Není důvod, aby ceny ropy rostly. Hormuzským průlivem lodě normálně proplouvají, tvrdí USA

Americký ministr energetiky Chris Wright v nedělním televizním vystoupení oznámil, že navzdory obnoveným vojenským střetům s Íránem ropné tankery nadále proplouvají strategickým Hormuzským průlivem.
V diskusním pořadu This Week na stanici ABC uvedl, že regionem Perského zálivu v současnosti proudí necelých 14 milionů barelů ropy denně. To představuje přibližně dvě třetiny objemu běžného provozu z doby před vypuknutím konfliktu. Podle ministra jde o dramatický nárůst oproti letošnímu březnu, kdy se doprava v průlivu po zahájení bojů v podstatě zastavila.
Wright ostře odmítl mediální zprávy z posledních dní, které tvrdily, že se námořní přeprava v oblasti kvůli eskalaci konfliktu opět kompletně zablokovala. Většinu veřejně dostupných informací a reportáží označil za nepravdivé.
Aktuální bojové operace, které v pátek vedly k úmrtím amerických vojáků na základně v Jordánsku, popsal ministr energetiky jako obnovení konfliktu po dočasné pauze vyhrazené pro diplomatická jednání.
Tato vyjednávání však nakonec k trvalému míru nevedla. Spojené státy podle jeho slov nyní dělají maximum pro to, aby zajistily bezpečný tranzit ropy, zemního plynu a dalších klíčových produktů skrze Hormuzský průliv, a to bez ohledu na to, zda s nimi Írán bude spolupracovat, či nikoliv.
Wright v závěru rozhovoru zdůraznil, že hlavním posláním administrativy prezidenta Donalda Trumpa v této krizi zůstává zabránit Íránu v získání jaderné zbraně. Tuto misi označil za naprosto klíčovou pro zajištění míru jak na Blízkém východě, tak v celosvětovém měřítku.
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Zdroj: Libor Novák