Papež Lev se nezvykle ostře opřel do světových lídrů

Papež Lev během mše na Květnou neděli pronesl nezvykle ostrá slova na adresu světových lídrů, kteří vedou válečné konflikty. Svatý otec na Svatopetrském náměstí prohlásil, že Bůh ignoruje modlitby vůdců, kteří mají ruce plné krve. Tento výrok je vnímán jako přímá, i když nejmenovaná kritika administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Pontifik promluvil k desetitisícům věřících v kritický moment, kdy na Blízký východ dorazily tisíce amerických vojáků. Jeho vyjádření přichází jen několik dní poté, co americký ministr obrany Pete Hegseth veřejně prosil o násilí proti nepřátelům, kteří si podle jeho slov nezaslouží žádné slitování. Papež označil probíhající střet mezi Íránem, Izraelem a USA za otřesný.
Hlava katolické církve zdůraznila, že postavu Ježíše Krista nelze za žádných okolností zneužívat k ospravedlnění války. Ježíš je podle papeže králem pokoje, který agresi striktně odmítá. „Bůh nenaslouchá modlitbám těch, kteří vedou válku, ale odmítá je,“ uvedl papež před zaplněným náměstím.
Papež Lev, který je vůbec prvním americkým pontifikem v historii, citoval biblickou pasáž proroka Izajáše. V ní se uvádí, že i kdyby lidé pronášeli sebevíc modliteb, Bůh je nevyslyší, pokud jsou jejich ruce poskvrněny krví. Ačkoliv papež nikoho konkrétně nejmenoval, načasování projevu těsně po slovech šéfa Pentagonu nenechalo nikoho na pochybách.
V kázání se papež vrátil k momentu Ježíšova zatčení, kdy Kristus pokáral učedníka, jenž vytasil meč na obranu svého mistra. Lev zdůraznil, že Ježíš se neozbrojil ani nebojoval, ale odhalil mírnou tvář Boha. Namísto vlastní záchrany se nechal přibít na kříž, čímž jasně demonstroval odmítnutí násilného řešení.
Tato výzva k míru přichází v době, kdy se Pentagon podle informací listu Washington Post připravuje na rozsáhlé pozemní operace. Napětí stupňuje i druhá strana, když mluvčí íránského parlamentu Mohammad Báqer Qálibáf vzkázal, že íránské síly jen čekají na příchod amerických jednotek, aby je mohly zlikvidovat.
Papežova slova byla přímou reakcí na náboženskou rétoriku, kterou začali používat vojenští představitelé. Pete Hegseth minulý týden na bohoslužbě ve Washingtonu žádal o moudrost pro americké vojáky a o „zdrcující násilí akce“ proti nepřátelům národa. Hegseth je členem církve hlásící se ke křesťanskému nacionalismu, což v náboženských kruzích vyvolává kontroverze.
Svatý otec v poslední době opakovaně vyzývá k okamžitému příměří a navrhuje úplný zákaz leteckého bombardování. Tento konflikt již způsobil zkázu v Libanonu, Izraeli i v zemích Perského zálivu. Papež rovněž vyjádřil hlubokou lítost nad tím, že tamní křesťané kvůli bojům pravděpodobně nebudou moci důstojně oslavit nadcházející Velikonoce.
Květná neděle, kterou věřící právě oslavili, připomíná příjezd Krista do Jeruzaléma. Letošní oslavy však poznamenal incident, kdy izraelská policie zabránila kardinálu Pizzaballovi ve vstupu do chrámu Božího hrobu. Italská premiérka Giorgia Meloni tento krok ostře kritizovala jako urážku náboženské svobody všech věřících.
Papež Lev apeloval na svědomí celého světa, aby nezapomínal na trpící lidi v oblastech konfliktů. Přirovnal jejich zkoušky k utrpení Krista a vyzval k modlitbám za zraněné. Podle něj je nezbytné otevřít konkrétní cesty k usmíření, i když se situace v regionu zdá být bezvýchodná.
Od svého zvolení do čela církve v loňském roce papež Lev čelí složité geopolitické situaci. Donald Trump ho sice krátce po nástupu do úřadu pozval k návštěvě Spojených států, ale dosud nebyly oznámeny žádné konkrétní plány na tuto cestu. Současná slovní přestřelka mezi Vatikánem a Washingtonem pravděpodobně diplomatické vztahy dále ochladí.
Svatý otec své poselství uzavřel připomínkou, že skutečná víra musí vést k pokoji a podpoře těch, kterým válka vzala domovy a blízké. Křesťanský svět nyní s napětím očekává, jakým směrem se bude konflikt vyvíjet během pašijového týdne a zda výzvy k mírnosti najdou odezvu u lídrů, k nimž papežova kritika směřovala.
Zdroj: Libor Novák