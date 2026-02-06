Otrava Skripalových i vzpoura wagnerovců. Alexejev stál za řadou aktivit, přesto je Kreml k jeho osudu lhostejný

Od otravy Skripalových přes invazi na Ukrajinu až po podvratné aktivity během amerických voleb – je těžké najít ruskou kontroverzi, do které by generál Vladimir Alexejev nebyl zapojen. Nyní tento zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU sám bojuje o život v moskevské nemocnici poté, co se stal obětí útoku. Přestože byl Alexejev klíčovou postavou mnoha operací Vladimira Putina a o nepřátele neměl nouzi, ukázalo se, že ochrana takto vysoce postaveného špiona byla fatálně nedostatečná.

Samotné provedení atentátu připomíná scénu z levného špionážního románu. Útočník se do generálova bytového domu dostal v převleku za kurýra rozvážejícího jídlo a na Alexejeva zaútočil přímo na schodišti, kde ho z bezprostřední blízkosti několikrát zasáhl. Vedle samotného útoku je však přinejmenším stejně zarážející i reakce Kremlu, která působí až překvapivě lhostejně.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že je zřejmé, že vojenští lídři a vysoce postavení specialisté jsou v době války ohroženi. Zároveň dodal, že není úkolem Kremlu vymýšlet, jak zajistit jejich bezpečnost. Tato zpráva ve stylu „jste v tom sami, chlapci“ může být pro ostatní ruské velitele a vyznamenané důstojníky jen stěží uklidňující. Alexejev je přitom jen dalším v řadě vlivných Rusů, kteří byli neutralizováni přímo na domácí půdě.

Moskva podle očekávání ukazuje prstem na Ukrajinu. Ministr zahraničí Sergej Lavrov označil střelbu za teroristický čin, jehož cílem je narušit aktuální vyjednávací proces. Skutečností však zůstává, že seznam lidí a skupin, které by si přály Alexejevovu smrt, je velmi dlouhý. Generál pomáhal organizovat útok novičokem v Salisbury, podílel se na brutální kampani v Sýrii cílící na nemocnice a byl spojován s ovlivňováním amerických voleb v letech 2016 a 2020.

Významnou roli hrál Alexejev také během vzpoury Prigožinovy Wagnerovy skupiny, kdy pomáhal vyjednat ukončení rebelie. Samotný Prigožin později zahynul při záhadné letecké havárii. Pokud za útokem skutečně stojí Ukrajinci, znamenalo by to katastrofální selhání bezpečnosti v nejvyšších patrech ruské rozvědky. Stejně tak se však může jednat o výsledek vnitřního mocenského boje mezi ruskými elitami. V obou případech střelba nevěstí pro stabilitu Putinova vedení nic dobrého.

Epsteinovy spisy lámou Starmerovi vaz. Spasí ho jen zázrak, tvrdí poslanci

Sergej Lavrov

Lavrov obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát na Aleksejeva

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát na generála Vladimira Aleksejeva, k němuž došlo v Moskvě. Podle Lavrova tento útok jasně ukazuje, že se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj snaží zhatit mírový proces, který se slibně vyvíjel po jednáních v Abú Zabí začátkem tohoto týdne. Toto tvrzení Kremlu, pro které nebyly předloženy žádné důkazy, zapadá do dlouhodobého narativu ruského vedení.
Vladimir Aleksejev

V Moskvě došlo k pokusu o atentát na špičku ruské rozvědky. Aleksejev v nemocnici bojuje o život

V Moskvě došlo k pokusu o atentát na jednoho z nejvýše postavených představitelů ruských tajných služeb. Generálporučík Vladimir Aleksejev, zástupce ředitele vojenské rozvědky GRU, byl v pátek ráno několikrát postřelen na schodišti svého bytového domu v severozápadní části metropole. Neznámý útočník na generála vypálil několik ran a Aleksejev byl v kritickém stavu převezen do nemocnice, kde bojuje o život.

Olympijské hry 2026 jsou tady. Vše, co o nich potřebujete vědět

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo roku 2026 jsou tady a Itálie je – téměř – připravena hostit největší sportovní show světa. Během následujících 16 dnů bude na sněhu a ledě soupeřit přibližně 2 900 sportovců z více než 90 zemí světa. Hry jsou rozprostřeny na stovkách kilometrů v severní Itálii, od módního Milána přes šik Cortinu d'Ampezzo až po regiony Predazzo, Tesero, Livigno a Bormio.

Keir Starmer (labouristi)

Epsteinovy spisy lámou Starmerovi vaz. Spasí ho jen zázrak, tvrdí poslanci

Britský premiér sir Keir Starmer čelí nejvážnější krizi svého dosavadního působení v úřadu. Podle labouristického poslance Iana Byrnea se předseda vlády nachází ve „velmi nebezpečné politické situaci“ a k udržení své pozice v čele strany bude nyní potřebovat „zázrak“. Byrne, který patří k levicovému křídlu Labouristické strany, v rozhovoru pro Sky News uvedl, že Starmer musí začít uvažovat o důsledcích svých činů a reflektovat své vlastní postavení.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump sdílel rasistické video proti Obamovi

Donald Trump vyvolal vlnu pobouření poté, co během noční série příspěvků na své sociální síti Truth Social sdílel video, které obsahuje rasistické vyobrazení bývalého prezidentského páru Baracka a Michelle Obamových. 

Sergej Lavrov

Lavrov obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát na Aleksejeva

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát na generála Vladimira Aleksejeva, k němuž došlo v Moskvě. Podle Lavrova tento útok jasně ukazuje, že se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj snaží zhatit mírový proces, který se slibně vyvíjel po jednáních v Abú Zabí začátkem tohoto týdne. Toto tvrzení Kremlu, pro které nebyly předloženy žádné důkazy, zapadá do dlouhodobého narativu ruského vedení.

Tomio Okamura

Okamura označuje své voliče za „naše občany“. Jde jen o malou a specifickou část českého národa

Výroky Tomia Okamury k ukrajinské vlajce na Karlově mostě znovu otevírají otázku, kde končí legitimní politický názor a začíná zneužívání ústavní funkce k polarizaci společnosti. Předseda Poslanecké sněmovny se stylizuje do role mluvčího „našich občanů“, ačkoli reprezentuje jen úzký segment voličů. Kritika symbolických projevů solidarity s napadenou Ukrajinou tak neslouží ochraně veřejného zájmu, ale udržování konfliktu jako základního politického nástroje.

Ilustrační fotografie.

První Češi mají premiéru na hrách za sebou. Curleři nestačili na silný kanadský pár

Bývá to již několik let zvykem, že olympijské hry, ať už letní nebo zimní, začínají už dva dny před oficiálním startem. Nejinak je tomu i letos v případě 25. zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Hned první soutěžní den se předvedli první čeští olympionici, konkrétně curleři Julie Zelingerová a Vít Chabičovský. Ve svém prvním curlingovém olympijském zápase se utkali s kanadskou dvojicí Jocelyn Petermanová-Brett Gallant, která ukázala, kdo byl v duelu jasným favoritem. Aniž by došlo na všech osm endů, Kanaďané nad Čechy vyhráli 10:5.

Důchody, ilustrační fotografie.

Únorové důchody jsou nižší než lednové. Úřad vysvětlil důvod

V únoru obdržíte důchod v jiné výši než v lednu, upozornila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) své klienty, kterým peníze chodí na osobní účet nebo na účet partnera. Neznamená to však, že by se pobíraný důchod snížil. Úřad vše náležitě vysvětlil. 

Sídlo Světové zdravotnické organizace

Trumpova administrativa dluží čtvrt miliardy dolarů. WHO řeší, zda je vůbec někdy zaplatí

Členové Světové zdravotnické organizace (WHO) se aktuálně pokoušejí vyřešit otázku, jak naložit s nesplaceným dluhem ve výši 260 milionů dolarů, který za sebou zanechaly Spojené státy. Ty pod vedením Donalda Trumpa začátkem letošního roku oficiálně organizaci opustily. Podle údajů WHO dluží USA členské příspěvky za období let 2024 až 2026, přičemž Trumpova administrativa je dosud odmítá uhradit. Agentura se tak musí vyrovnat se ztrátou svého největšího financovatele, což otevírá debatu o legitimitě celého multilaterálního systému globální zdravotní politiky.

Andrej Babiš

Politico: Babiš čelí obviněním, že plně nepřerušil vazby na Agrofert

Premiér Andrej Babiš čelí novým obviněním, že plně nepřerušil vazby se svým zemědělským impériem Agrofert. Stalo se tak navzdory veřejnému slibu, který dal při svém prosincovém jmenování do úřadu, aby se vyhnul střetu zájmů. Uniklý právní dokument, na který upozornil server Seznam Zprávy a který má k dispozici i redakce Politico, naznačuje, že Babišovo odstřižení od holdingu je pouze dočasné a neúplné.

David Pastrňák

Pastrňák a Charvátová ponesou českou vlajku na slavnostním zahájení olympiády

Až se v pátek večer bude konat v rámci slavnostního zahájení tradiční defilé všech olympioniků, českou výpravu na slavném milánském stadionu San Siro povede s českou vlajkou v rukách hokejista David Pastrňák. Biatlonistka Lucie Charvátová pak bude vlajkonoškou na dálku ve druhém dějišti letošních Her v Cortině d'Ampezzo. Oba byli vlajkonoši české výpravy zvoleni ostatními českými olympioniky.

Marco Rubio

„Pokus, za který nic nedáme.“ V Ománu začínají kritické rozhovory mezi USA a Íránem

V Ománu mají v nejbližších hodinách začít přímá jednání mezi vysokými představiteli Spojených států a Íránu. Tato schůzka se koná v době hluboké krize, která vyvolává značné obavy z možného přímého vojenského střetu mezi oběma zeměmi. Rozhovory následují po posílení americké vojenské přítomnosti v regionu, což byla reakce na násilné potlačení protivládních protestů v Íránu v minulém měsíci. Podle lidskoprávních organizací si tyto zásahy vyžádaly tisíce obětí.

Déšť

Počasí bude o víkendu deštivé, místy napadne nový sníh

Nadcházející víkend přinese do Česka převážně nevlídné a zatažené počasí s deštěm i sněhovými přeháňkami. Podle předpovědi ČHMÚ se musíme už v sobotu připravit na zataženou oblohu, kterou doprovodí občasný déšť nebo mrholení. 

Čínský prezident Si Ťin-pching

Kdo nahradí Si Ťin-pchinga? V Číně se spekuluje o nástupci i útoku proti Tchaj-wanu k udržení moci

V Číně nastává období personálních změn a pozornost se stále více upírá k éře po Si Ťin-pchingovi. Nejde o to, že by se očekávalo Siovo brzké odstoupení z funkcí generálního tajemníka a prezidenta, ale spíše o začátek diskusí o jeho nástupnictví. Předpokládá se totiž, že na 21. sjezdu strany v roce 2027 by mohli být do Stálého výboru politbyra nebo do samotného politbyra jmenováni potenciální kandidáti, z nichž jeden by mohl Sia nahradit po skončení jeho čtvrtého funkčního období v roce 2032 nebo 2035.

Petr Macinka na zasedání nové vlády

Macinka snížil pomoc Ukrajině na třetinu. Msta na lidstvu, reaguje Lipavský

Současný ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) přistoupil k výraznému snížení rozpočtu na humanitární pomoc. Zatímco předchozí kabinet pod vedením Petra Fialy plánoval na tyto účely pro letošní rok vyčlenit 165 milionů korun, Macinka tuto částku zredukoval na 50 milionů. 

Melania Trumpová

„50 dolarů, když jej uvidíte do konce.“ Film Melanie Trumpové je propadák, návštěvnost se zřejmě navyšuje uměle

Dokumentární snímek o první dámě s jednoduchým názvem Melania si při svém premiérovém víkendu vedl v kinech lépe, než mnozí analytici předpovídali. Film z produkce Amazon MGM, jehož výroba vyšla na 75 milionů dolarů, vydělal hned na úvod 7 milionů dolarů. Tento výsledek sice vyvolal oslavné titulky v některých médiích, ale zároveň vzbudil značnou dávku skepse mezi filmovými odborníky.

Ekonomika roste, hypotéky ale nezlevní, rozhodla ČNB. Nejistotou je válka na Ukrajině

Bankovní rada na svém dnešním zasedání rozhodla o ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni, přičemž dvoutýdenní repo sazba zůstává ve výši 3,5 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo všech sedm členů rady. Přestože se inflace od začátku loňského roku pohybuje v blízkosti 2% cíle, jádrová inflace zůstane v nadcházejících čtvrtletích zvýšená. Vzhledem k očekávanému vývoji je proto podle rady nezbytné udržovat měnovou politiku ve srovnání s minulostí relativně přísnou.

