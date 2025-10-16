Nejde mu jen o Ukrajinu. Experti popsali, co je cílem Putina

Libor Novák

16. října 2025 10:05

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.
Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023. Foto: Kremlin.ru

Ruské tanky v Gruzii v roce 2008, anexe Krymu v roce 2014, invaze na Ukrajinu v roce 2022, opakované narušování evropského vzdušného prostoru ruskými vojenskými letouny a nyní záhadná pozorování dronů, která vedou k uzavírání letišť po celé Evropě. Tyto incidenty se sice mohou zdát nesouvisející, ve skutečnosti však představují jednotlivé kapitoly jediné, cílené a vyvíjející se strategie. Cílem Ruska je podle potřeby využívat vojenskou sílu, kdykoli je to možné, zapojit se do taktiky „šedé zóny“ válčení a všude vyvíjet politický nátlak. Moskva se o to pokouší po celá desetiletí, s jediným cílem: překreslit bezpečnostní mapu Evropy, aniž by vyprovokovala přímou válku s NATO.

Tento záměr není podle expertů ani improvizovaný, ani nejednoznačný a v jeho jádru je iredentistický – usiluje o zvrácení expanze NATO po studené válce a o znovunastolení ruské sféry vlivu v Evropě. Právě toto soustředění se na jeden cíl řídilo kroky Ruska v období před invazí na Ukrajinu. V prosinci 2021 Moskva požadovala, aby NATO zamezilo vstupu Ukrajiny a Gruzie do aliance a aby se síly NATO stáhly na pozice z května 1997, tedy předtím, než se k NATO připojily jakékoli bývalé sovětské státy ve východní Evropě.

Z pohledu Kremlu představuje rozšiřování NATO ponížení a existenční hrozbu, která musí být za každou cenu omezena. Nešlo o diplomatickou úvodní předehru k pozemní invazi z února 2022, ale o cíl sám o sobě.

Ruské akce lze vykládat různě jako chřestění zbraněmi, balancování na pokraji války nebo diplomatický nátlak. Všechny tyto pojmy jsou ve skutečnosti přesné, ale Rusko je používá společně, aby setřelo obvyklé hranice mezi diplomacií, vojenskými akcemi a domácí propagandou. Soubor nástrojů tlaku, který Moskva používá, lze rozdělit do několika typů akcí.

Balancování na hraně konfliktu s cílem vynutit si dialog představuje vojenskou eskalaci, od hromadění vojsk až po samotnou invazi na Ukrajinu, která vytváří krize nutící Západ k pozornosti. Rusko uměle vytváří mimořádné události, aby získalo vyjednávací páku, jak se mu to úspěšně dařilo během studené války a nedávno i v Gruzii v roce 2008 a na Ukrajině od roku 2014.

Sondování v „šedé zóně“ je prováděno pomocí vnikání dronů a stíhaček nad území Německa, Estonska, Dánska a Norska, což jsou záměrné testy schopnosti NATO detekovat narušení a reagovat na ně. Tyto akce mají i praktičtější účel, a to shromažďovat zpravodajské informace o pokrytí radary a připravenosti, aniž by došlo k otevřenému nepřátelství.

Hybridní nátlak na menší spojence NATO: Kybernetické útoky a narušení dodávek energie v různých členských státech EU mají za cíl otestovat solidaritu aliance. Moskva si vybírá menší, slabší státy, aby podpořila nespokojenost a pochybnosti uvnitř NATO.

Domácí divadlo je pro Putina důležité, protože konfrontace se Západem má dobrou odezvu v Rusku. Jak nedávno tvrdil místopředseda Bezpečnostní rady Ruska Dmitrij Medveděv, „Evropa se bojí vlastní války“. Pro Kreml tento strach posiluje narativ, že Rusko je asertivní mocnost a že Západ je nerozhodný.

Používání těchto nástrojů Ruskem není nic nového – navazuje na strategie, které jsou zdokonalovány od rozpadu Sovětského svazu. Od Podněstří po Abcházii, Jižní Osetii a Donbas Moskva udržuje „nevyřešené“ konflikty, které zabraňují státům vstoupit do NATO a EU, čímž si zachovává ruský vliv na neurčito.

V současné době se ruská strategie stále více přiklání k hybridním prostředkům – drony, kybernetické útoky, dezinformace a energetické vydírání – místo otevřeného válčení. Nejde o náhodné provokace, ale o ucelenou kampaň testování.

Každé narušení a útok slouží diagnostickému účelu: dokáže Evropa detekovat hrozbu? Dokáže koordinovat společnou reakci? Dokáže tuto reakci rychle a efektivně provést?

Jak přiznali belgičtí představitelé po nedávné vlně pozorování dronů, kontinent potřebuje „jednat rychleji“ při budování systémů protivzdušné obrany. Každé takovéto přiznání jen utvrzuje Moskvu v přesvědčení, že Evropa je nepřipravená a rozdělená.

V Rusku jsou tyto události pečlivě připravovány do propagandistických klipů pro státní televizi, kde komentátoři zesměšňují evropskou „slabost“ a vykreslují evropský zmatek jako potvrzení konfrontačního postoje Kremlu. Tato uměle vytvořená krize je nejnovější aplikací dobře propracované strategie.

Pokud jde o Západ, cílem je vyčerpání, nikoli dobývání – „trvalý test“ navržený tak, aby neustálým, nízkým tlakem vyčerpával zdroje a narušoval jednotu.

Stupňující se provokace NATO a Evropy ze strany Ruska nelze udržet jako status quo. V současné situaci existují tři možné scénáře, kam by nás mohly dovést.

Prvním, nejpravděpodobnějším výsledkem je nová, dlouhodobá konfrontace, protože NATO nemůže Rusku ustoupit v jeho klíčových požadavcích, aniž by podkopalo své základní principy. Konflikt by pravděpodobně měl podobu vleklé patové situace: více vojáků na východním křídle aliance, bobtnající rozpočty na obranu a nová železná opona napříč Evropou.

Druhým scénářem je „finlandizace“ Ukrajiny, která je možným, i když nestabilním, výsledkem. Ukrajina by byla donucena k neutrálnímu statusu – zřekla by se členství v NATO výměnou za záruky, jak to učinilo Finsko během studené války. Z pohledu Západu by to odměnilo agresi Moskvy a upevnilo její právo veta nad suverenitou sousedních zemí.

Poslední možností je eskalace z důvodu chybného odhadu. V prostředí zvýšeného napětí by i drobný incident – sestřelení dronu, kybernetický útok, který se zvrtne – mohl přerůst v širší konfrontaci. Úmyslná válka mezi NATO a Ruskem je stále nepravděpodobná, ale už není nemyslitelná.

Přístup Kremlu spoléhá na fragmentaci; odpovědí Evropy musí být soudržnost. To znamená budování určitých klíčových schopností.

Integrovaná protivzdušná a protiraketová obrana: vybudovat skutečně kontinentální štít, který uzavře mezery, jež by mohly drony a hypersonické systémy využít.

Kolektivní hybridní obrana: kybernetické útoky nebo průniky dronů by měly být považovány za výzvy pro celou alianci. Jednotný, předem dohodnutý mechanismus reakce NATO by Moskvě odepřel možnost izolovat jednotlivé členy.

Technologická a politická autonomie: investice do evropského obranného průmyslu, nezávislosti na obnovitelných zdrojích energie a odolných dodavatelských řetězců. Bezpečnost nyní začíná soběstačností, zejména tváří v tvář kolísavé podpoře ze strany USA.

Odstrašení prostřednictvím diplomacie: Evropa musí kombinovat věrohodné vojenské odstrašení s pragmatickým jednáním, které zajistí, že komunikační kanály zůstanou otevřené, aby se zabránilo eskalaci.

Ruská strategie není reaktivní, je strukturální. Kreml se snaží donutit Západ, aby přijal překreslený bezpečnostní řád prostřednictvím kombinace nátlaku, průzkumu a neustálého testování. Nástroje se mohou lišit – od tanků po drony, od otevřené invaze po hybridní opotřebovací válku – ale cíl přetrvává: podkopat evropskou jednotu a obnovit sféru vlivu, kterou Rusko v roce 1991 ztratilo.

Výzva pro Evropu je stejně tak jasná. Musí odolat únavě z nekonečné krize a ukázat, že odolnost, a nikoli strach, definuje budoucnost kontinentu. Provokace Moskvy budou pokračovat, dokud se jejich náklady nestanou neúnosnými. Toho může dosáhnout pouze jednotná a připravená Evropa.

včera

Karel III. pod tlakem většiny národa. Britové mu radí, jak naložit s Andrewem

Související

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu, což označil za významné vítězství v jeho snaze vyvinout tlak na Vladimira Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. Premiér Indie, Narendra Modi, ho o tomto kroku ujistil, přestože Trump vyjádřil dříve nespokojenost s indickými nákupy.

Více souvisejících

Rusko Vladimír Putin

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Maduro, Nicolas

Pověřil jsem CIA prováděním tajných operací ve Venezuele, potvrdil Trump. Maduro změnu režimu odmítá

Americký prezident Donald Trump potvrdil zprávu, že autorizoval Ústřední zpravodajskou službu (CIA) k provádění tajných operací uvnitř Venezuely, což vyvolalo rozhořčení u venezuelského lídra. Toto neobvyklé přiznání amerického vrchního velitele, týkající se aktivit zpravodajské organizace, které jsou obvykle zahaleny tajemstvím, přichází v době zvýšené vojenské přítomnosti USA v regionu.

před 2 hodinami

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu, což označil za významné vítězství v jeho snaze vyvinout tlak na Vladimira Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. Premiér Indie, Narendra Modi, ho o tomto kroku ujistil, přestože Trump vyjádřil dříve nespokojenost s indickými nákupy.

před 2 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Nejde mu jen o Ukrajinu. Experti popsali, co je cílem Putina

Ruské tanky v Gruzii v roce 2008, anexe Krymu v roce 2014, invaze na Ukrajinu v roce 2022, opakované narušování evropského vzdušného prostoru ruskými vojenskými letouny a nyní záhadná pozorování dronů, která vedou k uzavírání letišť po celé Evropě. Tyto incidenty se sice mohou zdát nesouvisející, ve skutečnosti však představují jednotlivé kapitoly jediné, cílené a vyvíjející se strategie. Cílem Ruska je podle potřeby využívat vojenskou sílu, kdykoli je to možné, zapojit se do taktiky „šedé zóny“ válčení a všude vyvíjet politický nátlak. Moskva se o to pokouší po celá desetiletí, s jediným cílem: překreslit bezpečnostní mapu Evropy, aniž by vyprovokovala přímou válku s NATO.

před 3 hodinami

Izrael, ilustrační foto

Spor o mrtvá těla graduje. Izrael hrozí Hamásu obnovením bojů

Hnutí Hamás oznámilo, že odevzdalo ostatky všech zesnulých izraelských rukojmích, ke kterým má přístup. U zbývajících těl tvrdí, že k jejich vyproštění z trosek Gazy potřebuje specializované vybavení. Toto prohlášení přichází v době, kdy Izrael hrozí obnovením bojů, pokud nebudou dodrženy podmínky příměří.

před 4 hodinami

Prezident Trump

Trump pohrozil Hamásu: Jakmile řeku, Izrael obnoví vojenské operace v Gaze

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by zvážil umožnění izraelskému premiéru Benjaminu Netanjahuovi obnovit vojenské operace v Gaze. Stalo by se tak v případě, že by hnutí Hamás nedodrželo podmínky dohody o příměří. Pro CNN uvedl, že se izraelské síly mohou do ulic vrátit „jakmile řeknu“.

před 6 hodinami

včera

Vláda ČR

Fialova vláda se ještě zabývala vojenskou pomocí Ukrajině. Řešily se i Dukovany

Zhruba 12 miliard korun chce Česko vynaložit v následujících letech na řešení dopadů, které s sebou přináší projekt dostavby dvou jaderných bloků v Dukovanech. Akční plán s 35 konkrétními opatřeními schválila vláda na středečním zasedání. Kabinet se zabýval také souhrnem dosavadní vojenské pomoci Ukrajině a vyhlásil výběrové řízení na nového předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Petr Fiala v Brně odvolil ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Okázalost a populismus vyměnil za poctivost. Fiala pomohl zvednout ODS ze dna, zbytek bude na ostatních

Když Petr Fiala převzal ODS v roce 2014, nacházela se na pokraji politického zániku – oslabená, nedůvěryhodná a bez jasné vize. Z akademika, který působil spíše jako tichý a nudný úředník, se během let stal sebevědomý politik, a nakonec i přesvědčivý státník. Dokázal obnovit vnitřní stabilitu, vrátit pravici důvěru a dovést koalici Spolu k volebnímu vítězství. Po dvanácti letech odchází jako muž, který proměnil nejen svou stranu, ale i sám sebe.

včera

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Babiš ustupuje: Schodek rozpočtu měnit nebude, Fialova vláda podle něj může porušit zákon

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve středu na sociálních sítích oznámil, že hodlá zachovat schodek státního rozpočtu ve výši 286 miliard korun. Tímto krokem Babiš krotí původní prohlášení představitelů ANO, kteří počítali s přepracováním rozpočtu a s deficitem až 350 miliard korun. Schodek tak zůstane na úrovni, kterou navrhla dosluhující vláda Petra Fialy (ODS). Hnutí ANO v současné době jedná o budoucí vládní koalici s hnutími Motoristé a SPD.

včera

Bernie Sanders

Jak dokázali Sanders a Ocasio-Cortez zastavit financování vlády a uvrhnout USA do shutdownu?

Šest dní poté, co lídr senátních demokratů Chuck Schumer a devět jeho kolegů hlasovali s republikány pro udržení vlády v chodu, vyjádřili senátor za Vermont Bernie Sanders a kongresmanka za New York Alexandria Ocasio-Cortez své rozhořčení v Las Vegas před tisíci lidmi. „Nejde jen o republikány. Potřebujeme Demokratickou stranu, která za nás také bojuje tvrději,“ řekla tehdy Ocasio-Cortez. Dodala, že by si lidé měli volit takové demokraty a volené úředníky, kteří se umí postavit za pracující třídu. 

včera

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Trump si po úspěchu na Blízkém východě věří, že ukončí i válku na Ukrajině

Prezident Donald Trump je „optimistický“, že se mu podaří dosáhnout míru na Ukrajině, a to v návaznosti na úspěšnou výměnu rukojmí na Blízkém východě. Uvedl to pro Politico nejmenovaný představitel Bílého domu. Trump se má tento pátek sejít s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v rámci týdenního koordinovaného úsilí Ukrajinců. Jejich cílem je přesměrovat pozornost administrativy od Blízkého východu zpět k Rusku. 

včera

Eva Taterová

Budoucnost nadvlády Hamásu je nejistá, nejspíš ale získal nové následovníky. Příměří může sloužit i jen jako oddechový čas, říká Taterová

Expertka na Blízký východ Eva Taterová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá budoucnost Pásma Gazy i samotného Hamásu po příměří s Izraelem. „Izraeli se nepodařilo vymýtit základní myšlenky, které Hamás udržují populární minimálně mezi částí palestinského obyvatelstva a možná i šířeji napříč světem … Hamás pravděpodobně získal nové následovníky,“ říká Taterová.

včera

Facebook Sébastien Lecornu

Proč se poslední vláda ve Francii sesypala po 14 hodinách?

Francouzský premiér Sébastien Lecornu podal před týdnem svou rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi. Je to již pátá vláda za poslední dva roky, která nevydržela. Lecornu vydržel ve funkci 27 dní, demisi podal 14 hodin po oznámení členů své vlády. 

včera

Ukrajinská armáda

FT: USA tajně pomáhají Ukrajině při útocích v Rusku

Spojené státy již několik měsíců pomáhají Ukrajině s prováděním úderů dlouhého doletu na ruská energetická zařízení. Podle amerických a ukrajinských činitelů jde o koordinované úsilí, jehož cílem je oslabit ekonomiku Vladimira Putina a přinutit ho k jednacímu stolu. Americké zpravodajské informace sdílené s Kyjevem umožnily úrazy na důležité ruské ropné rafinerie a další energetické cíle hluboko za frontovou linií. Uvedl to serve Financial Times.

včera

Hegseth slibuje Ukrajině „palebnou sílu“. Střely Tomahawk se na zasedání ministrů NATO neřešily

Palebná síla směřuje na Ukrajinu prostřednictvím nákupů amerických zbraní evropskými státy, prohlásil americký ministr obrany Pete Hegseth. Stále však není jasné, zda budou dodávky zahrnovat i americké střely Tomahawk. Hegseth podpořil prohlášení šéfa NATO Marka Rutteho a uvedl, že „závazky“ evropských zemí se brzy promění v „schopnosti“ pro Ukrajinu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy