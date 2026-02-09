OSN i EU ostře odsoudily rozsudek nad Jimmym Laiem

Libor Novák

9. února 2026 19:16

OSN, ilustrační foto
OSN, ilustrační foto Foto: Pixabay

Spojené království, Organizace spojených národů i Evropská unie ostře odsoudily rozsudek nad prodemokratickým aktivistou a vydavatelem Jimmym Laiem. Osmasedmdesátiletý britský občan byl v Hongkongu odsouzen k bezprecedentním 20 letům vězení za ohrožení národní bezpečnosti. Podle kritiků je tento proces politicky motivovaný a má sloužit k umlčení kritiků Číny.

Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová označila trest za faktické doživotí a vyzvala hongkongské úřady k Laiovu okamžitému propuštění. Podle jejích slov jde o zneužití práva k potlačení opozice.

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk uvedl, že verdikt je v rozporu s mezinárodním právem a měl by být zrušen. Upozornil, že vágní ustanovení hongkongských bezpečnostních zákonů vedou k porušování mezinárodních závazků v oblasti lidských práv.

Jimmy Lai je zakladatelem populárních prodemokratických novin Apple Daily, které byly úřady přinuceny ukončit činnost v roce 2021. Na rozdíl od mnoha jiných hongkongských elit byl Lai dlouhodobým a hlasitým kritikem čínské komunistické strany.

Jeho syn Sebastien uvedl, že se otec bojí, že zemře v izolaci bez své rodiny. Právní tým označil Laie za v současnosti nejvýznamnějšího politického vězně na světě.

Trest 20 let odnětí svobody je nejpřísnějším verdiktem v případech národní bezpečnosti v Hongkongu. Pro srovnání, čínský nositel Nobelovy ceny za mír Liou Siao-po byl v pevninské Číně odsouzen k 11 letům. Čínské a hongkongské úřady však rozsudek uvítaly. Hongkongský správce John Lee prohlásil, že Lai se dopustil četných zločinů a vysoký trest je projevem spravedlnosti a právního státu.

Britský premiér Keir Starmer sice téma otevřel při lednovém setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, ale konkrétní pokrok v jednání o Laiově propuštění zatím není patrný. Podle syna Sebastiena je sice úleva, že soudní fraška skončila, ale délka trestu je drtivá.

Dodal, že Peking svým přístupem vytváří z jeho otce mučedníka a symbol boje za svobodu tisku, která v Hongkongu po zavedení kontroverzních zákonů drasticky upadá.

před 2 hodinami

Britská policie opět vyšetřuje Andrewa. Měl předávat informace Epsteinovi

Související

WhatsApp

Evropská komise zasáhla proti WhatsAppu. Populární aplikaci zřejmě čeká zásadní změna

Evropská komise zasáhla proti americkému technologickému gigantu Meta kvůli podezření z porušování antimonopolních pravidel v oblasti umělé inteligence. Brusel zaslal společnosti formální soupis námitek, v němž vyjadřuje předběžné obavy, že Meta brání konkurenčním AI chatbotům v přístupu k platformě WhatsApp. Podle komise jde o jednání, které vylučuje asistenty třetích stran z interakce s uživateli, což poškozuje tržní prostředí.
Mark Rutte na summitu NATO 2025

Opravdu se Evropa bez USA neubrání? Experti zhodnotili Rutteho varování

Generální tajemník NATO Mark Rutte v tomto týdnu adresoval evropským poslancům v Bruselu nebývale upřímné varování. Před výborem pro zahraniční věci prohlásil, že jakékoli úvahy o tom, že by se Evropa dokázala ubránit bez americké podpory, jsou pouhým sněním. Podle Rutteho by jen nahrazení amerického jaderného deštníku vyžadovalo zdvojnásobení stávajících obranných rozpočtů, což doprovodil ironickým přáním hodně štěstí.

Více souvisejících

EU (Evropská unie) OSN Jimmy Lai

Aktuálně se děje

před 6 minutami

Stadion San Siro v Miláně, dějiště zimních olympijských her 2026

V Miláně nejsou s olympiádou spokojeni všichni. Proti sportovnímu svátku se tam i demonstrovalo

Přestože většina obyvatel Světa mají právě probíhající Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo mají za sportovní svátek, na který se těšili a rozhodně je budou s radostí sledovat, v samotném Miláně se sešli odpůrci těchto Her. Tyto protesty nakonec přerostly v násilnosti poté, co se demonstrující střetli s těžkooděnci, kteří použili vodní děla.

před 12 minutami

OSN, ilustrační foto

OSN i EU ostře odsoudily rozsudek nad Jimmym Laiem

Spojené království, Organizace spojených národů i Evropská unie ostře odsoudily rozsudek nad prodemokratickým aktivistou a vydavatelem Jimmym Laiem. Osmasedmdesátiletý britský občan byl v Hongkongu odsouzen k bezprecedentním 20 letům vězení za ohrožení národní bezpečnosti. Podle kritiků je tento proces politicky motivovaný a má sloužit k umlčení kritiků Číny.

před 1 hodinou

Londýnský starosta Sadiq Khan

Brexit obráceně. Sadiq Khan chce vrátit Británii do Evropské unie

Londýnský starosta Sadiq Khan zintenzivnil své výzvy k přehodnocení vztahů s Evropskou unií a prohlásil, že jeho „konečným cílem“ je návrat Spojeného království do bloku. V rozhovoru pro týdeník The Observer uvedl, že věří v opětovné připojení k EU ještě během svého života. Zároveň vyzval premiéra Keira Starmera, aby prokázal větší ambice při obnovování vazeb s Bruselem, k čemuž dochází šest let po britském vystoupení.

před 2 hodinami

Princ Andrew

Britská policie opět vyšetřuje Andrewa. Měl předávat informace Epsteinovi

Britská policie v současné době prověřuje podezření, že Andrew Mountbatten-Windsor předával důvěrné informace ze své role vládního obchodního zmocněnce odsouzenému agresorovi Jeffreymu Epsteinovi. Podle dokumentů, které začátkem měsíce zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, měl přeposílat oficiální zprávy o zahraničních cestách do Singapuru, Hongkongu či Vietnamu z let 2010 a 2011. Mluvčí policie v Thames Valley potvrdil přijetí podnětu a uvedl, že informace jsou vyhodnocovány standardním postupem.

před 3 hodinami

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Evropský sen o vlastních stíhačkách šesté generace se rozpadá. Macronův projekt je prakticky mrtvý

Budoucnost prestižního evropského zbrojního projektu FCAS, jehož cílem je vývoj stíhačky šesté generace, bezpilotních letounů a bojového cloudu, je ve vážném ohrožení. Podle vyjádření několika evropských představitelů se zdá být pravděpodobnější úplné ukončení spolupráce než její nový restart. Jeden z francouzských zákonodárců dokonce uvedl, že projekt je prakticky mrtvý, i když to zatím nikdo nechce oficiálně přiznat.

před 4 hodinami

WhatsApp

Evropská komise zasáhla proti WhatsAppu. Populární aplikaci zřejmě čeká zásadní změna

Evropská komise zasáhla proti americkému technologickému gigantu Meta kvůli podezření z porušování antimonopolních pravidel v oblasti umělé inteligence. Brusel zaslal společnosti formální soupis námitek, v němž vyjadřuje předběžné obavy, že Meta brání konkurenčním AI chatbotům v přístupu k platformě WhatsApp. Podle komise jde o jednání, které vylučuje asistenty třetích stran z interakce s uživateli, což poškozuje tržní prostředí.

před 5 hodinami

Vzdor a diplomacie: Vyhlídky pro budoucnost Ukrajiny - MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

USA se bouří proti závěrům MSC: Nechceme rozbít NATO ani podkopat světové uspořádání. Pak zaútočily na EU

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker se ostře ohradil proti závěrům zprávy Mnichovské bezpečnostní konference (MSC), která varovala před zásadním posunem v uvažování americké administrativy. Editoři zprávy uvedli, že největší výzva pro liberální mezinárodní řád nyní přichází „zevnitř“, a to kvůli změně postupu USA vůči svým spojencům. Whitaker tato tvrzení rezolutně odmítl a prohlásil, že Spojené státy se nepokoušejí rozložit NATO ani podkopat současné světové uspořádání.

před 6 hodinami

Ilustrační foto

Olympiáda bez umělého sněhu? Kvůli globálnímu oteplování prakticky nemožné

Oteplující se klima a masivní využívání umělého sněhu mění podobu zimních olympijských her. V italských Dolomitech se v těchto dnech připravují sněžná děla, která mají vyprodukovat 50 000 metrů krychlových technického sněhu. Cílem je zajistit perfektní podmínky pro lyžařské a snowboardové disciplíny nadcházejících her v roce 2026. Přestože Cortina d'Ampezzo leží ve výšce 1 816 metrů a má přirozených srážek dostatek, organizátoři potvrzují, že umělý sníh bude tvořit 85 % povrchu tratí.

před 6 hodinami

Ministryně financí Alena Schillerová

Vláda ruší NERV. Pavla pustí do Mnichova, Macinka pojede samostatně

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV), která v uplynulém období poskytovala odborná doporučení například v oblasti důchodové reformy nebo úpravy veřejných financí. Ministryně financí Alena Schillerová tento krok odůvodnila tím, že rada byla zřízena pro potřeby předchozího kabinetu a současná vláda již využívá široké spektrum vlastních expertů na úrovni poradců premiéra i jednotlivých ministerstev.  

před 7 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Epstein pronikal i do nejvyšších pater ruské politiky. Pokusil se dostat až k Putinovi

Nové dokumenty zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti odhalují dosud neznámé podrobnosti o snahách finančníka Jeffreyho Epsteina proniknout do nejvyšších pater ruské politiky. Epstein se pokoušel navázat kontakt přímo s prezidentem Vladimirem Putinem a pravidelně se setkával s významnými ruskými diplomaty. Tyto materiály vyvolávají vlnu spekulací o tom, zda aktivity tohoto odsouzeného pedofila nebyly koordinovány ruskými zpravodajskými službami.

před 8 hodinami

Očkování, ilustrační foto

„Vezměte si prosím vakcínu.“ USA čelí rozsáhlé epidemii spalniček, lékaři kvůli očkování apelují na občany

Vysoký představitel amerického veřejného zdravotnictví vyzval Američany k očkování proti spalničkám v době, kdy se nákaza šíří v několika státech. Existují vážné obavy, že by Spojené státy mohly přijít o svůj status země, kde byly spalničky oficiálně eliminovány. Doktor Mehmet Oz, kardiochirurg a současný administrátor Center pro zdravotní služby, v neděli veřejně podpořil očkování jako řešení současné krize.

před 9 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Američtí sportovci na olympiádě kritizují dění v USA. Z Bílého domu přišla ostrá reakce

Americký prezident Donald Trump podrobil ostré kritice olympionika Huntera Hesse poté, co se tento akrobatický lyžař negativně vyjádřil k současné politické situaci ve Spojených státech. Hess na tiskové konferenci před zahájením her v Itálii prohlásil, že nošení národní vlajky neznamená automatický souhlas se vším, co se v jeho vlasti děje. Zdůraznil, že reprezentuje ty aspekty USA, které jsou v souladu s jeho morálními hodnotami.

před 10 hodinami

Donald Trump

Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí

Současný americký prezident Donald Trump vykazuje stále větší míru nevyzpytatelnosti, čímž uvádí do napětí nejen domácí scénu, ale i celý svět. Zatímco úvodní měsíce jeho druhého funkčního období se nesly v duchu disciplinovaného plnění připravených plánů a exekutivních příkazů, nyní se zdá, že se prezident nechává ovládat svými osobními rozmary. Tato proměna z racionálního, byť kontroverzního lídra v politika, který jedná impulzivně a pod vlivem okamžitých nálad, vyvolává značné obavy.

před 11 hodinami

Jimmy Lai

Zemře za mřížemi? Jimmy Lai dostal 20 let vězení, svět vyzývá k jeho propuštění

Známý mediální magnát a zastánce demokracie v Hongkongu Jimmy Lai byl odsouzen k dvaceti letům vězení za trestné činy proti národní bezpečnosti. Jeho dcera Claire Lai označila tento verdikt za srdceryvně krutý, zejména s ohledem na zhoršující se zdravotní stav jejího osmasedmdesátiletého otce. Podle jejích slov hrozí, že pokud bude trest vykonán, její otec zemře za mřížemi jako mučedník. Syn Sebastien Lai doplnil, že se jedná o drakonické a zničující rozhodnutí.

před 12 hodinami

Zimní počasí, ilustrační fotografie.

Předpověď počasí na týden. Po oteplování přijde zvrat

V Česku se bude během probíhajícího únorového týdne oteplovat. Teploty mohou vyšplhat až na 11 stupňů nad nulou, než o nadcházejícím víkendu dojde k ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Soudy, ilustrační fotografie.

Norskem hýbe soud se synem princezny. Zpovídá se i ze znásilnění

V Norsku začal ostře sledovaný soudní proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Høibym, který je obviněn z více než tří desítek trestných činů. Čtyři ženy měl podle obžaloby znásilnit. Kauza se k soudu dostává jen krátce poté, co se jméno jeho matky Mette-Marit objevilo v tzv. Epstein Files. 

včera

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Žena v Praze překvapila policisty. Přinesla protitankovou střelu

V Česku se od začátku roku koná tzv. zbraňová amnestie, která přináší i kuriózní momenty. Jeden takový se stal v Praze, kde žena přinesla na policejní služebnu protitankovou střelu. Policie toho využila, aby upozornila občany, jak se má s takovým arzenálem manipulovat. 

včera

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek při debutu na olympiádě dojel na pěti kilometrech pro stříbro

Premiéra jako hrom. Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek se poprvé představil v olympijském závodě, konkrétně v závodě na 5000 metrů, a ihned se mu podařilo získat pro Českou republiku olympijskou medaili. V Miláně si dojel pro stříbro poté, co v předposlední rozjížďce z celkových deseti zajel čas 6:06,48, který mu nakonec stačil na druhé místo.

včera

Umělci zorganizují debatu, pozvání pro ministra Klempíře platí

Umělci, kteří během minulého víkendu vystoupili na demonstraci na podporu prezidenta Petra Pavla, budou v pondělí v jednom z pražských divadel čekat na ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy