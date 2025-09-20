Pentagon novinářům omezí přístupy. Nechce, aby publikovali všechno

Libor Novák

20. září 2025 18:01

Pentagon
Pentagon Foto: Wikipedia

Americký Pentagon oznámil, že hodlá omezit přístup novinářů do budovy. Novináři, kteří pokrývají zprávy z ministerstva obrany, se do ní dostanou pouze v případě, že podepíší prohlášení, ve kterém se zaváží, že nebudou publikovat utajované ani méně citlivé dokumenty, které nejsou označeny jako státní tajemství. Jde o bezprecedentní krok, který dává Pentagonu širokou pravomoc nad tím, co média zveřejní.

Podle mluvčího Pentagonu Seana Parrnella nová pravidla začnou platit v průběhu příštích dvou až tří týdnů. Novináři se do budovy dostanou pouze v případě, že se zaváží, že informace ministerstva obrany musí být schváleny ke zveřejnění „příslušným úředníkem, a to i v případě, že nejsou utajované“. Pokud novinář pravidla nedodrží, může mu být zrušen nebo odebrán vstup do budovy.

Podle úředníků je toto opatření nezbytné, protože jakékoli neoprávněné zveřejnění informací „představuje bezpečnostní riziko, které by mohlo poškodit národní bezpečnost Spojených států a ohrozit personál ministerstva obrany“.

Nové nařízení je dalším krokem k omezení přístupu do budovy Pentagonu, který začal za úřadování ministra obrany Peta Hegsetha. Ten má s médii napjaté vztahy. Letos v lednu Pentagon odebral kanceláře několika mediálním organizacím, včetně POLITICO, Washington Post a The New York Times, a nahradil je převážně konzervativními médii.

Když novináři proti tomuto kroku protestovali, Pentagon jim odebral další pracovní prostory. V květnu Hegseth ještě více omezil přístup novinářů, kteří se od té doby musí po budově pohybovat s doprovodem.

„Tisk neřídí Pentagon – lidé ano,“ napsal Hegseth na sociální síť X. Dále dodal, že tisk už se nesmí volně pohybovat v prostorách. „Noste průkaz a dodržujte pravidla – nebo jděte domů,“ uvedl.

Tato nová pravidla dávají Pentagonu široké pravomoci a možnost označit novináře za bezpečnostní hrozbu a odebrat jim průkazy. Děje se tak v době, kdy ministerstvo obrany usiluje o přísnější potírání vojáků, kteří na sociálních sítích zesměšňují zabití Charlieho Kirka. Tato událost navíc vyvolala širší debatu o možném omezení svobody projevu. 

