V Moskvě došlo k pokusu o atentát na špičku ruské rozvědky. Aleksejev v nemocnici bojuje o život

V Moskvě došlo k pokusu o atentát na jednoho z nejvýše postavených představitelů ruských tajných služeb. Generálporučík Vladimir Aleksejev, zástupce ředitele vojenské rozvědky GRU, byl v pátek ráno několikrát postřelen na schodišti svého bytového domu v severozápadní části metropole. Neznámý útočník na generála vypálil několik ran a Aleksejev byl v kritickém stavu převezen do nemocnice, kde bojuje o život.
Aleksejev je klíčovou postavou ruského ministerstva obrany a jednotky GRU, která je zodpovědná za tajné operace v zahraničí, včetně špionáže, sabotáží a atentátů. Před zahájením invaze na Ukrajinu v roce 2022 patřil k úzkému okruhu důstojníků, kteří dodávali Vladimiru Putinu zpravodajské informace. Kromě toho hrál zásadní roli při dohledu nad soukromými vojenskými společnostmi a v létě 2023 se účastnil vyjednávání s Jevgenijem Prigožinem během vzpoury Wagnerovy skupiny.
Kvůli svým aktivitám figuruje generál na sankčních seznamech několika západních zemí. Washington na něj uvalil sankce za údajné vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2020 a Velká Británie jej potrestala v souvislosti s útokem nervově paralytickou látkou novičok v Salisbury v roce 2018. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil, ale v Moskvě se spekulace okamžitě stočily směrem ke Kyjevu.
Ukrajinské tajné služby od začátku války cílily na desítky ruských důstojníků a úředníků, které obviňují z válečných zločinů. Načasování střelby je navíc velmi citlivé, protože k incidentu došlo jen den poté, co se delegace obou stran setkaly v Abú Zabí. Tamní rozhovory, jichž se účastnil i Aleksejevův přímý nadřízený Igor Kosťukov, měly podle prvních zpráv přinést v mírovém procesu určitý pokrok.
Ruský poslanec Alexej Žuravljov z útoku bez důkazů obvinil Ukrajinu a prohlásil, že atentát na Aleksejeva je nejlepším způsobem, jak probíhající mírová jednání zhatit. Podle něj je jediným, kdo z této situace těží, Volodymyr Zelenskyj. Žuravljov zároveň vyzval k likvidaci všech, kteří se na útoku podíleli, a označil Aleksejeva za jednoho z nejrespektovanějších generálů ruské armády.
V posledním roce se v okolí Moskvy staly terčem útoku nejméně tři další ruští generálové, ovšem v těchto případech operace většinou zahrnovaly použití výbušnin. Postřelení Aleksejeva je tak vnímáno jako další selhání ruských bezpečnostních složek při ochraně klíčového vojenského personálu hluboko ve vnitrozemí. Ruští vojenští blogeři již začali kritizovat bezpečnostní mezery a ptají se, jak mohl střelec proniknout do střeženého objektu zcela bez povšimnutí.
Jan Darmovzal, který byl po 500 dnech strávených ve venezuelském vězení propuštěn na svobodu, popsal v otevřeném dopise drastické podmínky svého věznění. Čech byl zadržen v září 2024 tamními úřady kvůli vykonstruovanému obvinění z plánování atentátu na prezidenta Nicoláse Madura a pokusu o svržení vlády. Na svobodu se dostal až 16. ledna 2026 poté, co došlo k zásadnímu zvratu v zemi v důsledku americké vojenské intervence a zajetí samotného Madura.
Zdroj: Libor Novák