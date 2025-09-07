Největší útok od začátku války: Rusové během 11hodinových náletů zasáhli i vládní budovu v Kyjevě

Rusko v neděli v noci podniklo největší letecký útok od začátku války na Ukrajině, při němž poprvé zasáhlo i vládní budovu v Kyjevě. Během náletu, který trval 11 hodin, bylo podle ukrajinského letectva nasazeno více než 800 dronů, čtyři balistické a devět křídlatých střel. Většinu z nich se sice podařilo sestřelit, ale 54 dronů a 9 raket zasáhlo cíle po celé Ukrajině. V Kyjevě útoky zasáhly několik obytných budov a zabily nejméně dva lidi, včetně malého dítěte.
Tento nálet překonal dosud největší červencový útok. Stalo se tak poté, co se západní spojenci Kyjeva pokusili zprostředkovat mírovou dohodu, uvedl server CNN.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj útok označil za „podlý“ a dodal, že takové zabíjení je „úmyslným zločinem a prodlužováním války“. Prezident se domnívá, že by svět mohl přimět „kremlské zločince“, aby přestali zabíjet, ale chybí mu politická vůle.
Ruský prezident Vladimir Putin se vyjádřil, že jakékoli západní jednotky na Ukrajině by považoval za „legitimní cíle k zničení“. Stalo se to den poté, co bylo oznámeno, že desítky západních zemí se zavázaly přispět do potenciálních mírových sil, pokud bude dohodnuto příměří.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková uvedla, že šlo o „masivní útok“, který zasáhl také města Kryvyj Rih, Dnipro, Kremenčuk a Oděsu. V Kyjevě útok zasáhl budovu, ve které sídlí úřad premiéra a některá vládní ministerstva. Zásah poškodil střechu a vyšší patra budovy.
Svyrydenková uvedla, že je to poprvé, co byla vládní budova v Kyjevě poškozena. Dodala, že budovy se podaří obnovit, ale ztracené životy se nevrátí. Premiérka zdůraznila, že nepřítel terorizuje a zabíjí lidi po celé zemi.
Ukrajinský ministr obrany Denys Shmygal řekl, že se v příštím týdnu bude konat schůzka, která se zaměří na „posílení protivzdušné obrany a zvýšení schopností Ukrajiny útočit hluboko na území agresora“. Ukrajina v neděli oznámila, že v noci zaútočila na dvě ruská energetická zařízení v Brjanské oblasti a v jižním Krasnodarském kraji.
Záchranáři našli tělo dítěte pod troskami budovy v kyjevské čtvrti Svjatošynskyj. Podle starosty Kyjeva Vitalije Klička bylo dítě mladší jednoho roku. Starosta dále oznámil, že zemřela i mladá žena. V okrese Svjatošynskyj byla podle něj silně poškozena devítipatrová budova.
Kličko uvedl, že v okrese Svjatošynskyj dopadly trosky také na šestnáctipatrovou obytnou budovu, která začala hořet. Podle Státní záchranné služby bylo zraněno nejméně 18 lidí. Agentura zveřejnila snímky, na kterých jsou budovy s velkými dírami a hasiči při hašení požárů. Útok zasáhl i most v Kremenčuku, který je důležitým přechodem přes řeku Dněpr.
Polské a spojenecké letouny byly v neděli ráno aktivovány, aby zajistily bezpečnost polského vzdušného prostoru kvůli ruským útokům na západní Ukrajině v blízkosti polských hranic. Polské operační velení to uvedlo v příspěvku na X.
Související
Bývalý velitel spojeneckých sil: Až válka skončí, ukrajinská armáda bude nejsilnější v Evropě. Chceme ji na své straně
Velké útočné skupiny s obrněnými vozidly jsou minulostí. Ukrajinský velitel popsal, jak se válka změnila
válka na Ukrajině , Ruská armáda
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Největší útok od začátku války: Rusové během 11hodinových náletů zasáhli i vládní budovu v Kyjevě
před 2 hodinami
Trumpova cesta k Nobelově ceně: Opravdu ukončil už šest válek?
před 3 hodinami
Neschopný a pomýlený. Ministr zdravotnictví Kennedy Jr. je hrozbou pro zdraví, varuje jeho rodina
před 5 hodinami
Thunbergová: Starmer má právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě v Gaze
před 6 hodinami
Počasí bude i příští týden letní, tropy se ale neukáží
včera
Trump přišel s dalším kontroverzním návrhem. Chce si přivlastnit památník 11. září, New York se bouří
včera
Transplantace jako cesta k nesmrtelnosti: Je sen Ťin-pchinga a Putina reálný?
včera
Slavia se spojila s Plzní a Ostravou v boji proti českému deníku. Novinářům odebraly akreditaci
včera
Čeští fotbalisté zvládli kvalifikační souboj v Podgorici a zřejmě tím podrželi kouče Haška
včera
Nová čísla z Gazy odhalují, kolik dětí trpí hlady
včera
Jak si Trump podmanil svět? Jeden den se neobjevil na veřejnosti, lidé uvěřili tomu, že zemřel
včera
Bývalý velitel spojeneckých sil: Až válka skončí, ukrajinská armáda bude nejsilnější v Evropě. Chceme ji na své straně
včera
Trump poslal ke břehům Venezuely armádu. Madurovi hrozí útokem
včera
Velké útočné skupiny s obrněnými vozidly jsou minulostí. Ukrajinský velitel popsal, jak se válka změnila
včera
Příští ročník summitu G20 bude na mém golfovém hřišti, oznámil Trump
včera
Nejsem diktátor, říká Trump. Má ale pravdu?
včera
Putin opět mění strategii. K válce na Ukrajině zaujal nekompromisní postoj, Zelenského chce v Moskvě
včera
Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany
včera
Počasí o víkendu: Letní teploty zůstanou, tropy se ale nevrátí
5. září 2025 21:20
USA a OSN jednají o rekonstrukci Gazy. Chtějí předejít roztržkám před Valným shromážděním
Spojené státy a OSN jednají o rekonstrukci Gazy. Cílem je předejít roztržkám na konferenci, která se koná na okraj Valného shromáždění OSN, kde několik zemí plánuje uznat stát Palestina. Mezi ně patří Spojené království, Francie, Kanada, Belgie a Malta.
Zdroj: Libor Novák