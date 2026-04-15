Papež Lev se Trumpem rozhodit nenechal. Na jeho poslední kritiku zareagoval chladně

Libor Novák

15. dubna 2026 16:34

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu. Foto: Reprofoto AP

Papež Lev XIV. během své probíhající cesty po Africe zdůraznil, že svět v současnosti naléhavě potřebuje slyšet poselství o jednotě a míru. Reagoval tak na stupňující se kritiku ze strany nejvyšších představitelů Spojených států, kterým se nelíbí papežův odmítavý postoj k probíhající válce v Íránu.

Svatý otec hovořil k novinářům na palubě letadla během přesunu z Alžírska do Kamerunu. Vyzdvihl svou návštěvu Velké mešity v Alžíru, největší v Africe, a návštěvu rodiště svatého Augustina z Hippa. Tato gesta mají podle něj demonstrovat, že i přes rozdílnou víru a způsoby života mohou lidé žít společně v míru. „Propagovat takový obraz je něco, co dnešní svět potřebuje slyšet,“ uvedla hlava katolické církve.

Papežova cesta do Afriky, kterou zahájil v muslimské zemi, podtrhuje jeho roli morální protiváhy vůči administrativě Donalda Trumpa. Lev XIV. odletěl na kontinent jen několik hodin poté, co proti němu americký prezident zahájil nevídaný verbální útok. Trump na sociálních sítích mimo jiné sdílel kontroverzní obrázek, na kterém stylizoval sám sebe do podoby Krista, ačkoliv byl tento příspěvek později smazán.

Do sporu se zapojil také viceprezident JD Vance, který je sám praktikujícím katolíkem. Na úterní akci organizace Turning Point USA vzkázal papeži, aby byl „opatrný“, pokud mluví o teologii. Vance zpochybnil papežovo pochopení doktríny spravedlivé války, což je soubor kritérií pro morálně ospravedlnitelný konflikt, který po staletí rozvíjeli katoličtí myslitelé.

Trump dnes ale pokračoval v ostrém verbálním střetu s papežem Lvem, který vyvolal jeho nesouhlasný postoj k probíhajícímu válečnému konfliktu v Íránu. Trump využil svou sociální síť Truth Social k tomu, aby své předchozí kritické výpady ještě více zdůraznil. Navzdory tomu, že jeho dřívější útoky na hlavu katolické církve vyvolaly vlnu nevole mezi věřícími i mezinárodními diplomaty, prezident nejeví žádné známky ochoty k omluvě.

Ve svém nejnovějším příspěvku Trump vyzval své okolí, aby papeži někdo vysvětlil realitu dění v Íránu. Poukázal především na brutální potlačování vnitřních nepokojů, při nichž mělo být v posledních dvou měsících zabito nejméně 42 tisíc nevinných a neozbrojených demonstrantů. Prezident v této souvislosti znovu zopakoval, že je pro něj naprosto nepřijatelné, aby íránský režim vlastnil jadernou bombu.

Kromě kritiky Vatikánu se Trump v samostatném příspěvku opřel také do Severoatlantické aliance. Podle jeho slov tu NATO pro Spojené státy nebylo v minulosti a nebude zde pro ně ani v budoucnu. Tento útok na alianční partnery přichází v době, kdy je mezinárodní spolupráce kvůli napětí na Blízkém východě podrobována těžké zkoušce a kdy Trump razí heslo, že Amerika je zpět.

Papeže Lva americký prezident v delším nedělním příspěvku označil za slabého v boji proti zločinu a za naprosté selhání v oblasti zahraniční politiky. Trump trvá na tom, že jeho hodnocení je správné a nevidí důvod, proč by se měl za své výroky kát. Tento neústupný postoj dále prohlubuje diplomatickou roztržku mezi Bílým domem a Svatým stolcem, která nemá v moderní historii obdoby.

Ironií osudu je jedním z hlavních architektů učení o spravedlivé válce právě svatý Augustin, jehož památku papež v Alžírsku uctil. Augustin je duchovním otcem augustiniánského řádu, jehož je Lev XIV. členem a bývalým představeným. Papež v letadle zdůraznil, že Augustinovo učení o hledání pravdy a budování společenství bez ohledu na odlišnosti je pro dnešní církev i svět nesmírně aktuální.

Prezident Trump však v úterý večer dal jasně najevo, že nehodlá v konfrontaci polevit. Na své platformě Truth Social označil za „nepřijatelné“, aby Teherán vlastnil jadernou bombu. „Může prosím někdo říct papeži Lvovi, že Írán v posledních dvou měsících zabil nejméně 42 000 nevinných a zcela neozbrojených demonstrantů?“ napsal Trump s tím, že jaderné ambice Íránu jsou pro něj nepřípustné.

Lev XIV., který je vůbec prvním papežem v historii, jenž navštívil Alžírsko, nyní pokračuje v cestě v Kamerunu. Tam se plánuje věnovat vnitrostátnímu konfliktu mezi frankofonní vládou a anglicky mluvícími separatisty a zúčastnit se mírového setkání. Papežova africká mise, která zahrnuje také Angolu a Rovníkovou Guineu, skončí 23. dubna.

