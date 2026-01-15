Nová éra pro Gazu: Trumpův plán vstupuje do druhé fáze, začíná demilitarizace a obnova

Více než dva roky od vypuknutí ničivého konfliktu v Pásmu Gazy oznámily Spojené státy zásadní průlom. Zvláštní vyslanec prezidenta Donalda Trumpa pro Blízký východ Steve Witkoff dnes potvrdil zahájení druhé fáze ambiciózního dvacetibodového mírového plánu. Tato etapa znamená klíčový posun od křehkého příměří k faktické rekonstrukci území, odzbrojení ozbrojených skupin a nastolení nové palestinské správy, která má nahradit dosavadní vládu hnutí Hamás.
Hlavním pilířem této fáze je vytvoření patnáctičlenného Národního výboru pro správu Gazy (NCAG). Půjde o technokratickou vládu složenou z palestinských odborníků bez přímých politických vazeb na teroristické hnutí Hamás. Tento orgán bude dohlížet na každodenní chod území, distribuci pomoci a především na zahájení rozsáhlé obnovy zničené infrastruktury. Celý proces bude probíhat pod přísným mezinárodním dohledem takzvané Mírové rady (Board of Peace), kterému předsedá sám Donald Trump.
Součástí dohody je nekompromisní požadavek na úplnou demilitarizaci Gazy. To zahrnuje odzbrojení Hamásu a dalších ozbrojených frakcí. Steve Witkoff v této souvislosti varoval, že USA očekávají od Hamásu stoprocentní splnění závazků. Mezi ty nejdůležitější patří okamžité vydání těla posledního izraelského rukojmího, které je stále zadržováno. „Pokud Hamás nesplní své povinnosti, bude to mít vážné následky,“ zdůraznil vyslanec s tím, že Washington je připraven na jakékoliv narušení procesu tvrdě reagovat.
První fáze plánu, která začala loni v říjnu, sice přinesla zastavení největších bojů a výměnu většiny rukojmích za vězně, ale v regionu stále panovalo obrovské napětí. Druhá fáze má nyní do Gazy přivést mezinárodní bezpečnostní jednotky, které zajistí klid zbraní a umožní bezpečný návrat civilistů do oblastí, kde začne masivní výstavba. Podle Trumpovy vize by se Gaza měla v budoucnu proměnit v moderní centrum regionu, v jakousi „riviéru Blízkého východu“.
Cesta k trvalému míru však zůstává trnitá. Přestože Egypt a další regionální mocnosti sestavení technokratické vlády podporují, uvnitř samotné Gazy přetrvává odpor radikálních skupin k odzbrojení. Pro Donalda Trumpa je úspěch tohoto plánu otázkou osobní prestiže a potvrzením jeho schopnosti řešit nejkomplikovanější světové krize. Pro miliony obyvatel Gazy, kteří v troskách měst přežívají již třetí zimu, pak tato fáze představuje jedinou reálnou naději na návrat k normálnímu životu.
