Nový hit internetu: Nejstahovanější aplikace pomáhá bojkotovat americké zboží

V Dánsku se zrodil nový digitální nástroj odporu proti snahám Donalda Trumpa o ovládnutí Grónska. Jednadvacetiletý programátor Jonas Pipper vytvořil aplikaci s názvem UdenUSA (V překladu "Bez USA"), která pomáhá dánským spotřebitelům identifikovat americké zboží a následně jej bojkotovat. Aplikace se okamžitě stala nejstahovanějším bezplatným nástrojem v dánském App Storu.
Pipper dostal nápad na vytvoření aplikace před devíti měsíci, když narazil na facebookovou skupinu „Bojkot USA“, která čítá téměř 100 000 členů. Uvědomil si, že lidé sice chtějí vyjádřit svůj nesouhlas, ale chybí jim jednoduchý nástroj, jak u regálů v obchodech rozpoznat původ zboží. Aplikace funguje na principu skenování čárových kódů pomocí fotoaparátu v mobilním telefonu.
Webové stránky aplikace jsou v politických postojích velmi otevřené a ptají se návštěvníků, zda nákupem amerických produktů nepřímo nepodporují systém, který jde proti evropským hodnotám. Samotný autor však pro dánskou televizi DR uvedl, že nikoho k bojkotu nenutí. Cílem je podle něj pouze vnést do nákupního procesu více jasno a nechat rozhodnutí na samotném spotřebiteli.
Ekonomové však upozorňují, že v době globálních dodavatelských řetězců není bojkotování jedné země tak přímočaré jako v minulosti. Například Louise Aggerstrøm Hansen z Danske Bank uvádí, že přímo z USA pochází jen něco málo přes procento potravin na dánském trhu. Mnoho amerických značek se navíc vyrábí pod licencí přímo v Dánsku, což dopady bojkotu komplikuje.
Behaviorální vědci přesto nárůst popularity aplikace chápou jako přirozenou reakci na geopolitický tlak. Podle Pelleho Guldborga Hansena se lidé v situacích, kdy se cítí bezmocní vůči velmocem, uchylují ke změnám nákupních zvyklostí, aby dali průchod svému hněvu. Bojkot je v tomto případě vnímán jako malý, ale konkrétní čin v ochraně grónské suverenity.
Zajímavostí je, že Grónsko se stalo jablkem sváru i na hudební scéně. V Dánsku se totiž objevil i menší bojkot namířený proti islandské zpěvačce Björk. Ta na sociálních sítích podpořila úplnou nezávislost Grónska a připomněla osvobození Islandu z dánského područí v roce 1944. V reakci na to minimálně dva dánské obchody s hudbou oznámily, že stahují její nahrávky z prodeje.
Související
Česko je připraveno přispět do dialogu ohledně Grónska, řekl Macinka
Trump opět promluvil o "americkém" Grónsku. Nechce Rusko a Čínu za sousedy
dánsko , mobilní aplikace , mobily
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Nový hit internetu: Nejstahovanější aplikace pomáhá bojkotovat americké zboží
před 1 hodinou
Babiš se chlubí, s kolika prezidenty a premiéry se setkal v Davosu. Nejsou to ani tři procenta lídrů
před 1 hodinou
Putin přijal pozvání do nově vznikající Rady míru, oznámil Trump
před 3 hodinami
Počasí: Zima si nevezme pauzu ani o víkendu, v noci teploty spadnou až na -8 stupňů
včera
Dosáhli jsme rámcové dohody o Grónsku, bude navždy, prohlásil Trump a zrušil cla
včera
Může americký Kongres zabránit Trumpovi v převzetí Grónska? Má k tomu hned několik nástrojů
včera
Trump prohlásil, že se dnes setká v Davosu se Zelenským. Ten tam ale vůbec není, potkat se tak mají zítra
včera
Grónsko není Island, Spojeným státům nikdy nepatřilo. Trumpův projev byl plný chyb a hoaxů
včera
Trump navrhuje, aby jeho Rada míru nahradila OSN. Jmenoval se neodvolatelným předsedou
včera
Válka na Ukrajině se USA netýká, dal najevo Trump. Nemáme s ní nic společného, co z ní USA získaly, zeptal se
včera
Chceme okamžité jednání o koupi „kusu ledu“. Odmítněte a budeme si to pamatovat, řekl Trump v Davosu
včera
Trump v Davosu: Evropa se neubírá správným směrem. Ničí ji migrace a lídři nedělají nic, aby úpadek zastavili
včera
USA dávají najevo, že jsou ochotny jednat tvrdě. Zásah v Latinské Americe ale může povzbudit Čínu a Rusko, říká Řepa
včera
Češi více investují do bezpečnosti a estetiky bydlení. Moderní vchodové dveře do domu jsou toho důkazem
včera
Evropa by měla být Trumpovi vděčná, prohlásil v Davosu Rutte
včera
Nejprestižnější skupina v historii, říká Trump o Radě míru. Kdo do ní už vstoupil?
včera
Evropská unie pozastavila schvalování klíčové obchodní dohody s USA. Británie hrozí Trumpovi odvetnými cly
včera
Doba lichocení Trumpovi definitivně skončila. Evropa musí odpovědět silou, vyzval bývalý šéf NATO
včera
Do Davosu dorazil nečekaný dopis. Stovky milionářů a miliardářů požadují vyšší zdanění superbohatých
včera
Bessent dorazil do Davosu. Seďte a čekejte na Trumpa, vmetl evropským lídrům
Americký ministr financí Scott Bessent, který již dorazil do švýcarského Davosu, vyslal evropským lídrům jasný vzkaz: mají se „posadit a počkat“, až prezident Donald Trump dorazí a osobně předloží své argumenty. Bessent se tak pokusil uklidnit rozjitřenou atmosféru před očekávaným příletem šéfa Bílého domu, jehož cesta se kvůli technické závadě na letadle Air Force One zpozdila přibližně o tři hodiny.
Zdroj: Libor Novák