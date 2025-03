Nebudeme to tolerovat dlouho, vzkázal Trump Zelenskému. Měl by rezignovat, zní z Kapitolu

Donald Trump se vždy profiloval spíše jako zastánce transakčního přístupu než jako podporovatel transatlantických vztahů. Autor knihy The Art of the Deal (Umění uzavírat dohody) už během svého prvního prezidentského období jasně deklaroval, že podle něj je NATO pro USA špatnou dohodou. Veřejně kritizoval evropské spojence, zejména Německo, za to, že nevydávají dostatek prostředků na obranu a nechávají Spojené státy platit většinu nákladů.