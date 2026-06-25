Nejsou to otřesy, co zabíjí. Experti vysvětlili, proč bylo zemětřesení ve Venezuele tak ničivé

Středeční zemětřesení se podle údajů americké geologické služby USGS zapsalo jako nejsilnější ve Venezuele za více než jedno století. Dosud největší zaznamenané otřesy postihly zemi v roce 1900, kdy severní pobřeží nedaleko Caracasu zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně. Epicentrum nynější katastrofy se přitom nacházelo jen několik set kilometrů od tohoto historického místa.
Seismologové zaznamenali hned dva mimořádně silné po sobě jdoucí otřesy, přičemž ten druhý dosáhl síly 7,5 stupně. Tím se zařadil na pozici druhého největšího zemětřesení v historii této jihoamerické země. První otřes, který tomu druhému předcházel o pouhých 40 sekund, měl sílu 7,2 stupně a ve venezuelských tabulkách obsadil čtvrté místo, těsně za ničivými otřesy z roku 2018.
Konečná bilance obětí bude podle odborníků bezprostředně záviset na tom, v jakém stavu se nachází tamní bytový fond a infrastruktura. Geofyzik William Yeck z vládní agentury USGS upozornil, že tato dvojitá přírodní pohroma vyvolala fatální následky především kvůli svému mělkému ohnisku. To se navíc nacházelo v těsné blízkosti hustě osídlených aglomerací, což ničivý dopad na povrchu ještě znásobilo.
Specialista na zemské otřesy v této souvislosti pro CNN poznamenal, že samotné chvění půdy lidské životy přímo neohrožuje. Hlavní nebezpečí pro obyvatelstvo představují samotné hroutící se objekty, pod jejichž troskami lidé umírají. Venezuela se v tomto ohledu potýká s velkým množstvím budov postavených z nevyztuženého zdiva, které nedokážou odolat silnějším seismickým vlnám.
V porovnání s jinými regiony, které jsou pověstné svou vysokou seismickou aktivitou, jako je například americká Kalifornie nebo Japonsko, má Venezuela v oblasti stavebního inženýrství značné nedostatky. V těchto vyspělých státech totiž platí extrémně přísné stavební předpisy, které s rizikem otřesů přímo počítají. Právě absence těchto standardů u starší venezuelské zástavby vede k masivním destrukcím a ztrátám na životech.
Rozsah škod, které středeční katastrofa způsobila, detailněji popsal také zkušený stavební inženýr Kenneth O'Dell. Podle jeho vyjádření tkví hlavní příčina současné zkázy v tom, že velká část tamních objektů vznikala podle zastaralých norem, jež budovy dostatečně nechrání před kolapsem. Problém se týká zejména zranitelných betonových konstrukcí, které dělníci na venezuelském území stavěli před začátkem sedmdesátých let.
Bývalý šéf Asociace stavebních inženýrů v Kalifornii zároveň doplnil, že Venezuela v pozdějších letech na mezinárodní standardy přece jen najela. Do legislativy byly implementovány moderní postupy, včetně uznávaných norem Amerického betonového institutu. Tyto nové regule sice zajišťují novějším projektům mnohem vyšší odolnost a schopnost odolat silným otřesům zemské kůry, starší budovy v zemi však těmto moderním parametrům nevyhovují.
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Zdroj: Libor Novák