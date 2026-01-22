Nový hit internetu: Nejstahovanější aplikace pomáhá bojkotovat americké zboží

V Dánsku se zrodil nový digitální nástroj odporu proti snahám Donalda Trumpa o ovládnutí Grónska. Jednadvacetiletý programátor Jonas Pipper vytvořil aplikaci s názvem UdenUSA (V překladu "Bez USA"), která pomáhá dánským spotřebitelům identifikovat americké zboží a následně jej bojkotovat. Aplikace se okamžitě stala nejstahovanějším bezplatným nástrojem v dánském App Storu.

Pipper dostal nápad na vytvoření aplikace před devíti měsíci, když narazil na facebookovou skupinu „Bojkot USA“, která čítá téměř 100 000 členů. Uvědomil si, že lidé sice chtějí vyjádřit svůj nesouhlas, ale chybí jim jednoduchý nástroj, jak u regálů v obchodech rozpoznat původ zboží. Aplikace funguje na principu skenování čárových kódů pomocí fotoaparátu v mobilním telefonu.

Webové stránky aplikace jsou v politických postojích velmi otevřené a ptají se návštěvníků, zda nákupem amerických produktů nepřímo nepodporují systém, který jde proti evropským hodnotám. Samotný autor však pro dánskou televizi DR uvedl, že nikoho k bojkotu nenutí. Cílem je podle něj pouze vnést do nákupního procesu více jasno a nechat rozhodnutí na samotném spotřebiteli.

Ekonomové však upozorňují, že v době globálních dodavatelských řetězců není bojkotování jedné země tak přímočaré jako v minulosti. Například Louise Aggerstrøm Hansen z Danske Bank uvádí, že přímo z USA pochází jen něco málo přes procento potravin na dánském trhu. Mnoho amerických značek se navíc vyrábí pod licencí přímo v Dánsku, což dopady bojkotu komplikuje.

Behaviorální vědci přesto nárůst popularity aplikace chápou jako přirozenou reakci na geopolitický tlak. Podle Pelleho Guldborga Hansena se lidé v situacích, kdy se cítí bezmocní vůči velmocem, uchylují ke změnám nákupních zvyklostí, aby dali průchod svému hněvu. Bojkot je v tomto případě vnímán jako malý, ale konkrétní čin v ochraně grónské suverenity.

Zajímavostí je, že Grónsko se stalo jablkem sváru i na hudební scéně. V Dánsku se totiž objevil i menší bojkot namířený proti islandské zpěvačce Björk. Ta na sociálních sítích podpořila úplnou nezávislost Grónska a připomněla osvobození Islandu z dánského područí v roce 1944. V reakci na to minimálně dva dánské obchody s hudbou oznámily, že stahují její nahrávky z prodeje.

Evropská unie pozastavila schvalování klíčové obchodní dohody s USA. Británie hrozí Trumpovi odvetnými cly

