Pokrovsk nepadnul, tvrdí experti. Rusko ovládá jen část města

Situace v silně napadeném městě Pokrovsk ve východní ukrajinské Doněcké oblasti zůstává nejasná, přestože Rusko ohlásilo jeho dobytí. Podle Emila Kastehelmiho, vojenského analytika ze skupiny Black Bird Group, která monitoruje válku pomocí otevřených zdrojů, ruské síly ovládají západní a jižní části města. Zbývající oblasti, tedy východ a sever, popisuje jako „šedou zónu“.
Tato terminologie naznačuje, že ani jedna ze stran nemůže tyto čtvrtě plně prohlásit za své, jelikož dostupné informace to neumožňují. Kastehelmi zdůraznil, že k prohlášení Pokrovsku za úplně ztracený je zapotřebí dalších důkazů o ruském úspěchu.
Ukrajinské síly bojující v Pokrovsku tvrzení Ruska o dobytí města popírají. Tvrdí, že stále kontrolují sever a že ruští vojáci, kteří v centru vztyčili vlajku, byli krátce nato zahnáni zpět.
Ruské ministerstvo obrany nicméně zveřejnilo video, na kterém Vladimir Putin v bojové uniformě přijímá hlášení o dobytí dvou měst, což má naznačovat, že Rusko není připraveno zastavit boje a přistoupit na kompromis.
Záběry, které se objevily na Telegramu, ukazují ruské vojáky s vlajkami v centru Pokrovsku, naproti Doněcké národní technické univerzitě. Je nutné si uvědomit, že videa z aktivních bojových zón se mohou objevit se značným zpožděním a samotné vztyčení vlajky nepředstavuje důkaz plné kontroly nad oblastí.
Situace v Pokrovsku se zhoršovala po delší dobu a město je po letech bojů rozsáhle zničeno. Analytici nyní zpochybňují jeho kritický význam vzhledem k úrovni destrukce. Ještě významnější je však připuštění prezidenta Volodymyra Zelenského, že Ukrajina by mohla být nucena vzdát se Pokrovsku společně se zbývající částí východního regionu Donbasu, který Rusko většinou okupuje. Ukrajina se více obává nepříznivé mírové dohody.
S ohledem na to je nápadné načasování tvrzení Kremlu. Ruská sdělení se objevují v době, kdy Moskva a Washington vedou rozhovory o mírovém návrhu. Klíčovou otázkou pro Kyjev zůstává, jak se zachovají Spojené státy, pokud Putin odmítne jejich poslední mírový návrh.
Bude návrh vrácen Ukrajincům k dalším ústupkům a jednáním, nebo bude Washington trvat na jeho podepsání, pod hrozbou odepření další podpory? Tato mírová snaha pokračuje se zapojením všech stran, avšak s mnoha neznámými.
Související
Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina
Kallasová: Tento týden může být pro Ukrajinu klíčový
válka na Ukrajině , Ruská armáda
Aktuálně se děje
před 58 minutami
Pokrovsk nepadnul, tvrdí experti. Rusko ovládá jen část města
před 1 hodinou
Pavel absolvoval další kolečko jednání. Sešel se s Metnarem, Bařtipánovou a Bednárikem
před 2 hodinami
1100 mrtvých a číslo dál roste. Jak cyklóny v kombinaci s monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie?
před 3 hodinami
Venezuela v izolaci: Maduro ztratil během dvou týdnů většinu spojenců. Kdo mu ještě zbyl?
před 4 hodinami
Bílý dům: Rozkaz k druhému úderu na venezuelskou loď vydal admirál námořnictva
před 5 hodinami
Jedině Ukrajina může jednat o svém území, prohlásil Macron. Vyzval Evropu, aby se účastnila jednání
před 6 hodinami
Putin se dnes sejde s Witkoffem. Budou jednat o konci války na Ukrajině
před 7 hodinami
Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina
před 7 hodinami
První kontroverzní cesta: Okamura jede za Ficem, bere s sebou Turka s Macinkou, opozice chybí
před 8 hodinami
Jak umístit manželskou postel 180x200 cm v malé ložnici
před 9 hodinami
Počasí se o příštím víkendu oteplí
včera
Politico: Pavel by mohl odmítnout jmenovat populistického politika Turka ministrem
včera
Kallasová: Tento týden může být pro Ukrajinu klíčový
včera
Asie čelí katastrofálním povodním. Zasáhly miliony lidí, přes 1100 zabily
včera
FT: NATO zvažuje preventivní úder proti Rusku
Aktualizováno včera
Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová
včera
Čtyři mrtví, 40 zraněných. Rusko jednání o míru nereflektuje, dál terorizuje Ukrajince
včera
EU vzkazuje Trumpovi: Putina za válečné zločiny na Ukrajině omilostnit nelze
včera
Schodek rozpočtu dosáhl 232,4 miliardy. Vláda v demisi věří v plnění cíle
včera
Trump dal venezuelskému prezidentovi ultimátum. Maduro ho odmítá, požaduje globální amnestii
Během nedávného telefonického rozhovoru údajně Donald Trump předložil venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi ultimátum, aby se okamžitě vzdal moci. Venezuelský autoritářský lídr to měl odmítnout a místo toho požadoval „globální amnestii“ pro sebe a své spojence. Trump v neděli potvrdil, že rozhovor proběhl, a novinářům sdělil: „Neřekl bych, že to šlo dobře nebo špatně, byl to telefonát.“
Zdroj: Libor Novák