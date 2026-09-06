Napětí v Íránu opět roste. Američané a Íránci na sebe opět útočili

Napětí na Blízkém východě opět nabírá na obrátkách. Američané a Íránci si v sobotu vzájemně útočili na lodě, čímž se jen potvrdilo, že konflikt se v posledních dnech opět stupňuje po měsíci relativního klidu. O útocích informovala britská stanice BBC.
Americká armáda po posledním kole útoků tvrdí, že permanentně zneschopnila dva tankery napojené na Írán a třetí plavidlo tohoto druhu kompletně zničila. Podle armádního velení tomu předcházel íránský útok na dvě americké válečné lodě.
Podle Pentagonu se americkým vojákům podařilo odrazit několik útoků ze strany íránských revolučních gard na letadlovou loď a další válečnou loď. V řadách Američanů nedošlo k žádným zraněním. Americká armáda následně zaútočila na tři íránské tankery.
Íránská státní média potvrdila, že tři tankery se staly terčem útoku. Teherán v odvetě přistoupil k útoku na trojici plavidel s vazbami na USA a tři tankery, které podle íránské strany využívaly nepovolenou cestu přes Hormuzský průliv.
Americký prezident Donald Trump v uplynulých dnech označil Írán za selhávající národ. "Je mrtvý. Nemají námořnictvo, nemají letectvo, nemají měnu, neplatí svým vojákům a policistům, inflace je na 300 procentech a jejich vedení je v totálním zmatku a neschopné důstojně reprezentovat zemi," uvedl na sociální síti Truth Social.
"Jedinými věcmi, které mají, jsou fake news z USA a ochota zabíjet protestující," konstatoval americký prezident a prohlásil, že obětí íránského teroru už má být přes 100 tisíc.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Navzdory diplomatickým rozhovorům se dosud nepodařilo dosáhnout uzavření mírové dohody.
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Írán , Americká armáda (U.S. ARMY) , Hormuzský průliv , íránské revoluční gardy
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Zdroj: Jan Hrabě