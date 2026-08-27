Po katastrofě v Nepálu se pohřešuje 1500 lidí. Počet mrtvých roste

Katastrofální blesková povodeň zasažená pohraniční oblastí mezi Nepálem a Čínou (Tibetem) si vyžádala nejméně 165 mrtvých a úřady pohřešují přibližně 1500 lidí, z nichž značnou část tvoří zahraniční turisté a poutníci. Vodní živel devastoval celá údolí, smetl obydlené vesnice, dopravní infrastrukturu i hydroelektrárny.
Tragédie zasáhla region oblíbený mezi příznivci vysokohorské turistiky i věřícími směřujícími k posvátným místům. Mezi pohřešovanými je podle oficiálních zpráv velký počet občanů z Indie, Spojených států, Velké Británie, Austrálie a Kanady. Záběry z místa neštěstí zachycují masivní stěnu bahna a vody, která převracela nákladní automobily, ničila obytné domy, silniční síť i energetickou infrastrukturu. Na tibetské straně hranice panují obavy z vysokého počtu obětí poté,所 se sesuv půdy přehnal přes hraniční přechod.
Podle nepálské policie a zástupců úřadů pro cestovní ruch se jen v Nepálu pohřešuje více než 800 lidí, z nichž téměř 600 tvoří cizinci. Nejpočetnější skupinu hledaných cizinců představují občané Indie, následují desítky turistů ze Spojených států, Austrálie, Británie a Kanady. Čínská státní média uvádějí dalších více než 500 pohřešovaných na tibetské straně hranice, z nichž zhruba polovinu tvoří rovněž cizinci. Mnoho obětí směřovalo na pouť k vysokohorské hoře Kailáš.
Příčinou celé katastrofy byl masivní kolaps ledovce spojený se sesuvem ledu a kamení do řeky Lhende, přibližně dvacet kilometrů od hraničního přechodu Rasuwagadhi. Původní domněnky o zemětřesení vyvrátila Americká geologická služba s tím, že zaznamenané otřesy o síle 4,4 stupně způsobil samotný dopad obrovského množství ledovcové masy a hornin. Odborníci upozorňují, že riziko podobných událostí výrazně zvyšuje extrémní topografie celého Himaláje.
Přeživší popisují okamžiky hrůzy, kdy se zničehonic přivalila nečekaná vlna vody a bahna. Jeden z dělníků pracujících v nejvíce zasaženém okrese Rasuwa uvedl, že se mu podařilo zachránit život jen díky tomu, že se zachytil stromu, který odolal dravému proudu. Další ze svědků popsal, jak se marně snažil zachránit svou manželku, kterou však blesková strhla a pohřbila pod masou bahna. Šéf mezinárodního Červeného kříže potvrdil, že živel doslova vymazal z mapy celé vesnice a tržiště.
Na místě neštěstí intenzivně zasahují vrtulníky, které transportují přeživší a dopravují pomoc do odříznutých oblastí. Příbuzní pohřešovaných se shromažďují u výcvikového střediska nepálské armády a marně čekají na jakékoliv zprávy o svých blízkých. Záchranné práce v noci komplikují výpadky elektrické energie způsobené zničením vodních elektráren, kvůli čemuž musí složky při zapisování jmen pohřešovaných používat svítilny v mobilních telefonech.
Velké ztráty hlásí také cestovní kanceláře a organizátoři expedic. Jedna ze zasažených společností potvrdila ztrátu kontaktu s téměř padesátičlennou skupinou, ve které byly i malé děti a turisté z několika světových kontinentů. Australský premiér vyjádřil soustrast dotčeným rodinám a upozornil, že získávání ověřených informací z odlehlého horského terénu zůstává mimořádně složité.
Do záchranných operací se zapojila také čínská strana, která na tibetské území vyslala stovky záchranářů, speciální vozidla, psovody a rychlé čluny. Čínský prezident zdůraznil, že nejvyšší prioritou v tuto chvíli zůstává vyvinout maximální úsilí při pátrání po pohřešovaných a jejich záchraně. Záchranáři prohledávají jak těžko přístupná údolí, tak nánosy bahna v korytech řek.
Mezinárodní společenství reaguje na situaci nabídkou okamžité pomoci. Generální tajemník OSN oznámil mobilizaci týmů a materiálních zásob přímo v Nepálu na podporu zasažených komunit. Spojené státy americké již přislíbily poskytnutí okamžité nouzové finanční pomoci na zajištění základních potřeb pro lidi, kteří v důsledku katastrofy přišli o střechu nad hlavou.
Zatímco záchranáři pokračují v prohledávání ruin a nánosů bahna, celkový rozsah škod i konečný počet obětí zůstávají nejisté. Odlehlost regionu, zničená infrastruktura a přetrvávající nepřízeň počasí výrazně ztěžují koordinaci veškerých prací. Úřady v obou zemích se obávají, že bilance mrtvých v následujících dnech ještě výrazně vzroste.
Související
Záběry, ze kterých mrazí. Lidé neměli šanci, voda brala mosty, domy i auta, mrtvých mohou být stovky
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Počasí: Meteorologové vydali varování před silnými bouřkami
před 2 hodinami
Rusko kvůli střelám Storm Shadow vyhrožuje Británii údery na vojenské cíle
před 3 hodinami
Trump posílá k Íránu další letadlovou loď. Finanční síla USA vede zemi k velkému vítězství nad Íránem, tvrdí
před 4 hodinami
Po katastrofě v Nepálu se pohřešuje 1500 lidí. Počet mrtvých roste
před 5 hodinami
Politico: Šéf CIA letěl do Moskvy, aby Rusko varoval
před 7 hodinami
Počasí se první zářijový týden ochladí, místy i zaprší
včera
Írán zařadil na seznam nepřátelských vojenských cílů rádio sídlící v Praze
včera
Maďarsko poprvé oficiálně označilo Rusko za hrozbu. Vyjádřilo plnou podporu Ukrajině
včera
Spoj každých 15 minut? Eurotunel pod Lamanšským průlivem čeká vlaková revoluce
včera
Záběry, ze kterých mrazí. Lidé neměli šanci, voda brala mosty, domy i auta, mrtvých mohou být stovky
včera
Meta zaplatí pokutu 17 miliard dolarů. Facebook a Instagram čekají stěžejní změny
včera
"Je to běžné." Trump se poprvé vyjádřil k cestě šéfa CIA do Moskvy
včera
Slovensko překazilo žhářský útok na továrnu na drony. Nešlo o první případ ohrožení, řekl Kaliňák
včera
Sněmovna přehlasovala Pavlovo veto a schválila rozvolnění rozpočtových pravidel. Opozice se obrátí na soud
včera
Kanada oznámila zavedení odvetných cel na zboží z USA
včera
Sněmovna plánuje přehlasovat Pavlovo veto. Opozice se obrátí na Ústavní soud
včera
Trump stupňuje nátlak. Přejmenování jezera Ontario není jediný kontroverzní krok, který připravuje
včera
Trump má před sebou nesplnitelný úkol. Aby protiíránské sankce fungovaly, potřebuje Čínu
včera
Smrt Dolly Parton zasáhla celý svět. Amerika se halí do smutku, Trump nařídil svěsit vlajky
včera
Počasí přinese do konce týdne tropy, ty vystřídají bouřky a ochlazení
Druhá polovina pracovního týdne přinese na území České republiky výrazné výkyvy počasí. Zatímco středa se ponese ve znamení deštivého rána a nižších teplot, v dalších dnech zasáhnou Česko tropická vedra, po kterých se opět znatelně ochladí.
Zdroj: Libor Novák