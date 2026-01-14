Neznám ho, ale bude problém. Trump se nevybíravě pustil do premiéra Grónska

Prezident USA Donald Trump se nechal slyšet, že grónského premiéra Jense-Frederika Nielsena vůbec nezná a nic o něm neví. Reagoval tak na Nielsenovo prohlášení, že pokud si Grónsko musí vybrat mezi USA a Dánskem, volí jednoznačně Dánsko. Trump k tomu dodal, že ačkoliv premiéra nezná, jeho postoj pro něj bude „velkým problémem“.

Tento moment jen podtrhuje Trumpův styl komunikace, kdy dává najevo, že pro něj lokální lídři nejsou partnery k jednání, pokud stojí v cestě jeho strategickým záměrům. Pro Gróňany je to pak další důkaz, že americký prezident nebere ohled na jejich autonomii ani na lidi, kteří na ostrově žijí a rozhodují.

Snaha Trumpa získat Grónsko pod kontrolu Spojených států proto vyvolává v evropských metropolích oprávněnou vlnu zděšení. Německý ministr obrany Boris Pistorius otevřeně varoval, že takový krok by uvrhl Severoatlantickou alianci do bezprecedentní krize, která v dějinách moderních obranných svazků nemá obdoby. Pistoriusovy obavy sdílí i další evropští lídři, kteří v Trumpově postupu vidí přímé ohrožení stability mezi historickými spojenci a narušení územní celistvosti suverénního státu.

Kodaň na stupňující se tlak z Washingtonu reaguje odhodlaně a odmítá jakékoli úvahy o prodeji ostrova. Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen oznámil, že Dánsko v letošním roce výrazně posílí svou vojenskou přítomnost v Arktidě a zvýší počet cvičení NATO na grónském území. Tímto způsobem chce Kodaň světu demonstrovat svou suverenitu a připravenost bránit strategicky významné oblasti, přičemž o dalším postupu vede intenzivní debaty s partnery v rámci Aliance.

Francie se rozhodla podpořit dánské stanovisko konkrétním diplomatickým činem. Příští měsíc, přesně 6. února, otevře v Grónsku svůj konzulát, což má být jasný vzkaz prezidenta Emmanuela Macrona o podpoře tamní samosprávy. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot zdůraznil, že Grónsko jasně deklarovalo svou vůli zůstat součástí Dánského království a Evropské unie. Nové zastoupení má kromě politické symboliky sloužit také k prohloubení vědecké spolupráce v polárních oblastech.

Situaci v posledních hodinách dále vyhrotila osobní rovina sporu. Donald Trump se opovržlivě vyjádřil o grónském premiérovi Jensi-Frederiku Nielsenovi poté, co Nielsen americké ambice veřejně odmítl. Prezident prohlásil, že premiérův odmítavý postoj pro něj bude „velkým problémem“. Tato vyjádření padla těsně před klíčovým jednáním ve Washingtonu, kde se mají dánští a grónští ministři sejít s viceprezidentem JD Vancem a ministrem zahraničí Marcem Rubiem.

Podle čerstvého průzkumu agentur Reuters a Ipsos přitom schvaluje pokusy o ovládnutí tohoto strategického ostrova pouze 17 % Američanů. Téměř polovina dotázaných s tímto záměrem nesouhlasí a zbývajících 35 % si není jisto. 

Ještě nižší podporu má případné použití vojenské síly k anexi ostrova. Za dobrý nápad to považují pouhá 4 % obyvatel USA, přičemž mezi republikány je to jeden z deseti a u demokratů prakticky nikdo. Naopak 71 % respondentů se staví proti jakékoliv vojenské akci. Většina Američanů, konkrétně 66 %, vyjádřila obavy, že by tento nátlak mohl vážně poškodit Severoatlantickou alianci a narušit historické vztahy s evropskými spojenci.

Další zprávy