Papež Lev se nezvykle ostře opřel do světových lídrů

Libor Novák

29. března 2026 20:05

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu.
Papež Lev během mše na Květnou neděli pronesl nezvykle ostrá slova na adresu světových lídrů, kteří vedou válečné konflikty. Svatý otec na Svatopetrském náměstí prohlásil, že Bůh ignoruje modlitby vůdců, kteří mají ruce plné krve. Tento výrok je vnímán jako přímá, i když nejmenovaná kritika administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Pontifik promluvil k desetitisícům věřících v kritický moment, kdy na Blízký východ dorazily tisíce amerických vojáků. Jeho vyjádření přichází jen několik dní poté, co americký ministr obrany Pete Hegseth veřejně prosil o násilí proti nepřátelům, kteří si podle jeho slov nezaslouží žádné slitování. Papež označil probíhající střet mezi Íránem, Izraelem a USA za otřesný.

Hlava katolické církve zdůraznila, že postavu Ježíše Krista nelze za žádných okolností zneužívat k ospravedlnění války. Ježíš je podle papeže králem pokoje, který agresi striktně odmítá. „Bůh nenaslouchá modlitbám těch, kteří vedou válku, ale odmítá je,“ uvedl papež před zaplněným náměstím.

Papež Lev, který je vůbec prvním americkým pontifikem v historii, citoval biblickou pasáž proroka Izajáše. V ní se uvádí, že i kdyby lidé pronášeli sebevíc modliteb, Bůh je nevyslyší, pokud jsou jejich ruce poskvrněny krví. Ačkoliv papež nikoho konkrétně nejmenoval, načasování projevu těsně po slovech šéfa Pentagonu nenechalo nikoho na pochybách.

V kázání se papež vrátil k momentu Ježíšova zatčení, kdy Kristus pokáral učedníka, jenž vytasil meč na obranu svého mistra. Lev zdůraznil, že Ježíš se neozbrojil ani nebojoval, ale odhalil mírnou tvář Boha. Namísto vlastní záchrany se nechal přibít na kříž, čímž jasně demonstroval odmítnutí násilného řešení.

Tato výzva k míru přichází v době, kdy se Pentagon podle informací listu Washington Post připravuje na rozsáhlé pozemní operace. Napětí stupňuje i druhá strana, když mluvčí íránského parlamentu Mohammad Báqer Qálibáf vzkázal, že íránské síly jen čekají na příchod amerických jednotek, aby je mohly zlikvidovat.

Papežova slova byla přímou reakcí na náboženskou rétoriku, kterou začali používat vojenští představitelé. Pete Hegseth minulý týden na bohoslužbě ve Washingtonu žádal o moudrost pro americké vojáky a o „zdrcující násilí akce“ proti nepřátelům národa. Hegseth je členem církve hlásící se ke křesťanskému nacionalismu, což v náboženských kruzích vyvolává kontroverze.

Svatý otec v poslední době opakovaně vyzývá k okamžitému příměří a navrhuje úplný zákaz leteckého bombardování. Tento konflikt již způsobil zkázu v Libanonu, Izraeli i v zemích Perského zálivu. Papež rovněž vyjádřil hlubokou lítost nad tím, že tamní křesťané kvůli bojům pravděpodobně nebudou moci důstojně oslavit nadcházející Velikonoce.

Květná neděle, kterou věřící právě oslavili, připomíná příjezd Krista do Jeruzaléma. Letošní oslavy však poznamenal incident, kdy izraelská policie zabránila kardinálu Pizzaballovi ve vstupu do chrámu Božího hrobu. Italská premiérka Giorgia Meloni tento krok ostře kritizovala jako urážku náboženské svobody všech věřících.

Papež Lev apeloval na svědomí celého světa, aby nezapomínal na trpící lidi v oblastech konfliktů. Přirovnal jejich zkoušky k utrpení Krista a vyzval k modlitbám za zraněné. Podle něj je nezbytné otevřít konkrétní cesty k usmíření, i když se situace v regionu zdá být bezvýchodná.

Od svého zvolení do čela církve v loňském roce papež Lev čelí složité geopolitické situaci. Donald Trump ho sice krátce po nástupu do úřadu pozval k návštěvě Spojených států, ale dosud nebyly oznámeny žádné konkrétní plány na tuto cestu. Současná slovní přestřelka mezi Vatikánem a Washingtonem pravděpodobně diplomatické vztahy dále ochladí.

Svatý otec své poselství uzavřel připomínkou, že skutečná víra musí vést k pokoji a podpoře těch, kterým válka vzala domovy a blízké. Křesťanský svět nyní s napětím očekává, jakým směrem se bude konflikt vyvíjet během pašijového týdne a zda výzvy k mírnosti najdou odezvu u lídrů, k nimž papežova kritika směřovala.

Kudy unikají citlivé informace z EU? Kremlu donáší německá AfD, obávají se politici

Jemen

Nová fronta války s Íránem: Co změní zapojení Jemenu do konfliktu?

Válka s Íránem otevřela novou frontu v Jemenu, kde do konfliktu v sobotu oficiálně vstoupili šíitští povstalci Húsíové. Skupina podporovaná Teheránem odpálila dvě střely směrem na Izrael, čímž naplnila své měsíční hrozby. Kromě přímých útoků navíc varovala, že by mohla uzavřít klíčovou námořní cestu u jižního vstupu do Rudého moře, což vyvolává obavy z drastického narušení globálního obchodu a dodávek ropy.

Nový íránský tank Karrar

Na pozemní invazi čekáme, jsme připraveni rozpoutat zkázu, vzkazuje Írán USA

Vojenský konflikt mezi Íránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé vstoupil do svého třicátého dne. Situace na Blízkém východě se nadále dramatizuje, přičemž íránské politické špičky vysílají do světa silná prohlášení o připravenosti na přímý pozemní střet. Předseda íránského parlamentu Mohammad Báqer Qálibáf otevřeně obvinil Washington z pokrytectví a tajných příprav invaze.

AfD (Alternativa pro Německo)

Kudy unikají citlivé informace z EU? Kremlu donáší německá AfD, obávají se politici

V kuloárech evropské diplomacie i v německém Bundestagu sílí znepokojení nad bezpečností důvěrných dokumentů Evropské unie. Diplomaté a zákonodárci podle webu Politico varují, že citlivé informace o geopolitických strategiích, včetně podpory Ukrajiny, mohou unikat přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem obav je přístup zástupců opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) k interní parlamentní databázi.

Marian Jurečka

Jurečka v televizi tvrdě kritizoval vládu. Klempíře označil za infantilního a neschopného ministra, který jen točí videa

Televizní debata v pořadu Partie na CNN Prima NEWS se změnila v ostrou slovní přestřelku mezi bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a jeho nástupcem v resortu Alešem Juchelkou (ANO). Hlavním tématem byly neúnosně vysoké ceny pohonných hmot, které v současnosti drtí české peněženky v důsledku eskalujícího konfliktu Spojených států a Izraele s Íránem.

Írán, ilustrační foto

USA chtěly zabránit Íránu v zisku jaderné zbraně. Udělaly ale pravý opak, shodují se experti

Budoucnost íránského jaderného programu se ocitla v kritickém bodě. Poté, co byl minulý měsíc společným zásahem Spojených států a Izraele zabit dosavadní nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí, se v Teheránu začíná otevřeně mluvit o přehodnocení dosavadní doktríny. Po více než dvě desetiletí Írán oficiálně tvrdil, že jeho úmysly jsou mírové, což bylo podloženo náboženským dekretem – fatvou, která vývoj jaderných zbraní zakazovala.

Pentagon

Pentagon se připravuje na pozemní operaci v Íránu. Mohla by trvat měsíce

Americké ministerstvo obrany připravuje pro prezidenta Donalda Trumpa plány na pozemní operaci v Íránu. Podle informací listu The Washington Post by nešlo o totální invazi s cílem dobýt celou zemi, ale o cílené akce, které by mohly trvat týdny i měsíce. Zapojit by se do nich měly tisíce vojáků, včetně speciálních jednotek a klasické pěchoty.

Írán, ilustrační foto

Írán nečekal, že dokáže držet globální ekonomiku jako rukojmí. Na svůj mírový seznam přidal další položku

Íránský představitel tento týden představil seznam podmínek pro ukončení války se Spojenými státy a Izraelem. Na tomto seznamu se nově objevila položka, která tam dříve nebyla, a to požadavek na uznání íránské suverenity nad Hormuzským průlivem. Tato úzká vodní cesta je pro globální ekonomiku naprosto klíčová. Obyčejně tudy totiž prochází pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu.

V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem

Spojené státy se zahalily do barev protestu. Napříč celou zemí, od Alabamy až po Wyoming, se koná rozsáhlá vlna demonstrací pod jednotným heslem „No Kings“ (Žádní králové). Ulice velkoměst i malých městeček zaplnily davy lidí, kteří vyjadřují svůj hluboký nesouhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa, rostoucími životními náklady a probíhající válkou s Íránem.

Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu

Německo už několik dní sleduje dramatický osud keporkaka, který byl od začátku týdne uvězněn na mělčině na pobřeží Baltského moře u letoviska Niendorf nedaleko Lübecku. Ačkoliv se po dnech intenzivního úsilí záchranářů konečně dostal do hlubších vod, deset metrů dlouhý mořský savec v nich dlouho nepobyl. Krátce po rozsáhlé záchranné operaci na mělčině uvízl znovu.

Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby

V americkém městečku Lewiston ve státě New York, které leží jen pár minut cesty od burácejících Niagarských vodopádů, panuje nezvyklé ticho. Pekařka Aimee Loughranová právě dokončuje dort ve tvaru policejního odznaku, ale dříve rušná ulice plná kaváren a historických budov z 19. století zeje prázdnotou. Místní poptávka nestačí pokrýt výpadek, který způsobili Kanaďané – sousedé z druhého břehu řeky Niagary, kteří se rozhodli pro masivní bojkot amerických obchodů a služeb.

Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy

Zatímco pozornost velké části světa se upírá k válce s Íránem, v pobaltských státech zůstávají oči pevně upřeny na východ. Lotyšsko, které sdílí stovky kilometrů hranic s Ruskem a jeho spojencem Běloruskem, nenechává nic náhodě. V zemi se stal realitou program, který by v mnoha jiných evropských státech vyvolal skandál: povinný vojenský výcvik pro všechny studenty středních škol.

Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5

Americký prezident Donald Trump zvažuje radikální reorganizaci Severoatlantické aliance, která by mohla zásadně změnit její fungování. Podle nových návrhů, se kterými byl obeznámen server Daily Telegraph, by členské státy, které nesplní jeho požadavek na výdaje na obranu ve výši 5 % HDP, mohly být zbaveny hlasovacích práv. Tento model „zaplať, abys mohl hrát“ (pay-to-play) by fakticky zablokoval neplatičům možnost podílet se na klíčových rozhodnutích bloku. Právě Česko je na tom přitom podle webu Politico nejhůře, co se výdajů na obranu týče.

Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že po úspěšném ovládnutí Hormuzského průlivu a vyhoštění íránských sil přistoupí k jeho přejmenování. Tato strategická vodní cesta, která je v současnosti pod kontrolou Teheránu, by mohla nést nový název „Americký průliv“, nebo dokonce jméno samotného prezidenta, tedy Trumpův průliv. Podle zdrojů z Bílého domu je Trump frustrován nedostatečnou pomocí spojenců při uvolňování této klíčové námořní trasy a hodlá vzít situaci do vlastních rukou.

Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem

Atmosféra na setkání ministrů zahraničí zemí G7 v pátek zhoustla, když došlo k ostré slovní přestřelce mezi americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a šéfkou diplomacie Evropské unie Kajou Kallasovou. Podle svědků z místa jednání byla rozbuškou otázka dalšího postupu vůči Rusku a nespokojenost Evropy s dosavadními výsledky amerického tlaku na Moskvu.

Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek ostře odmítl tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by administrativa Donalda Trumpa nutila Kyjev k postoupení východního Donbasu Rusku. Podle Zelenského mělo být odevzdání tohoto průmyslového srdce Ukrajiny podmínkou pro získání amerických bezpečnostních záruk v rámci jakéhokoli plánu na příměří. Rubio však takové interpretace označil za nepravdivé.

Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda" už se dostala i do Česka

Ve světě se v tichosti šíří nová varianta koronaviru SARS-CoV-2, která si díky svému specifickému chování vysloužila přezdívku „cikáda“. Odborníci ji vědecky označují jako BA.3.2 a poprvé byla identifikována v Jihoafrické republice v listopadu 2024. Od té doby se jí podařilo proniknout do nejméně 23 zemí světa, přičemž pozornost budí především neobvykle vysokým počtem mutací.

