprezidentovi Miku Penceovi.

Zprávy z místa činu popisují situaci na kampusu Utah Valley University jako vypjatou. Ten zůstal po celou noc uzavřen. U nemocnice Timpanogos, kam byl Charlie Kirk převezen a následně prohlášen za mrtvého, se shromáždilo zhruba dvanáct lidí a uspořádali tam vigilii. Uctili památku zesnulého a pokládali vlajky a svíčky k pamětní ceduli. Lidé se nenechali odradit ani tím, že se v jednu chvíli spustil zavlažovací systém.

Mezi truchlícími byl i CJ Sowers, 33, a Ammon Paxton, 19, kteří byli v publiku a byli svědky střelby. Paxton uvedl, že stál přímo před Kirkem a viděl, jak mu tělo ochablo. "Charlie Kirk byl pro mě velkým vzorem a hrdinou. Jeden z našich největších hrdinů je mrtvý," řekl Paxton a svíral v ruce červenou čepici s nápisem "Make America Great Again". Greg Cronin, člen fakulty UVU, sledoval, jak po chodbách utíkají vyděšení studenti, a řekl, že doufá, že střelba lidi spojí, místo aby je politicky rozdělila.

před 1 hodinou

Amerika v slzách: Atentát na Charlieho Kirka je útokem na demokracii

Související

Charlie Kirk

Amerika v slzách: Atentát na Charlieho Kirka je útokem na demokracii

Zastřelení Charlieho Kirka je podle CNN tragickou událostí pro celou Ameriku, nejen pro ty, kteří sympatizovali s jeho konzervativními názory. Jedna osudná kulka, která usmrtila třicetiletého otce dvou dětí na utažské univerzitě, totiž nebyla jen útokem na jeho osobu, ale také na samotnou svobodu slova a na demokracii. Ty jsou jedinou obranou před hrozbou politického násilí, které v zemi sílí. Nyní se ukazuje, že politické spory se v Americe změnily v nenávist, která zemi rozděluje.
Charlie Kirk

Atentát na Trumpova spojence: Na mítinku v Utahu zastřelili slavného aktivistu Charlieho Kirka

Po úterní střelbě v Utahu, při které byl usmrcen aktivista Charlie Kirk, stále policisté pátrají po pachateli. Třiatřicetiletý spojenec Donalda Trumpa byl zastřelen, když hovořil k odhadem třem tisícům lidí na půdě Utah Valley University v Oremu poblíž Salt Lake City. Zatímco úřady prohlašují, že střelba je předmětem aktivního vyšetřování, prezident Spojených států Donald Trump hovoří o cíleném útoku. 

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Charlie Kirk Donald Trump

Aktuálně se děje

před 10 minutami

Prezident Trump

Na vyšetřování nečekal. Trump okamžitě po vraždě Kirka obvinil z činu radikální levici

Ve svém projevu z Oválné pracovny prezident Donald Trump okamžitě po vraždě aktivisty Charlieho Kirka obvinil z činu "radikální levici". Učinil tak ještě dříve, než byla potvrzena totožnost střelce. Podle Trumpa je tento typ rétoriky přímo zodpovědný za terorismus, se kterým se dnes Spojené státy potýkají. Prohlásil, že jeho administrativa dohledá a dopadne všechny, kteří k tomuto "zrůdnému činu" přispěli.

před 1 hodinou

Charlie Kirk

Amerika v slzách: Atentát na Charlieho Kirka je útokem na demokracii

Zastřelení Charlieho Kirka je podle CNN tragickou událostí pro celou Ameriku, nejen pro ty, kteří sympatizovali s jeho konzervativními názory. Jedna osudná kulka, která usmrtila třicetiletého otce dvou dětí na utažské univerzitě, totiž nebyla jen útokem na jeho osobu, ale také na samotnou svobodu slova a na demokracii. Ty jsou jedinou obranou před hrozbou politického násilí, které v zemi sílí. Nyní se ukazuje, že politické spory se v Americe změnily v nenávist, která zemi rozděluje.

před 1 hodinou

Charlie Kirk

Atentát na Trumpova spojence: Na mítinku v Utahu zastřelili slavného aktivistu Charlieho Kirka

Po úterní střelbě v Utahu, při které byl usmrcen aktivista Charlie Kirk, stále policisté pátrají po pachateli. Třiatřicetiletý spojenec Donalda Trumpa byl zastřelen, když hovořil k odhadem třem tisícům lidí na půdě Utah Valley University v Oremu poblíž Salt Lake City. Zatímco úřady prohlašují, že střelba je předmětem aktivního vyšetřování, prezident Spojených států Donald Trump hovoří o cíleném útoku. 

před 2 hodinami

včera

včera

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

EU navrhne sankce na "extremistické ministry" a zastaví platby Izraeli, oznámila von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie oznámila, že Komise změní svůj přístup k Izraeli. Během projevu v Evropském parlamentu, který se odehrával v bouřlivé atmosféře, Von der Leyenová řekla, že „to, co se děje v Gaze, je nepřijatelné“. Komise navrhne sankce na „extremistické ministry“ a násilné osadníky a dočasně pozastaví bilaterální platby Izraeli.

včera

včera

Karol Nawrocki

Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim

Americký prezident Donald Trump bude dnes hovořit se svým polským protějškem, prezidentem Karolem Nawrockim. Oznámil to nejmenovaný představitel Bílého domu. Jejich rozhovor se uskuteční jen týden poté, co se prezident Nawrocki zúčastnil schůzky v Bílém domě. Přesný čas konání rozhovoru zatím není znám.

včera

včera

MiG-29 polské armády, foto: Radomil – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

Polsko sestřelilo jen čtvrtinu dronů. Výrazně méně než dokáže sestřelovat Ukrajina

Během incidentu, kdy ruské drony narušily polský vzdušný prostor, se Polsku podařilo sestřelit pouze čtyři z devatenácti až dvou desítek dronů. To je výrazně nižší úspěšnost, než jakou dlouhodobě prokazuje Ukrajina, která je schopna zlikvidovat naprostou většinu útočících bezpilotních strojů. Například při nedávném ranním útoku se Ukrajině podařilo sestřelit 386 ze 415 dronů, což představuje úspěšnost 93 %.

včera

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Rusové útok drony na Polsko podle analytiků chystali měsíce

V úterý v noci došlo k úmyslnému ruskému útoku na Polsko, při němž na jeho území vletěly drony. Polská vláda událost popsala jako „bezprecedentní narušení vzdušného prostoru“ a „rozsáhlou provokaci“. Všechny dostupné informace podle webu Defense Express naznačují, že Moskva se na tyto i další útoky připravovala delší dobu.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok

Polský premiér Donald Tusk ve středu na sociální síti X uvedl, že v noci došlo k narušení polského vzdušného prostoru „obrovským množstvím ruských dronů“. Ty drony, které představovaly přímou hrozbu, byly sestřeleny. Dodal, že je v neustálém kontaktu s generálním tajemníkem NATO a se spojenci. Po událostech se v sídle premiéra konala mimořádná schůzka vlády.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy