Paříž či Londýn v ohrožení. Írán představuje globální hrozbu, zní z Izraele

Prahu, Paříž či Londýn by mohly zasáhnout íránské rakety, varují Izraelci po nejnovějším dění na Blízkém východě. Jde o reakci na zjištění, že Teherán disponuje arzenálem, který zvládne doletět mnohem dál, než se dosud myslelo.
Izraelci v sobotu upozornili na fakt, že íránské jednotky poprvé odpálily raketu, která je schopná letět do vzdálenosti přibližně 4000 kilometrů. Této události v rámci probíhajícího konfliktu na Blízkém východě využili k tomu, aby před možnostmi Teheránu varovali některé jiné národy.
Izraelská armáda doplnila příspěvek mapou, ve které znázornila dolet íránských raket. Naznačila tak, že v ohrožení se potenciálně ocitá i Česká republika.
"IDF během operace v červnu 2025 odhalila, že íránský režim má v úmyslu vyvinout rakety s doletem až 4000 kilometrů, které představují nebezpečí pro desítky zemí v Evropě, Asii a Africe," připomněla armáda s tím, že íránský režim to popřel.
"Říkali jsme to: Íránský režim představuje globální hrozbu," konstatovali Izraelci po nejnovějších událostech. "Teď, s raketami, které doletí do Londýna, Paříže nebo Berlína," zmínili.
Izrael se tak snaží dodatečně ospravedlnit probíhající operaci, kterou zahájil společně s Američany. "Íránský teroristický režim podnikl útoky proti 12 zemím v regionu a vyvíjí schopnost, která představuje mnohem větší hrozbu," dodala IDF.
Íránu se snížila schopnost blokovat průliv, tvrdí Američané po posledních útocích
Pravda o íránské odvetě. Američané utrpěli škody za stamiliony dolarů
před 14 minutami
Sparta odvetu osmifinále s Alkmaarem nezvládla. Olomouc nestačila na Mohuč
před 49 minutami
před 1 hodinou
Policie apeluje na média. Jde o dopadení pachatelů útoku v Pardubicích
před 2 hodinami
Ochlazení v Česku potvrzeno. Meteorologové naznačili, co přinese příští týden
před 3 hodinami
ANO je suverénní, do Sněmovny by proniklo jen pět stran
před 4 hodinami
Novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích. Policie opustila místo činu
před 5 hodinami
Jsme mimořádně oslabení a ohrožení, říká Fico po unijním summitu
před 5 hodinami
Evakuace žižkovské věže v Praze. Na místě zasahovali hasiči
před 6 hodinami
Češi či Poláci stáhli vojáky z Iráku. Důvodem je situace na Blízkém východě
před 7 hodinami
Incident s airsoftovou zbraní na Letné. Policie upřesnila, co se stalo
před 8 hodinami
Trump vyhrožuje Íránu. Dal mu ultimátum ohledně Hormuzského průlivu
před 8 hodinami
Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád
před 10 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Bude poměrně chladno
včera
Epstein neměl kontakty jen s Andrewem. Pomohl také exmanželce bývalého prince
včera
Tisíce občanek je nutné vyměnit. Přestaly splňovat dnešní požadavky
včera
Trump se postaral o trapas. Před japonskou premiérku vtipkoval o Pearl Harboru
včera
První evropská reakce na požár v Pardubicích. Ozval se Orbán
Aktualizováno včera
Na Letnou přišlo přes 200 tisíc lidí. Podpořili ČT a rozhlas, promluvil Svěrák
včera
včera
Rezervy by mohly snížit ceny paliv, naznačil Fiala. Hřib navrhl jinou pomoc lidem
Vládní koalice opakovaně jedná o cenách pohonných hmot v Česku, které reagují na události na Blízkém východě. Podle Radima Fialy (SPD) by se mohlo zvážit i použití paliv ze státních rezerv. Opoziční poslanec Zdeněk Hřib (Piráti) v té souvislosti navrhl snížení daně na základní potraviny.
Zdroj: Jan Hrabě