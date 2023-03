Nejméně sedm lidí zemřelo u Kyjeva při nočním ruském dronovém útoku

Český medik, který byl vážně zraněn na Donbase, byl v úterý převezen do Kyjeva, kde mu poskytuje péči zdravotnický personál. ČTK to dnes sdělil Ondřej, mluvčí projektu Phoenix, v rámci kterého medik pomáhal na východní Ukrajině s ošetřováním vojáků na frontě. Kvůli vážnému stavu není v blízké době možný převoz dobrovolníka do Česka.