Po zemětřesení ve Venezuele už téměř 1500 mrtvých. Záchranáři dodnes nacházejí živé

Libor Novák

29. června 2026 8:26

Venezuela
Venezuela Foto: Pixabay

Záchranáři ve Venezuele o víkendu zaznamenali obrovský úspěch, když se jim v neděli podařilo z trosek vyprostit živého muže a jeho dospívajícího syna. K úspěšné záchraně došlo v městečku Caraballeda, které leží přibližně 40 kilometrů severně od hlavního města Caracasu. 

Na místě zasahovaly francouzské a americké týmy, kterým se otce se synem podařilo lokalizovat téměř čtyři dny poté, co oblast zasáhla ničivá série otřesů. V regionu bylo kompletně zničeno bezmála 200 budov a celková bilance obětí mezitím přesáhla hranici 1 450 mrtvých.

Úřadující prezidentka Delcy Rodríguez v neděli ocenila neutuchající práci záchranných sborů v ruinách budov a potvrdila, že operace nebudou přerušeny. Objev přeživších přinesl do zasažených oblastí alespoň částečnou naději, přestože kritické sedmdesátidvouhodinové okno, které je po přírodních katastrofách klíčové pro nalezení živých lidí, již uplynulo.

Podle oficiálních zpráv se pohřešují stále desítky tisíc osob a miliony obyvatel se po jednom z nejhorších zemětřesení v dějinách Latinské Ameriky potýkají s nedostatkem pitné vody, hygienického zázemí a dalších základních potřeb.

Podle předsedy Národního shromáždění Jorgeho Rodrígueze vážně utrpělo celkem asi 774 objektů, které středeční otřesy o síle 7,2 a 7,5 stupně fatálně poškodily. Aktuální statistiky hovoří o 1 450 zemřelých a 3 150 zraněných, přičemž úřady předpokládají, že tato čísla budou dál stoupat.

Situaci v přístavním městě La Guaira, které se nachází nedaleko mezinárodního letiště a bylo katastrofou velmi těžce zasaženo, navíc komplikují propukající nepokoje a rabování supermarketů či lékáren. Místní obyvatelé si v mnoha případech stěžují na pomalou a nedostatečnou pomoc ze strany vládních úřadů a na nedostatek akceschopnosti přítomných vojáků.

Do záchranných operací se zapojila široká mezinárodní podpora, přičemž americké jižní velitelství potvrdilo příjezd dalších 230 vojáků, kteří pomáhají s rozšířením kapacity poškozeného letiště a zprovozněním klíčového námořního přístavu. Spojené státy měly v zemi již dříve nasazený záchranný tým o 250 lidech. Celkově vyslalo materiální nebo personální pomoc 24 zemí, které dohromady poskytly přes 2 700 specialistů, 521 tun zásob a desítky speciálně vycvičených psů.

Podle odhadů migrační agentury OSN by mohly následky katastrofy postihnout až 6,76 milionu lidí. Finanční náklady na obnovu infrastruktury odhaduje OSN na 6,7 miliardy dolarů, což představuje zhruba šest procent hrubého domácího produktu Venezuely. V reakci na tragickou situaci oznámila svůj brzký návrat do vlasti také opoziční představitelka María Corina Machado, která momentálně žije v exilu.

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