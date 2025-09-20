Pentagon novinářům omezí přístupy. Nechce, aby publikovali všechno

Americký Pentagon oznámil, že hodlá omezit přístup novinářů do budovy. Novináři, kteří pokrývají zprávy z ministerstva obrany, se do ní dostanou pouze v případě, že podepíší prohlášení, ve kterém se zaváží, že nebudou publikovat utajované ani méně citlivé dokumenty, které nejsou označeny jako státní tajemství. Jde o bezprecedentní krok, který dává Pentagonu širokou pravomoc nad tím, co média zveřejní.
Podle mluvčího Pentagonu Seana Parrnella nová pravidla začnou platit v průběhu příštích dvou až tří týdnů. Novináři se do budovy dostanou pouze v případě, že se zaváží, že informace ministerstva obrany musí být schváleny ke zveřejnění „příslušným úředníkem, a to i v případě, že nejsou utajované“. Pokud novinář pravidla nedodrží, může mu být zrušen nebo odebrán vstup do budovy.
Podle úředníků je toto opatření nezbytné, protože jakékoli neoprávněné zveřejnění informací „představuje bezpečnostní riziko, které by mohlo poškodit národní bezpečnost Spojených států a ohrozit personál ministerstva obrany“.
Nové nařízení je dalším krokem k omezení přístupu do budovy Pentagonu, který začal za úřadování ministra obrany Peta Hegsetha. Ten má s médii napjaté vztahy. Letos v lednu Pentagon odebral kanceláře několika mediálním organizacím, včetně POLITICO, Washington Post a The New York Times, a nahradil je převážně konzervativními médii.
Když novináři proti tomuto kroku protestovali, Pentagon jim odebral další pracovní prostory. V květnu Hegseth ještě více omezil přístup novinářů, kteří se od té doby musí po budově pohybovat s doprovodem.
„Tisk neřídí Pentagon – lidé ano,“ napsal Hegseth na sociální síť X. Dále dodal, že tisk už se nesmí volně pohybovat v prostorách. „Noste průkaz a dodržujte pravidla – nebo jděte domů,“ uvedl.
Tato nová pravidla dávají Pentagonu široké pravomoci a možnost označit novináře za bezpečnostní hrozbu a odebrat jim průkazy. Děje se tak v době, kdy ministerstvo obrany usiluje o přísnější potírání vojáků, kteří na sociálních sítích zesměšňují zabití Charlieho Kirka. Tato událost navíc vyvolala širší debatu o možném omezení svobody projevu.
Související
Televize, které kritizují Trumpa, by mohly přijít o licenci, navrhuje prezident USA
Ukrajina má dva plány. Zelenskyj možná bude shánět desítky miliard dolarů
USA (Spojené státy americké) , Pentagon
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Pentagon novinářům omezí přístupy. Nechce, aby publikovali všechno
před 2 hodinami
Jako žába ve vroucí vodě. Rusko letos už pětkrát narušilo estonský vzdušný prostor
před 3 hodinami
Zelenskyj neskrývá frustraci: Spojenci ztrácejí čas, je třeba jednat
před 4 hodinami
Evropská letiště zasáhl rozsáhlý kyberútok
před 6 hodinami
Druhá aktivace článku 4 NATO za měsíc. V čem se liší od článku 5?
před 7 hodinami
Polsko uvedlo protileteckou obranu do stavu pohotovosti. Zelenskyj se sejde s Trumpem
před 8 hodinami
Zrušení zákazu ruských médií? Vondráčkovy výroky mě nezajímají, řekl Babiš Politicu
před 9 hodinami
Rusko incident se stíhačkami popírá. Estonsko požádalo o aktivaci článku 4
před 10 hodinami
Venezuela chce USA demonstrovat sílu. Zahájila cvičení s ruskou technikou
před 12 hodinami
Víkendové počasí může lákat i k návštěvě lesa. Houbám se má dařit
včera
Metro znovu ochromí víkendová výluka. Opravy na Florenci pokračují
včera
Dny NATO v napjaté době. Letos se konají v době, kdy Rusko zkouší alianci
včera
FIFA sáhla ke změně reprezentačních přestávek. V příští sezóně se sloučí září s říjnem
včera
Kolaps to prý nebyl. Kontroverzní ministryně Šimkovičová skončila v nemocnici
včera
Dva lidé nepřežili nehodu na Uherskohradišťsku. Řidič nadýchal
Aktualizováno včera
Ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor
včera
Zase se řeší covid. Za den přibylo v Česku i více než tisíc případů nemoci
včera
Rodiče ho odvedli do kanceláře šerifa. Jak se Robinson přiznal k vraždě Charlieho Kirka?
včera
Nový nemocný muž Evropy? Francie se zmítá v obrovském chaosu
včera
Bývalý šéf MI6: Nejsou žádné důkazy, že by chtěl Putin na Ukrajině mír
Bývalý šéf britské rozvědky MI6, Richard Moore, varuje, že nevidí žádné důkazy, že by měl ruský prezident Vladimir Putin zájem o mírové jednání, které by nevedlo ke kapitulaci Ukrajiny. Podle Moorea chce Putin „vnutit svou imperiální vůli všemi dostupnými prostředky,“ ale nemůže uspět.
Zdroj: Libor Novák