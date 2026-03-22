Paříž či Londýn v ohrožení. Írán představuje globální hrozbu, zní z Izraele

Lucie Podzimková

22. března 2026 16:30

Ilustrační fotografie. Foto: Depositphotos

Prahu, Paříž či Londýn by mohly zasáhnout íránské rakety, varují Izraelci po nejnovějším dění na Blízkém východě. Jde o reakci na zjištění, že Teherán disponuje arzenálem, který zvládne doletět mnohem dál, než se dosud myslelo. 

Izraelci v sobotu upozornili na fakt, že íránské jednotky poprvé odpálily raketu, která je schopná letět do vzdálenosti přibližně 4000 kilometrů. Této události v rámci probíhajícího konfliktu na Blízkém východě využili k tomu, aby před možnostmi Teheránu varovali některé jiné národy.

Izraelská armáda doplnila příspěvek mapou, ve které znázornila dolet íránských raket. Naznačila tak, že v ohrožení se potenciálně ocitá i Česká republika. 

"IDF během operace v červnu 2025 odhalila, že íránský režim má v úmyslu vyvinout rakety s doletem až 4000 kilometrů, které představují nebezpečí pro desítky zemí v Evropě, Asii a Africe," připomněla armáda s tím, že íránský režim to popřel. 

"Říkali jsme to: Íránský režim představuje globální hrozbu," konstatovali Izraelci po nejnovějších událostech. "Teď, s raketami, které doletí do Londýna, Paříže nebo Berlína," zmínili. 

Izrael se tak snaží dodatečně ospravedlnit probíhající operaci, kterou zahájil společně s Američany. "Íránský teroristický režim podnikl útoky proti 12 zemím v regionu a vyvíjí schopnost, která představuje mnohem větší hrozbu," dodala IDF.

Češi či Poláci stáhli vojáky z Iráku. Důvodem je situace na Blízkém východě

Související

Více souvisejících

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Sparta odvetu osmifinále s Alkmaarem nezvládla. Olomouc nestačila na Mohuč

Český fotbal už nemá po čtvrtku v této sezóně evropských fotbalových pohárů žádného zástupce. Osmifinále Konferenční ligy se totiž hrubě nevydařilo pražské Spartě, která vstupovala do domácí odvety s nizozemským Alkmaarem po porážce 1:2 z úvodního zápasu. Výkon svěřenců kouče Briana Priskeho byl však ještě horší než před týdnem a nikdo se tak nemohl divit tomu, že odvetný duel dospěl k jasnému výsledku 4:0 pro Alkmaar. To Olomouc se v německé Mohuči pokoušela o klubovou senzaci. První poločas statečně držela bezbrankový stav, o svém postupu do čtvrtfinále nakonec bundesligový celek rozhodl dvěma góly ve druhé půli, přičemž mu pomohlo i to, že Olomouc dohrávala o deseti.

Volby, ilustrační fotografie.

ANO je suverénní, do Sněmovny by proniklo jen pět stran

Více než třetina lidí by momentálně podpořila vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jeden z jeho nynějších koaličních partnerů by ale skončil mimo Poslaneckou sněmovnu, kam by se dostalo jen pět subjektů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. 

Robert Mueller (exšéf FBI)

Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád

Americký prezident Donald Trump si neodpustil velmi jízlivou reakci na nejnovější smutnou zprávu. Ve věku 81 let zemřel někdejší šéf FBI a bývalý zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jenž se zabýval otázkou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem. 

Rezervy by mohly snížit ceny paliv, naznačil Fiala. Hřib navrhl jinou pomoc lidem

Vládní koalice opakovaně jedná o cenách pohonných hmot v Česku, které reagují na události na Blízkém východě. Podle Radima Fialy (SPD) by se mohlo zvážit i použití paliv ze státních rezerv. Opoziční poslanec Zdeněk Hřib (Piráti) v té souvislosti navrhl snížení daně na základní potraviny.  

