Po zemětřesení ve Venezuele jsou už stovky mrtvých a tisíce zraněných. Zpod trosek zní volání o pomoc

Libor Novák

26. června 2026 8:25

Zemětřesení, ilustrační foto
Zemětřesení, ilustrační foto Foto: Pixabay

Záchranáři prohledávají trosky zřícených budov a snaží se najít přeživší po dvou silných otřesech země, které zasáhly Venezuelu nedaleko hlavního města. Katastrofa si vyžádala nejméně 235 lidských životů a minimálně 4300 osob utrpělo zranění. Zpod trosek v Caracasu i v nedalekém pobřežním městě La Guaira se stále ozývá volání o pomoc. Mnoho lidí přišlo o střechu nad hlavou nebo se bojí vrátit do poškozených domovů, takže nocují přímo na ulici. Obavy z dalšího nárůstu počtu obětí jsou vysoké.

První zemětřesení dosáhlo síly 7,2 magnitudy a o několik sekund později následoval ještě silnější otřes o hodnotě 7,5 stupně. Podle americké geologické služby USGS se obě ohniska nacházela blízko zemského povrchu, což způsobilo tak rozsáhlou destrukci. První otřes vycházel z hloubky zhruba dvaceti kilometrů a druhý z pouhých deseti kilometrů. K neštěstí došlo v podvečer v 18:04 místního času během státního svátku. Kvůli volnému dni se v té době nacházelo doma mnohem více obyvatel než v běžný pracovní den.

Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguez již v zemi vyhlásila výjimečný stav. Předseda Národního shromáždění Jorge Rodríguez následně potvrdil, že bilance mrtvých stoupla a poškozeno nebo zcela zničeno bylo na 250 objektů. Nejvýraznější škody hlásí La Guaira, kde se k zemi poroučel mimo jiné desetipatrový hotel. Mezi postižené oblasti patří také Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Trujillo a samotná metropole. Například ve čtvrti Chacao v širším centru Caracasu zahynulo v jedné ze zřícených budov 11 lidí.

Mezinárodní letiště v Maiquetíi, které slouží pro hlavní město, muselo být kvůli vážnému poškození terminálu uzavřeno. Další zřícená výšková hotelová budova byla zdokumentována v pobřežním městě Tucacas, které leží přibližně 250 kilometrů severozápadně od Caracasu. Oblast navíc neustále sužují následné otřesy, kterých úřady zaznamenaly již nejméně třicet. Podle expertů z USGS je vysoce pravděpodobné, že konečné počty mrtvých ještě výrazně porostou, přičemž na základě historických dat odhadují riziko rozsáhlé katastrofy.

Záchranné práce a mapování situace komplikují masivní výpadky elektrického proudu a internetového spojení, což souvisí i s dlouhodobou hospodářskou krizí země. Podle ministra vnitra Diosdada Cabella jsou nejhůře zasaženými částmi Caracasu čtvrti Altamira a Los Palos Grandes. Tyto lokality utrpěly obrovské škody již v roce 1967 při posledním velkém zemětřesení. Druhý současný otřes je podle historických záznamů nejsilnějším seismickým jevem ve Venezuele od roku 1900 a vibrace byly citelné až v kolumbijském hlavním městě Bogotě.

Pomoc s vyhledáváním přeživších a humanitární podporu již slíbilo několik států, včetně Mexika, Salvadoru, Kataru a Dominikánské republiky. Americký prezident Donald Trump přislíbil rychlou akci a Spojené státy na pomoc vyčlenily 150 milionů dolarů. Americká armáda do oblasti vysílá transportní lodě i letadla pro podporu záchranářů. Podle šéfa diplomacie Marca Rubia Washington okamžitě nasazuje vyhledávací týmy a zdravotnický materiál. Tato krize představuje první velkou zkoušku nových vztahů mezi USA a Venezuelou po lednových politických změnách a podpoře Delcy Rodríguez.

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Zdroj: Libor Novák

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