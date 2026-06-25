Počet mrtvých po zemětřesení ve Venezuele dramaticky roste

Počet obětí ničivého dvojitého zemětřesení ve Venezuele dramaticky vzrostl. Úřadující prezidentka Delcy Rodríguezová oznámila, že katastrofa si vyžádala nejméně 164 mrtvých a 971 zraněných. Tyto bilance znamenají prudký nárůst oproti předchozím zprávám, které hovořily o 32 obětech. Úřady navíc vyjadřují vážné obavy, že počty porostou s tím, jak pokračují záchranné práce v sutinách. Otřesy o síle 7,2 a 7,5 stupně patří k nejsilnějším, jaké zemi zasáhly za poslední více než století.
Vláda v reakci na situaci přesouvá záchranné týmy z ostatních částí země do nejhůře postižené oblasti La Guaira, která leží severně od hlavního města Caracasu. Rodríguezová potvrdila, že na místě došlo ke kolapsu desítek budov a záchranáři tam aktuálně provádějí intenzivní operace s cílem zachránit co nejvíce lidských životů.
K mezinárodní pomoci se přihlásily Spojené státy. Americký ministr zahraničí Marco Rubio během své návštěvy Bahrajnu novinářům sdělil, že Washington poskytne komplexní vládní podporu, která bude masivní, rychlá a efektivní. Významnou logistickou roli při distribuci této pomoci bude podle jeho slov hrát americké ministerstvo obrany.
Solidaritu s Venezuelou vyjádřil také turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Ve svém prohlášení na sociální síti X zaslal soustrast rodinám obětí a popřál brzké uzdravení zraněným obyvatelům spřátelené země. Erdoğan zdůraznil, že Turecko stojí v těchto těžkých dnech při svých venezuelských přátelích, přičemž jeho slova odrážejí i vlastní zkušenost Turecka s katastrofálním zemětřesením z února 2023.
Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová se rovněž připojila k vlně mezinárodní podpory. Uvedla, že Spojené království spolupracuje s partnery na posouzení aktuálních potřeb zasažené země a podílí se na globální reakci. Zároveň vyzvala britské občany v oblasti, aby sledovali pokyny místních úřadů a pravidelně kontrolovali cestovní doporučení ministerstva zahraničí.
Organizace spojených národů mezitím ostře vyzvala venezuelskou vládu k okamžitému zrušení internetových restrikcí a blokování webových stránek. Podle vyšetřovací mise OSN ve Venezuele může být v nadcházejících hodinách přístup k informacím otázkou života a smrti.
Mise apelovala na národního telekomunikačního regulátora CONATEL, aby plně odblokoval sociální sítě a veškerá média, přičemž zdůraznila, že pro pokračování cenzury v době takto obrovské tragédie neexistuje žádná omluva.
Pomoc záchranným složkám poskytne také Evropská unie, která pro potřeby Venezuely aktivovala svůj satelitní program Copernicus. Podle unijní komisařky pro humanitární pomoc Hadji Lahbibové mohou satelitní data výrazně pomoci při identifikaci rizik a předcházení dalším škodám či ztrátám na životech. Lahbibová vyjádřila soustrast obětem a dodala, že partneři financovaní EU již pomáhají přímo na místě, přičemž Unie je připravena tuto podporu dále navyšovat.
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Zdroj: Libor Novák