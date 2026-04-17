Nebudeme riskovat. Do otevřeného Hormuzského průlivu se lodě nehrnou, mají strach

I přes oficiální potvrzení o zprovoznění Hormuzského průlivu ze strany Íránu i amerického prezidenta Donalda Trumpa panuje mezi velkými námořními dopravci značná skepse. Firmy jako Maersk nebo Hapag-Lloyd sice zprávu o uvolnění cesty kvitují, jedním dechem však zdůrazňují, že nehodlají riskovat bezpečí svých lidí ani zboží. Aktuální statistiky ukazují, že lodě se do této oblasti zatím nehrnou a většina dopravců raději vyčkává na potvrzení reálné bezpečnosti.
Dánská společnost Maersk se nadále drží doporučení bezpečnostních expertů, kteří dříve radili se strategickému průlivu zcela vyhýbat. Jakýkoliv návrat na tuto trasu bude firma podmiňovat velmi přísným vyhodnocením aktuálních rizik. Německý Hapag-Lloyd sice otevření průlivu považuje za příznivý krok, upozorňuje však na nejasnosti v oblasti pojištění a chybějící instrukce od íránské armády ohledně povolených plavebních tras.
Situaci navíc znepřehledňují íránské Revoluční gardy, které zavedly vlastní soubor pravidel pro průjezd plavidel. Podle nich musí každá loď žádat o individuální povolení a civilní doprava se smí pohybovat výhradně v koridorech určených Teheránem. Tyto striktní podmínky vyvolávají u mezinárodních přepravců pochybnosti o tom, nakolik je průliv skutečně volný, jak dříve deklaroval tamní ministr zahraničí.
Prvním významným testem nové situace byla plavba výletní lodi Celestyal Discovery, která průlivem proplula v pátek odpoledne směrem k Maskatu. Plavidlo sice disponuje velkou kapacitou, ale kvůli nedávnému konfliktu plulo zcela bez cestujících. Zajímavostí je, že se loď při své cestě vyhnula trasám navrženým íránskou stranou a zvolila pro plavbu vlastní trasu.
Experti předpokládají, že návrat k běžnému provozu v Hormuzském průlivu bude trvat delší dobu. Přepravní giganti totiž požadují nezvratné záruky, že jejich lodím nehrozí útoky ani srážky s námořními minami. Dokud nebudou existovat jasná a srozumitelná pravidla, zůstane tato klíčová vodní cesta pro většinu světových obchodních flotil i nadále nebezpečnou oblastí.
Írán už Hormuzský průliv nikdy nezavře, Izrael má zákaz bombardovat Libanon, řekl Trump. NATO vzkázal, ať se do toho neplete
Otevření Hormuzského průlivu zahýbalo trhy. Cena ropy prudce klesá
Česká republika je připravena aktivně se zapojit do řešení napjaté situace v Hormuzském průlivu. Premiér Andrej Babiš (ANO) po čtvrtečním pražském jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem potvrdil, že Praha má vypracovanou konkrétní nabídku na zajištění bezpečnosti v této strategické námořní cestě. Tento návrh hodlá česká vláda oficiálně představit na páteční mezinárodní videokonferenci.
