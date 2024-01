NATO zahájilo cvičení Steadfast Defender, největší manévry od studené války

Americká armáda, ilustrační fotografie. Foto: U.S. ARMY

NATO ve středu spustilo nejrozsáhlejší manévry od dob studené války. Cvičení Steadfast Defender potrvá do konce května a zapojí se do něj 90 tisíc vojáků. Aliance chce zjistit, jak jsou spojenci připraveni se zapojit do konfliktu se schopným protivníkem, jakým je například Rusko.