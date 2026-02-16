Opravdu má Putin zájem o mír? Rusko stále častěji míří na civilisty, počet mrtvých na Ukrajině rapidně vzrostl

Počet civilních obětí způsobených výbuchy na Ukrajině vzrostl během roku 2025 o 26 %. Tento nárůst odráží intenzivnější ruské útoky na ukrajinská města a kritickou infrastrukturu. Podle údajů monitorovací skupiny Action on Armed Violence (AOAV) bylo v důsledku výbušného násilí hlášeno 2 248 mrtvých. Dalších 12 493 civilistů utrpělo podle médií zranění.
Výkonný ředitel AOAV Iain Overton uvedl, že situace na Ukrajině zapadá do širšího úpadku zdrženlivosti, který je patrný ve více válkách. Podle něj došlo k rozpadu respektu k rozlišování přiměřenosti v ozbrojených konfliktech. Tento proces sledovala organizace roky v místech jako Homs, Aleppo nebo Mariupol. Nyní se zdá, že již neexistuje funkční mezinárodní řád založený na pravidlech, který by vyvodil odpovědnost.
Záměrné útočení na civilisty nebo infrastrukturu způsobem, který převyšuje přímou vojenskou výhodu, je válečným zločinem. Experti však upozorňují, že princip proporcionality je v současnosti na bodu zlomu v mnoha konfliktech, včetně Gazy, Súdánu či Konga. Raketové a dronové útoky probíhaly na Ukrajině téměř každou noc během roku 2025 a pokračují i v roce 2026. Miliony lidí kvůli tomu zůstaly s omezeným nebo žádným přístupem k elektřině, teplu a vodě.
Největší zaznamenaný nálet celé války se odehrál v noci na 9. září. Na Ukrajinu tehdy cílilo celkem 805 dronů a 13 raket. Skupina AOAV sleduje počty obětí na základě zpráv o incidentech po celém světě. Ačkoliv je tato metoda konzistentní, skutečný počet mrtvých a raněných je pravděpodobně vyšší.
V globálním měřítku počet civilních obětí klesl o 26 % oproti desetiletému maximu z roku 2024. Tento pokles byl způsoben především říjnovým příměřím v Gaze, která byla dříve pro civilisty nejnebezpečnějším místem. V Gaze bylo za rok 2025 zaznamenáno 14 024 obětí, což je o 40 % méně než v předchozím roce. Izraelská armáda koncem minulého měsíce naznačila, že počty mrtvých uváděné úřady v Gaze jsou v zásadě přesné.
Armáda připustila, že od října 2023 bylo zabito 70 000 Palestinců, což odpovídá údajům tamního ministerstva zdravotnictví. Za samotný rok 2025 ministerstvo eviduje 25 718 mrtvých a 62 854 zraněných. Celosvětově AOAV v roce 2025 zaznamenala 45 358 civilních obětí, což je pokles z předchozích 61 353.
Zemí zodpovědnou za nejvíce mrtvých a raněných v důsledku výbušného násilí byl Izrael, těsně před Ruskem. Zapojení Izraele do více konfliktů v roce 2025 znamenalo, že způsobil 35 % všech hlášených obětí oproti 32 % u Ruska. Dalšími nejtragičtějšími konflikty byly války v Súdánu a Myanmaru. Podle Overtona se v těchto oblastech válečné zločiny přestávají jevit jako šokující výjimky a začínají připomínat běžnou metodu vedení války.
