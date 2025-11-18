Navalného kult přežívá: O co jde opozici? Chce, aby Rusko bylo konečně normální

Libor Novák

18. listopadu 2025 20:57

Alexej Navalnyj
Alexej Navalnyj Foto: Wikimedia Commons

Pokud by měla lídrka ruské opozice a vdova po Alexeji Navalném, Julija Navalná, popsat hnutí, které její zavražděný manžel vytvořil, stačila by jí prý jen krátká charakteristika: „Jsme proevropské hnutí.“ Navalná je přesvědčena, že Rusko je neoddělitelnou součástí evropské civilizace a že evropský model rozvoje je pro zemi nejvhodnější. Tím pádem jsou podle ní temné roky putinismu pouze historickou anomálií a po konci režimu Vladimira Putina bude mít Rusko šanci vrátit se na evropskou cestu.

Ačkoliv je Evropa rozlehlá a různorodá, od Maďarska po Portugalsko, pro Navalnou a mnoho Rusů byla vždy symbolem blahobytu. Po druhé světové válce se stala příkladem progresivní společnosti postavené na vzájemném respektu, kde se stal nepřijatelným rasismus, kolonialismus, militarismus, imperialismus a především odmítání demokracie a lidských práv. Hodnoty zakotvené v Evropské úmluvě o lidských právech byly inspirací pro disidenty bojující proti tyranii po celém světě, včetně sovětských disidentů v Rusku.

Navalná zdůrazňuje, že hlavní rozpor s Putinem není taktický, nýbrž hodnotový. Ona, její manžel a mnoho spojenců se Putinovi stavělo na odpor dávno předtím, než napadl Ukrajinu, tedy v době, kdy byl vítán v evropských metropolích. V opozici hodlají pokračovat i v případě, že Putin zůstane u moci po skončení války.

Ruská opozice nepožaduje nic extravagantního. Cílem je, aby se Rusko stalo normální zemí, která se stará především o důstojnost, práva a budoucnost svých občanů, stejně jako to dělají evropské země. Opozice bojuje za přednost lidských práv před zájmy státu. Požaduje skutečnou svobodu slova a shromažďování, aby mohl každý, kdo nesouhlasí s vládou, otevřeně vystupovat a kritizovat, aniž by se bál vězení, exilu nebo atentátu, jak se stalo jejímu manželovi.

Opoziční hnutí usiluje o demokracii a právo občanů soutěžit ve svobodných a spravedlivých volbách. Podporuje federalismus a místní samosprávu, což je pro mnohonárodnostní Rusko nezbytné, aby si jeho národy mohly zachovat svou kulturu, jazyk a identitu. Stejně tak je klíčový boj za nezávislé a spravedlivé soudy a obranu práva na soukromé vlastnictví.

Navalná je přesvědčena, že země tak bohatá jako Rusko musí být štědrá ke svým občanům a příjmy z přírodních zdrojů nesmí být krádeny vládnoucí elitou ani vynakládány na války. Ruská opozice usiluje o mír, protože samotná myšlenka válčení se jí zdá stejně absurdní jako každému normálnímu Evropanovi. Chtějí, aby Rusko bylo dobrým sousedem a spolehlivým partnerem pro všechny země, Východ i Západ.

Navalná zdůrazňuje, že opozice nejsou radikálové. I když se liší ve svých názorech, spojuje je odpor k Putinovu režimu, který do země přinesl válku, diktaturu, korupci a teror. Putinismus není ideologií, ale je to popírání hodnot moderní evropské civilizace. Když Navalná hovoří s evropskými politiky o pomoci, její odpověď je jednoduchá: „Buďte silní, zásadoví a důslední.“ Je ve společném zájmu, aby Evropa zůstala jednotná a úspěšná, protože jen tak může pomoci těm, kteří stále bojují za svobodu.

Podle Navalné je Evropa více než schopná odolat pokrytectví a dvojímu metru a podat ruku desítkám milionů proevropských Rusů. Tím zajistí, že krásné Rusko budoucnosti, za které Alexej Navalnyj obětoval život, bude mírumilovné, demokratické a prosperující – jednoduše normální evropskou zemí.

před 6 hodinami

Ukrajinské plány na leteckou flotilu čelí velkým komplikacím

Související

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Rusko po vzoru Ukrajiny zakládá vlastní Síly bezpilotních systémů

Rusko, inspirované úspěchem Ukrajiny, vytvořilo novou složku svých ozbrojených sil, která se má výhradně zaměřit na bezpilotní systémy (UAS). Tímto krokem Rusko následuje Ukrajinu, která svou vlastní jednotku bezpilotních systémů (USF) zřídila již v září 2024. V současné válce se bezpilotní letouny staly klíčovou vojenskou součástí na frontových liniích. Rusko tento měsíc oznámilo, že zformovalo Síly bezpilotních systémů pro dohled nad svou doktrínou a operacemi s drony.
FSB (ruská kontrarozvědka)

Ruská tajná služba tvrdí, že zmařila ukrajinský pokus o atentát na vysoce postaveného úředníka

Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) oznámila, že se jí podařilo zabránit pokusu Ukrajiny o atentát na vysoce postaveného kremelského úředníka, ke kterému mělo dojít na území Ruska během jeho návštěvy hřbitova. Toto tvrzení přišlo v době, kdy obyvatelé Kyjeva zažili další těžkou noc pod smrtícími ruskými vzdušnými útoky, při nichž podle ukrajinských představitelů zahynuli nejméně čtyři lidé. FSB ve svém pátečním prohlášení uvedla, že se ukrajinské speciální služby pokoušely zaútočit na nejmenovaného, ale jako „jednoho z nejvýše postavených činitelů ruského státu“ popsaného úředníka. K útoku mělo dojít, když dotyčný navštěvoval hroby svých příbuzných na hřbitově nedaleko Moskvy.

Více souvisejících

Rusko Alexej Navalnyj

Aktuálně se děje

před 5 minutami

Alexej Navalnyj

Navalného kult přežívá: O co jde opozici? Chce, aby Rusko bylo konečně normální

Pokud by měla lídrka ruské opozice a vdova po Alexeji Navalném, Julija Navalná, popsat hnutí, které její zavražděný manžel vytvořil, stačila by jí prý jen krátká charakteristika: „Jsme proevropské hnutí.“ Navalná je přesvědčena, že Rusko je neoddělitelnou součástí evropské civilizace a že evropský model rozvoje je pro zemi nejvhodnější. Tím pádem jsou podle ní temné roky putinismu pouze historickou anomálií a po konci režimu Vladimira Putina bude mít Rusko šanci vrátit se na evropskou cestu.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

uhlí

První návrh výsledku COP30 nečekaně oživuje myšlenku konce fosilních paliv

Objevil se první návrh textu možného výsledku konference COP30, který byl zveřejněn na webu OSN. Text, který formálně navazuje na „poznámku“ brazilského prezidenta Copu André Correa do Lago, je fascinující, protože obsahuje možnost odklonu od fosilních paliv. Jedná se o téma, které bylo sice dohodnuto jako klíčová rezoluce na COP28 v roce 2023, ale následně bylo v Baku a až dosud v Belému fakticky upozaděno a řešilo se jen na okrajových jednáních.

před 4 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trumpovi dochází dech. Republikánská strana se začíná smiřovat s budoucností bez něj

Železná pěst prezidenta Donalda Trumpa, kterou drží svou stranu, se zdá, že klouže, a to způsobem, který nebyl k vidění od okamžiku bezprostředně po útoku na Kapitol 6. ledna 2021. Tehdy se rychle etabloval zpět jako jediná a dominantní síla uvnitř Republikánské strany, a je možné, že to udělá znovu. Nicméně mimořádné odmítnutí a protivítr, se kterým se nyní prezident potýká, z velké části přicházející z jeho vlastní strany, odhalují, že se Republikánská strana začíná smiřovat s budoucností po Trumpovi.

před 5 hodinami

Alexander Stubb

Stubb vzkazuje Trumpovi: Nastal čas použít na Putina klacek

Spojené státy americké musí prosadit nové kolo sankcí, které paralyzují ruský průmysl a konečně přivedou Vladimira Putina k jednacímu stolu. Řekl to finský prezident Alexander Stubb v rozhovoru pro Politico. Stubb, který dříve využil golfovou cestu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem k tomu, aby na něj tlačil ve věci tvrdšího postoje vůči ruskému lídrovi, nyní uvedl, že nastal čas, aby Washington zvýšil ekonomický tlak na Moskvu.

před 6 hodinami

Ukrajinská armáda, ilustrační fotografie

Ukrajinské plány na leteckou flotilu čelí velkým komplikacím

Plán Ukrajiny vybudovat masivní nové letectvo, složené z velkého počtu francouzských a švédských stíhacích letounů, čekají vážné komplikace. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron v pondělí podepsali dopis o záměru na nákup až 100 dvoumotorových stíhaček Rafale od společnosti Dassault v průběhu příští dekády. Toto oznámení přišlo jen několik týdnů poté, co Kyjev podepsal dohodu o spolupráci se Švédskem, která zahrnuje pořízení 100 až 150 jednomotorových stíhaček Gripen E od společnosti Saab.

před 6 hodinami

Ilustrační foto

Internet napříč světem kolabuje. Cloudflare hlásí obří výpadek, nefujgují miliony stránek

Klíčovou součást obvykle skryté infrastruktury internetu, americkou společnost Cloudflare, postihl v úterý celosvětový výpadek. Problém, jehož příčina zůstává zatím neidentifikovaná, podle webu The Guardian způsobil, že se uživatelům na milionech webových stránek začaly objevovat chybové zprávy. Cloudflare poskytuje služby včetně obrany webů proti zákeřným útokům a akcelerace výkonu.

před 7 hodinami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Zóna smrti na Ukrajině: Jak drony ukončily zákopovou válku a vymazaly frontovou linii?

Boj na Ukrajině se již nepodobá zákopové válce známé z první světové války. Místo toho drony vytvořily zónu smrti, která prakticky vymazala souvislou frontovou linii. Obloha nad bojišti je nyní černá drony, z nichž některé nesou kamery a termodetektory, zatímco jiné jsou vybaveny bombami a zbraněmi. Některé z nich pouze leží u cest a silnic, dokud je neprobudí projíždějící voják nebo vozidlo.

před 8 hodinami

Mette Frederiksen

Dánská drakonická migrační politika na hranicích nekončí. Frederiksenová ji chce v celé Evropě

Sociální demokratka Mette Frederiksen vyhrála dánské volby v roce 2019 na základě platformy, která kombinovala radikální klimatické cíle a snížení věku odchodu do důchodu pro manuálně pracující s zpřísněním migrační politiky. Dánsko má v Evropě jedny z nejpřísnějších azylových zákonů. Země uděluje uprchlíkům pouze dočasný azyl, bez ohledu na potřebu jejich ochrany, zpřísnila zákony o slučování rodin a zavedla politiku, která klade prioritu na deportace namísto integrace. 

před 9 hodinami

Donald Tusk

Polsko: Sabotáže na železnici jsou teroristickými útoky ruských tajných služeb

V Polsku se v posledních dnech odehrála série incidentů, které vláda a bezpečnostní služby označily za sabotáž teroristické povahy s vazbou na zahraniční zpravodajské služby. Mluvčí polského ministra pro bezpečnostní služby, Jacek Dobrzyński, potvrdil, že „všechno naznačuje“, že za víkendovými sabotážemi na železnici v Polsku stojí ruské tajné služby. Dobrzyński později dodal, že se jedná o teroristický útok iniciovaný speciálními službami z Východu.

před 10 hodinami

Bojový letoun Rafale F2

Ukrajina a Francie uzavřely „historickou dohodu“ o dodávce stíhaček Rafale a systémů PVO

Ukrajina v pondělí podepsala dohodu o záměru s Francií, která vyjadřuje zájem o nákup až 100 stíhacích letounů Rafale, bezpilotních letounů, systémů protivzdušné obrany a další klíčové techniky v průběhu příštích deseti let. Cílem je posílit dlouhodobou bezpečnost země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který dokument podepsal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Elysejském paláci, označil dohodu za „historickou“. Dopis představuje předběžný závazek Ukrajiny k nákupu řady francouzských obranných zařízení.

před 10 hodinami

Marco Rubio na zápase UFC 316

Ani se vstupenkami vás do USA pustit nemusíme, vzkazují úřady fanouškům před MS

Americká vláda pod vedením Donalda Trumpa v pondělí oznámila spuštění nového prioritního vízového systému určeného pro miliony fotbalových fanoušků směřujících do USA na Mistrovství světa 2026. Cílem tohoto opatření je sice urychlit administrativní proces, ovšem úřady současně důrazně varovaly, že platná vstupenka na zápas nezaručuje automatické povolení ke vstupu do země.

před 11 hodinami

Google, ilustrační fotografie

Šéf Google varuje: Kdo chce uspět, musí umět pracovat s AI. Nároky budou ohromné

Šéf společnosti Alphabet, mateřské firmy Google, Sundar Pichai varoval, že by se pád takzvané bubliny v oblasti umělé inteligence (AI) dotkl každé společnosti. V rozhovoru pro BBC News Pichai sice označil růst investic do AI za „mimořádný moment“, ale zároveň poukázal na jistou „iracionalitu“ v současném boomu umělé inteligence.

před 12 hodinami

Organizace spojených národů

RB OSN posvětila Trumpův plán pro Gazu. Gratuluji celému světu, reagoval šéf Bílého domu

Rada bezpečnosti OSN v pondělí schválila rezoluci, kterou předložily Spojené státy. Tato rezoluce si klade za cíl zajistit udržitelnější mír a obnovu zničeného Pásma Gazy po křehkém příměří, které vstoupilo v platnost minulý měsíc. Hlasování patnáctičlenné Rady bezpečnosti skončilo poměrem třináct ku nule pro přijetí návrhu, přičemž Rusko a Čína se zdržely, ale nevyužily svého práva veta.

před 14 hodinami

Aktualizováno před 20 hodinami

včera

Důchody, ilustrační fotografie.

Důchody by se za Babiše mohly pozměnit. Pavel má však výhrady

Změny týkající se důchodů, které slibuje příští vláda, jsou zatím v nedohlednu, protože Petr Pavel ještě nejmenoval Andreje Babiše (ANO) premiérem. Po středečním jednání obou politiků na Pražském hradě je navíc jasné, že prezident s úpravami penzijního systému nesouhlasí. 

včera

včera

včera

Česko není na prodej. Na Staroměstském náměstí demonstrovalo více než 15 tisíc lidí

V den výročí 17. listopadu zaplnilo Staroměstské náměstí v Praze více než 15 tisíc lidí, kteří přišli společně s Milionem chvilek pro demokracii oslavit svobodu, odvahu a občanskou soudržnost. Letošní shromáždění s názvem Česko není na prodej připomnělo, že i po 36 letech od Sametové revoluce zůstává v zemi silná občanská společnost, která nechce přihlížet rozkladu důvěry, zneužívání moci ani oslabování demokratických institucí.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy