OSN i EU ostře odsoudily rozsudek nad Jimmym Laiem

Spojené království, Organizace spojených národů i Evropská unie ostře odsoudily rozsudek nad prodemokratickým aktivistou a vydavatelem Jimmym Laiem. Osmasedmdesátiletý britský občan byl v Hongkongu odsouzen k bezprecedentním 20 letům vězení za ohrožení národní bezpečnosti. Podle kritiků je tento proces politicky motivovaný a má sloužit k umlčení kritiků Číny.
Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová označila trest za faktické doživotí a vyzvala hongkongské úřady k Laiovu okamžitému propuštění. Podle jejích slov jde o zneužití práva k potlačení opozice.
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk uvedl, že verdikt je v rozporu s mezinárodním právem a měl by být zrušen. Upozornil, že vágní ustanovení hongkongských bezpečnostních zákonů vedou k porušování mezinárodních závazků v oblasti lidských práv.
Jimmy Lai je zakladatelem populárních prodemokratických novin Apple Daily, které byly úřady přinuceny ukončit činnost v roce 2021. Na rozdíl od mnoha jiných hongkongských elit byl Lai dlouhodobým a hlasitým kritikem čínské komunistické strany.
Jeho syn Sebastien uvedl, že se otec bojí, že zemře v izolaci bez své rodiny. Právní tým označil Laie za v současnosti nejvýznamnějšího politického vězně na světě.
Trest 20 let odnětí svobody je nejpřísnějším verdiktem v případech národní bezpečnosti v Hongkongu. Pro srovnání, čínský nositel Nobelovy ceny za mír Liou Siao-po byl v pevninské Číně odsouzen k 11 letům. Čínské a hongkongské úřady však rozsudek uvítaly. Hongkongský správce John Lee prohlásil, že Lai se dopustil četných zločinů a vysoký trest je projevem spravedlnosti a právního státu.
Britský premiér Keir Starmer sice téma otevřel při lednovém setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, ale konkrétní pokrok v jednání o Laiově propuštění zatím není patrný. Podle syna Sebastiena je sice úleva, že soudní fraška skončila, ale délka trestu je drtivá.
Dodal, že Peking svým přístupem vytváří z jeho otce mučedníka a symbol boje za svobodu tisku, která v Hongkongu po zavedení kontroverzních zákonů drasticky upadá.
