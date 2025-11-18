Navalného kult přežívá: O co jde opozici? Chce, aby Rusko bylo konečně normální

Pokud by měla lídrka ruské opozice a vdova po Alexeji Navalném, Julija Navalná, popsat hnutí, které její zavražděný manžel vytvořil, stačila by jí prý jen krátká charakteristika: „Jsme proevropské hnutí.“ Navalná je přesvědčena, že Rusko je neoddělitelnou součástí evropské civilizace a že evropský model rozvoje je pro zemi nejvhodnější. Tím pádem jsou podle ní temné roky putinismu pouze historickou anomálií a po konci režimu Vladimira Putina bude mít Rusko šanci vrátit se na evropskou cestu.
Ačkoliv je Evropa rozlehlá a různorodá, od Maďarska po Portugalsko, pro Navalnou a mnoho Rusů byla vždy symbolem blahobytu. Po druhé světové válce se stala příkladem progresivní společnosti postavené na vzájemném respektu, kde se stal nepřijatelným rasismus, kolonialismus, militarismus, imperialismus a především odmítání demokracie a lidských práv. Hodnoty zakotvené v Evropské úmluvě o lidských právech byly inspirací pro disidenty bojující proti tyranii po celém světě, včetně sovětských disidentů v Rusku.
Navalná zdůrazňuje, že hlavní rozpor s Putinem není taktický, nýbrž hodnotový. Ona, její manžel a mnoho spojenců se Putinovi stavělo na odpor dávno předtím, než napadl Ukrajinu, tedy v době, kdy byl vítán v evropských metropolích. V opozici hodlají pokračovat i v případě, že Putin zůstane u moci po skončení války.
Ruská opozice nepožaduje nic extravagantního. Cílem je, aby se Rusko stalo normální zemí, která se stará především o důstojnost, práva a budoucnost svých občanů, stejně jako to dělají evropské země. Opozice bojuje za přednost lidských práv před zájmy státu. Požaduje skutečnou svobodu slova a shromažďování, aby mohl každý, kdo nesouhlasí s vládou, otevřeně vystupovat a kritizovat, aniž by se bál vězení, exilu nebo atentátu, jak se stalo jejímu manželovi.
Opoziční hnutí usiluje o demokracii a právo občanů soutěžit ve svobodných a spravedlivých volbách. Podporuje federalismus a místní samosprávu, což je pro mnohonárodnostní Rusko nezbytné, aby si jeho národy mohly zachovat svou kulturu, jazyk a identitu. Stejně tak je klíčový boj za nezávislé a spravedlivé soudy a obranu práva na soukromé vlastnictví.
Navalná je přesvědčena, že země tak bohatá jako Rusko musí být štědrá ke svým občanům a příjmy z přírodních zdrojů nesmí být krádeny vládnoucí elitou ani vynakládány na války. Ruská opozice usiluje o mír, protože samotná myšlenka válčení se jí zdá stejně absurdní jako každému normálnímu Evropanovi. Chtějí, aby Rusko bylo dobrým sousedem a spolehlivým partnerem pro všechny země, Východ i Západ.
Navalná zdůrazňuje, že opozice nejsou radikálové. I když se liší ve svých názorech, spojuje je odpor k Putinovu režimu, který do země přinesl válku, diktaturu, korupci a teror. Putinismus není ideologií, ale je to popírání hodnot moderní evropské civilizace. Když Navalná hovoří s evropskými politiky o pomoci, její odpověď je jednoduchá: „Buďte silní, zásadoví a důslední.“ Je ve společném zájmu, aby Evropa zůstala jednotná a úspěšná, protože jen tak může pomoci těm, kteří stále bojují za svobodu.
Podle Navalné je Evropa více než schopná odolat pokrytectví a dvojímu metru a podat ruku desítkám milionů proevropských Rusů. Tím zajistí, že krásné Rusko budoucnosti, za které Alexej Navalnyj obětoval život, bude mírumilovné, demokratické a prosperující – jednoduše normální evropskou zemí.
V den výročí 17. listopadu zaplnilo Staroměstské náměstí v Praze více než 15 tisíc lidí, kteří přišli společně s Milionem chvilek pro demokracii oslavit svobodu, odvahu a občanskou soudržnost. Letošní shromáždění s názvem Česko není na prodej připomnělo, že i po 36 letech od Sametové revoluce zůstává v zemi silná občanská společnost, která nechce přihlížet rozkladu důvěry, zneužívání moci ani oslabování demokratických institucí.
Zdroj: Jan Hrabě