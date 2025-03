Pocahontas, levicoví šílenci... Trump v rekordně dlouhém projevu pozurážel koho mohl

„Za 43 dní jsme dokázali víc než většina administrativ za čtyři nebo osm let. A teprve začínáme,“ prohlásil Trump před oběma komorami Kongresu.

Ve svém typickém stylu prohlásil, že „mnozí“ považují jeho start v úřadu za nejúspěšnější v historii USA. Mluvil o „hrdosti“ a „důvěře“, která se podle něj šíří mezi Američany, a dokonce se přirovnal k Georgi Washingtonovi. Nezapomněl ani na svou volební výhru, kterou opět označil za mimořádně velkou.

Během svého projevu se věnoval širokému spektru témat. Hovořil o stovkách exekutivních příkazů, zmrazení zahraniční pomoci, snížení počtu nelegálních přechodů hranic a o odstoupení USA od několika mezinárodních dohod. Velkou část věnoval i svému nařízení o zákazu transgender sportovců v ženských kategoriích a odstranění „woke ideologie“ ze škol a armády.

„Woke je problém. Woke je špatné. Je pryč, je pryč, a cítíme se kvůli tomu mnohem lépe, že ano?“ pronesl Trump, čímž si vysloužil nadšený potlesk republikánských zákonodárců.

Naopak demokraté, kteří tvořili téměř polovinu publika v sále Sněmovny reprezentantů, reagovali ledovým tichem. Když Trump opakovaně obviňoval bývalého prezidenta Joea Bidena a „radikální levicové šílence“ ze současných problémů země, několik desítek z nich drželo nad hlavou černé cedule s nápisy „lež“ a „nepravda“.

Prezident si svou pozici užíval a nevynechal žádnou příležitost k výpadům proti svým protivníkům. Posmíval se jejich neochotě tleskat, opět nazval senátorku Elizabeth Warrenovou „Pocahontas“ a s úsměvem poznamenal, že pokusy o jeho trestní stíhání „nevyšly“.

Dramatickou vložku přinesl texaský kongresman Al Green, který byl ze sálu vyveden poté, co hlasitě narušil začátek Trumpova projevu. Green, který při tom opakovaně třímal svou hůl, později novinářům sdělil, že protestoval proti navrhovaným škrtům ve zdravotním pojištění Medicaid pro chudší Američany.

Po úvodní půlhodině věnované oslavám dosavadních úspěchů se Trump zaměřil na budoucnost. Projev, který trval přes hodinu a 40 minut, se nesl v tradičním stylu prezidentských vystoupení, i když Trumpova rétorika byla výrazně expresivnější.

Hovořil o rostoucím „optimismu malých podniků“, ale zároveň obvinil Bidena ze špatné ekonomické situace, včetně vysokých cen vajec. Slíbil, že zachrání ekonomiku a že jeho hlavním cílem bude „okamžitá a dramatická pomoc pracujícím rodinám“.

Zmínil i Elona Muska, který byl přítomen v sále, a oznámil vytvoření nového „Ministerstva vládní efektivity“ (Doge), jehož cílem má být snížení inflace omezením zbytečných výdajů a podvodů ve státních programech.

Trump se rovněž tvrdě vyjádřil k imigraci a nadšeně obhajoval své celní politiky, přestože ekonomové varují, že by mohly vést ke zvýšení cen pro americké spotřebitele. Přiznal, že nové cla na zboží z Kanady, Mexika a Číny mohou vyvolat „neklid“ a že američtí farmáři mohou pocítit „období zažívacích potíží“. Přesto se nezdálo, že by od svého plánu obchodní války ustupoval – naopak oznámil, že již příští měsíc zavede odvetná cla na všechny obchodní partnery USA.

Své plány završil slibem vyrovnaného rozpočtu, což mu vyneslo potlesk republikánských zákonodárců. Nicméně neupřesnil, jak drastické škrty by to vyžadovalo. Místo toho rychle přešel k daňovým úlevám, včetně nulového zdanění spropitného, přesčasů a sociálního zabezpečení, což by podle odhadů mohlo dále prohloubit již tak vysoký rozpočtový deficit, který se blíží dvěma bilionům dolarů.

Zahraniční politika obvykle nebývá středobodem prezidentských projevů, a Trump se jí tentokrát věnoval spíše okrajově. Přesto zmínil několik témat, která vzbudila pozornost.

Zopakoval svůj zájem o anexi Grónska, slíbil, že Spojené státy převezmou kontrolu nad Panamským průplavem, a pouze letmo se zmínil o situaci v Gaze a na Blízkém východě.

Nejvíce prostoru věnoval Ukrajině a jednáním s Ruskem o míru. Přečetl dopis, který podle něj právě obdržel od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Můj tým a já jsme připraveni pracovat pod silným vedením prezidenta Trumpa na dosažení trvalého míru. Opravdu si vážíme všeho, co Amerika udělala pro zachování naší suverenity a nezávislosti,“ citoval Trump Zelenského slova. Dodal, že ukrajinský prezident je připraven „kdykoli podepsat dohodu o nerostných surovinách a bezpečnosti“.

Po skončení Trumpova projevu demokraté téměř prchali ze sálu, zatímco republikáni si užívali triumfální atmosféru.

Trump si připsal další rekord – jeho projev byl nejdelší v moderní historii prezidentských vystoupení v Kongresu. Stejně jako prvních šest týdnů jeho druhého mandátu nabídl jeho řeč dostatek důvodů k nadšení pro příznivce a k nevoli pro jeho odpůrce.