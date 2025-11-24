Nový návrh mírové dohody zatím nemáme, zní z Ruska

Lucie Podzimková

24. listopadu 2025 16:49

Dmitrij Peskov
Dmitrij Peskov Foto: Kremlin.ru

Rusko zatím nemá k dispozici nový návrh mírové dohody, která zřejmě doznala úprav během nedělního jednání americké a ukrajinské delegace ve švýcarské Ženevě. Informovala o tom ruská státní agentura TASS

"Zatím jsme neviděli žádný plán, jen jsme četli výroky po rozhovorech vedených v Ženevě. Oficiálně jsme zatím nic nedostali," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Moskva si podle jeho slov uvědomuje, že v dokumentu došlo ke změnám oproti předchozímu textu. 

Americký prezident Donald Trump v pondělí naznačil pokrok v diplomatických jednáních. "Je to opravdu možné, že dochází k velkému progresu v mírových rozhovorech mezi Ruskem a Ukrajinou? Nevěřte tomu, než to uvidíte, ale něco dobrého se právě může dít," napsal na síti Truth Social. 

Američtí a ukrajinští vyjednavači v neděli projednali úpravy mírového plánu, v práci hodlají pokračovat i v následujících dnech. Uvedla to BBC po jednání ve švýcarské Ženevě. Rubio se nechal slyšet, že se dosáhlo pokroku. Ve společném prohlášení Spojených států amerických a Ukrajiny bylo jednání označeno za "velmi produktivní". Rubio nicméně podotkl, že týmy čeká další práce. 

Podle amerického ministra šlo o to, aby se otevřela témata z mírového plánu. Rubio poznamenal, že jakákoliv finální dohoda může být konzultována s Ruskem až v okamžiku, kdy budou souhlasit americký a ukrajinský prezident.  

Návrh plánu není oficiálně známý, podle zahraničních médií ale předpokládá, že se ukrajinští vojáci stáhnou z některých oblastí, například v Doněcké oblasti, které momentálně ovládají. Moskvě by zároveň měla být přiznána kontrola nad poloostrovem Krym a Doněckou a Luhanskou oblastí. Došlo by zároveň ke zmrazení frontové linie na současném stavu.

Kyjevu hrozí také snížení početního stavu armády ze současných 880 tisíc příslušníků na 600 tisíc. Ukrajinci by dostali "spolehlivé" bezpečnostní záruky, ale nemohli by usilovat o členství v NATO. Rusko by rovněž dostalo slib, že aliance se nebude dále rozšiřovat. 

Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím neúspěšně. 

před 1 hodinou

Evropa se zasekla u vývoje stíhaček páté generace, když USA testují šestou. Na vině je politika

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se v pondělí vyjádřil k progresu v diplomatických jednáních ohledně míru na Ukrajině. Trump naznačil, že se v pozadí může odehrávat "něco dobrého". Podrobnosti ale neprozradil. O pokroku nicméně mluvil už po nedělních rozhovorech ve Švýcarsku americký ministr zahraničí Marco Rubio. 
Steve Witkoff Komentář

Sešel se realitní magnát a prominentní ekonom. Tak nezačíná vtip, ale jednání o Ukrajině

Americký prezident Donald Trump obvinil Kyjev z nevděčnosti a zároveň předložil mírový návrh, který nápadně kopíruje dlouhodobé ruské požadavky. Dokument, jenž zahrnuje uznání Krymu a omezení ukrajinské armády, přitom nevznikl v rukou diplomatů, ale osob z absolutního okraje politické sféry. Zapojení realitního magnáta a prominentního ekonoma vyvolává vážné pochybnosti o tom, zda USA ještě hájí vlastní či západní bezpečnostní zájmy.

Více souvisejících

válka na Ukrajině Dmitrij Peskov Rusko Ukrajina USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 20 minutami

před 1 hodinou

F-35

Evropa se zasekla u vývoje stíhaček páté generace, když USA testují šestou. Na vině je politika

Evropský vzdušný prostor je pod stálým tlakem ruských výpadů, zatímco Ukrajina se mezitím stává hlavním hybatelem modernizace letectva na kontinentu díky ambiciózním plánům na pořízení švédských Gripenů, francouzských Rafalů i dalších amerických F-16. Kontrastem k tomu je krize francouzsko-německého programu FCAS, který se potácí v průmyslových sporech, politických neshodách a chronickém zpoždění. Evropa tak zůstává bez letounu páté generace, zatímco Spojené státy už testují prototypy generace šesté.

před 2 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se v pondělí vyjádřil k progresu v diplomatických jednáních ohledně míru na Ukrajině. Trump naznačil, že se v pozadí může odehrávat "něco dobrého". Podrobnosti ale neprozradil. O pokroku nicméně mluvil už po nedělních rozhovorech ve Švýcarsku americký ministr zahraničí Marco Rubio. 

Aktualizováno před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Steve Witkoff

Sešel se realitní magnát a prominentní ekonom. Tak nezačíná vtip, ale jednání o Ukrajině

Americký prezident Donald Trump obvinil Kyjev z nevděčnosti a zároveň předložil mírový návrh, který nápadně kopíruje dlouhodobé ruské požadavky. Dokument, jenž zahrnuje uznání Krymu a omezení ukrajinské armády, přitom nevznikl v rukou diplomatů, ale osob z absolutního okraje politické sféry. Zapojení realitního magnáta a prominentního ekonoma vyvolává vážné pochybnosti o tom, zda USA ještě hájí vlastní či západní bezpečnostní zájmy.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 10 hodinami

včera

včera

včera

Tomáš Souček

Nejvěrnějším fanouškům nepřišli poděkovat. Fotbalisté přišli o prémie a Souček o pásku

Sváteční kvalifikační zápas české fotbalové reprezentace s Gibraltarem, který zvládla s přehledem 6:0, mohl mít sváteční atmosféru od začátku až do konce, jenže to by se nesměl odehrát předešlý přátelský zápas se San Marinem (1:0). Právě to byla poslední kapka pro nejskalnější fanoušky národního týmu sdružené pod spolkem „Fanatismus Česko“. Ti vyzvali své stoupence, aby při zápase s Gibraltarem dali reprezentaci najevo, co si o výkonech myslí. Kvůli tomuto postoji se hráči národního týmu rozhodli, že po zápase nepůjdou poděkovat a následovala slovní roztržka mezi fanoušky a týmem, který v této vzrušené debatě zastupovali Vladimír Coufal s Tomášem Součkem. Fotbalová asociace ČR nakonec rozhodla, že hráči kvůli svému chování vůči fanouškům přijdou o prémie a že Souček přijde o kapitánskou pásku.

včera

včera

Prezident Trump

Nikdo neví, co bude. Trump jde po neexistujícím venezuelském „kartelu“

Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Venezuelu a označuje vládu Nicolase Madura za „narkoteroristický kartel“, který podle expertů ve skutečnosti neexistuje. Caracas je však zároveň stále nepříliš cenným, ale stále rizikovým opěrným bodem Ruska, Číny či Íránu. Spojenci slábnou, režim se hroutí a Washington balancuje mezi diplomacií, sabotáží i možností vojenského zásahu. Výsledkem je vysoce nestabilní situace s nepředvídatelnými důsledky.

včera

včera

Trump se opřel do Ukrajinců. Nejsou nám vůbec vděční, postěžoval si

Americký prezident Donald Trump se zřejmě opět dostává do konfliktu s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. V nedělním příspěvku na sociální síti obvinil Kyjev z nevděčnosti v souvislosti s americkými snahami o ukončení války na Ukrajině. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy