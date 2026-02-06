Otrava Skripalových i vzpoura wagnerovců. Alexejev stál za řadou aktivit, přesto je Kreml k jeho osudu lhostejný

Od otravy Skripalových přes invazi na Ukrajinu až po podvratné aktivity během amerických voleb – je těžké najít ruskou kontroverzi, do které by generál Vladimir Alexejev nebyl zapojen. Nyní tento zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU sám bojuje o život v moskevské nemocnici poté, co se stal obětí útoku. Přestože byl Alexejev klíčovou postavou mnoha operací Vladimira Putina a o nepřátele neměl nouzi, ukázalo se, že ochrana takto vysoce postaveného špiona byla fatálně nedostatečná.
Samotné provedení atentátu připomíná scénu z levného špionážního románu. Útočník se do generálova bytového domu dostal v převleku za kurýra rozvážejícího jídlo a na Alexejeva zaútočil přímo na schodišti, kde ho z bezprostřední blízkosti několikrát zasáhl. Vedle samotného útoku je však přinejmenším stejně zarážející i reakce Kremlu, která působí až překvapivě lhostejně.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že je zřejmé, že vojenští lídři a vysoce postavení specialisté jsou v době války ohroženi. Zároveň dodal, že není úkolem Kremlu vymýšlet, jak zajistit jejich bezpečnost. Tato zpráva ve stylu „jste v tom sami, chlapci“ může být pro ostatní ruské velitele a vyznamenané důstojníky jen stěží uklidňující. Alexejev je přitom jen dalším v řadě vlivných Rusů, kteří byli neutralizováni přímo na domácí půdě.
Moskva podle očekávání ukazuje prstem na Ukrajinu. Ministr zahraničí Sergej Lavrov označil střelbu za teroristický čin, jehož cílem je narušit aktuální vyjednávací proces. Skutečností však zůstává, že seznam lidí a skupin, které by si přály Alexejevovu smrt, je velmi dlouhý. Generál pomáhal organizovat útok novičokem v Salisbury, podílel se na brutální kampani v Sýrii cílící na nemocnice a byl spojován s ovlivňováním amerických voleb v letech 2016 a 2020.
Významnou roli hrál Alexejev také během vzpoury Prigožinovy Wagnerovy skupiny, kdy pomáhal vyjednat ukončení rebelie. Samotný Prigožin později zahynul při záhadné letecké havárii. Pokud za útokem skutečně stojí Ukrajinci, znamenalo by to katastrofální selhání bezpečnosti v nejvyšších patrech ruské rozvědky. Stejně tak se však může jednat o výsledek vnitřního mocenského boje mezi ruskými elitami. V obou případech střelba nevěstí pro stabilitu Putinova vedení nic dobrého.
