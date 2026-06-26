Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dvojnásobně vzrostl

Počet obětí ničivého dvojitého zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 589 a dalších 2 980 lidí utrpělo zranění. Úřadující venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová uvedla, že záchranné složky neúnavně pracují na vyproštění osob, které zůstávají uvězněny pod troskami.
V údajích o zraněných nicméně panují nevysvětlené rozdíly, neboť venezuelský ministr zdravotnictví Carlos Alvarado ve státním vysílání VTV hovořil o více než 4 300 zraněných. Nejhůře zasaženou oblastí je pobřežní stát La Guaira severně od Caracasu, který byl vyhlášen zónou katastrofy a kde se podle OSN zřítilo nejméně 100 budov včetně výškových obytných domů. Vláda se proto rozhodla tento stát militarizovat.
Krize vyvolala masivní mezinárodní odezvu. Mluvčí humanitární agentury OSN OCHA Jens Laerke informoval, že do Venezuely míří mezinárodní pátrací a záchranné týmy z nejméně 17 zemí.
Specialisté z Chile, Kolumbie, Salvadoru, Itálie, Mexika, Švýcarska a USA již na místě působí, přičemž personál z Velké Británie, Česka, Ekvádoru, Francie, Německa, Jordánska, Nizozemska, Kataru a Španělska je bude v těsném závěsu následovat.
Pomoc s odstraňováním následků katastrofy a následnou rekonstrukcí nabídl také čínský prezident Si Ťin-pching, který zaslal Rodríguezové soustrastný telegram. Čínská státní agentura Nová Čína s odkazem na ambasádu v Caracasu potvrdila, že mezi oběťmi jsou i dva čínští občané.
Na tragédii reagovaly také Spojené státy, jejichž ministerstvo financí dočasně uvolnilo ekonomické sankce vůči Venezuele, což tamní vládě umožní provádět finanční transakce spojené s humanitární pomocí. Tato výjimka bude platná do 23. října.
Americké ministerstvo zahraničí zároveň mobilizuje pomoc ve výši 150 milionů dolarů, z čehož 50 milionů zamíří partnerům, jako je Světový potravinový program OSN či nezisková organizace International Medical Corps, a zbývajících 100 milionů dolarů obdrží společný fond OSN.
K okamžité mobilizaci kritické humanitární pomoci vyzvala rovněž generální tajemnice Amnesty International Agnès Callamardová, která zdůraznila, že plány obnovy musí striktně dodržovat lidskoprávní standardy. Organizace zároveň apelovala na venezuelskou vládu, aby v kontextu nynější nouzové situace okamžitě zrušila veškerá nepřiměřená omezení tisku, sociálních sítí a online komunikačních kanálů.
Kabinet v zemi dlouhodobě blokuje nezávislé zpravodajské weby, což aktivisté označují za nástroj státní kontroly. Podle Amnesty International by neochota k uvolnění cenzury mohla mít v současné situaci za následek další ztracené životy kvůli nedostatku informací.
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Zdroj: Jan Hrabě