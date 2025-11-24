Nový návrh mírové dohody zatím nemáme, zní z Ruska

Rusko zatím nemá k dispozici nový návrh mírové dohody, která zřejmě doznala úprav během nedělního jednání americké a ukrajinské delegace ve švýcarské Ženevě. Informovala o tom ruská státní agentura TASS.
"Zatím jsme neviděli žádný plán, jen jsme četli výroky po rozhovorech vedených v Ženevě. Oficiálně jsme zatím nic nedostali," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Moskva si podle jeho slov uvědomuje, že v dokumentu došlo ke změnám oproti předchozímu textu.
Americký prezident Donald Trump v pondělí naznačil pokrok v diplomatických jednáních. "Je to opravdu možné, že dochází k velkému progresu v mírových rozhovorech mezi Ruskem a Ukrajinou? Nevěřte tomu, než to uvidíte, ale něco dobrého se právě může dít," napsal na síti Truth Social.
Američtí a ukrajinští vyjednavači v neděli projednali úpravy mírového plánu, v práci hodlají pokračovat i v následujících dnech. Uvedla to BBC po jednání ve švýcarské Ženevě. Rubio se nechal slyšet, že se dosáhlo pokroku. Ve společném prohlášení Spojených států amerických a Ukrajiny bylo jednání označeno za "velmi produktivní". Rubio nicméně podotkl, že týmy čeká další práce.
Podle amerického ministra šlo o to, aby se otevřela témata z mírového plánu. Rubio poznamenal, že jakákoliv finální dohoda může být konzultována s Ruskem až v okamžiku, kdy budou souhlasit americký a ukrajinský prezident.
Návrh plánu není oficiálně známý, podle zahraničních médií ale předpokládá, že se ukrajinští vojáci stáhnou z některých oblastí, například v Doněcké oblasti, které momentálně ovládají. Moskvě by zároveň měla být přiznána kontrola nad poloostrovem Krym a Doněckou a Luhanskou oblastí. Došlo by zároveň ke zmrazení frontové linie na současném stavu.
Kyjevu hrozí také snížení početního stavu armády ze současných 880 tisíc příslušníků na 600 tisíc. Ukrajinci by dostali "spolehlivé" bezpečnostní záruky, ale nemohli by usilovat o členství v NATO. Rusko by rovněž dostalo slib, že aliance se nebude dále rozšiřovat.
Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím neúspěšně.
Americký prezident Donald Trump se zřejmě opět dostává do konfliktu s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. V nedělním příspěvku na sociální síti obvinil Kyjev z nevděčnosti v souvislosti s americkými snahami o ukončení války na Ukrajině.
Zdroj: Lucie Podzimková