Pokrovsk nepadnul, tvrdí experti. Rusko ovládá jen část města

Libor Novák

2. prosince 2025 15:27

Ruská armáda
Ruská armáda Foto: web Ministerstva obrany RF

Situace v silně napadeném městě Pokrovsk ve východní ukrajinské Doněcké oblasti zůstává nejasná, přestože Rusko ohlásilo jeho dobytí. Podle Emila Kastehelmiho, vojenského analytika ze skupiny Black Bird Group, která monitoruje válku pomocí otevřených zdrojů, ruské síly ovládají západní a jižní části města. Zbývající oblasti, tedy východ a sever, popisuje jako „šedou zónu“.

Deník Shopaholičky

Tato terminologie naznačuje, že ani jedna ze stran nemůže tyto čtvrtě plně prohlásit za své, jelikož dostupné informace to neumožňují. Kastehelmi zdůraznil, že k prohlášení Pokrovsku za úplně ztracený je zapotřebí dalších důkazů o ruském úspěchu.

Ukrajinské síly bojující v Pokrovsku tvrzení Ruska o dobytí města popírají. Tvrdí, že stále kontrolují sever a že ruští vojáci, kteří v centru vztyčili vlajku, byli krátce nato zahnáni zpět.

Ruské ministerstvo obrany nicméně zveřejnilo video, na kterém Vladimir Putin v bojové uniformě přijímá hlášení o dobytí dvou měst, což má naznačovat, že Rusko není připraveno zastavit boje a přistoupit na kompromis.

Záběry, které se objevily na Telegramu, ukazují ruské vojáky s vlajkami v centru Pokrovsku, naproti Doněcké národní technické univerzitě. Je nutné si uvědomit, že videa z aktivních bojových zón se mohou objevit se značným zpožděním a samotné vztyčení vlajky nepředstavuje důkaz plné kontroly nad oblastí.

Situace v Pokrovsku se zhoršovala po delší dobu a město je po letech bojů rozsáhle zničeno. Analytici nyní zpochybňují jeho kritický význam vzhledem k úrovni destrukce. Ještě významnější je však připuštění prezidenta Volodymyra Zelenského, že Ukrajina by mohla být nucena vzdát se Pokrovsku společně se zbývající částí východního regionu Donbasu, který Rusko většinou okupuje. Ukrajina se více obává nepříznivé mírové dohody.

S ohledem na to je nápadné načasování tvrzení Kremlu. Ruská sdělení se objevují v době, kdy Moskva a Washington vedou rozhovory o mírovém návrhu. Klíčovou otázkou pro Kyjev zůstává, jak se zachovají Spojené státy, pokud Putin odmítne jejich poslední mírový návrh.

Bude návrh vrácen Ukrajincům k dalším ústupkům a jednáním, nebo bude Washington trvat na jeho podepsání, pod hrozbou odepření další podpory? Tato mírová snaha pokračuje se zapojením všech stran, avšak s mnoha neznámými.

před 6 hodinami

Putin se dnes sejde s Witkoffem. Budou jednat o konci války na Ukrajině

Deník Shopaholičky

Související

Ruská armáda, ilustrační foto

Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina

Rusko v pondělí prohlásilo, že dobylo východoukrajinské město Pokrovsk, což by bylo významné vítězství pro jeho ozbrojené síly, pokud by se tvrzení potvrdilo. Kyjev tato slova označuje za „hlasitá prohlášení“ ze strany Moskvy, jejichž cílem je ovlivnit nadcházející jednání o ukončení války. Toto ruské tvrzení, které nelze nezávisle ověřit, přichází po měsících těžkých bojů o kontrolu nad tímto strategicky důležitým místem. Moskva při svém útoku na město utrpěla tisíce mrtvých a zraněných.
Kaja Kallasová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Kallasová: Tento týden může být pro Ukrajinu klíčový

Diplomatické úsilí o ukončení války na Ukrajině by mohlo vstoupit do „klíčového týdne“. Uvedla to nejvyšší diplomatka Evropské unie v době, kdy se speciální vyslanec Donalda Trumpa připravuje na jednání s Vladimirem Putinem po víkendových rozhovorech s Ukrajinou.

Více souvisejících

válka na Ukrajině Ruská armáda

Aktuálně se děje

před 58 minutami

Ruská armáda

Pokrovsk nepadnul, tvrdí experti. Rusko ovládá jen část města

Situace v silně napadeném městě Pokrovsk ve východní ukrajinské Doněcké oblasti zůstává nejasná, přestože Rusko ohlásilo jeho dobytí. Podle Emila Kastehelmiho, vojenského analytika ze skupiny Black Bird Group, která monitoruje válku pomocí otevřených zdrojů, ruské síly ovládají západní a jižní části města. Zbývající oblasti, tedy východ a sever, popisuje jako „šedou zónu“.

před 1 hodinou

Lubomír Metnar

Pavel absolvoval další kolečko jednání. Sešel se s Metnarem, Bařtipánovou a Bednárikem

Prezident Petr Pavel v úterý pokračoval v neformálních konzultacích s kandidáty na ministerské posty v budoucí koaliční vládě tvořené hnutími ANO, SPD a Motoristé. Na Pražském hradě přijal nominanta na ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO), kandidátku na ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Schwarz Bařtipánovou (ANO) a nestranického experta navrženého SPD na ministra dopravy Ivana Bednárika. Prezident má v plánu dokončit všechna setkání s kandidáty do konce týdne, přičemž nejprve jedná s nominanty ANO, poté s SPD a nakonec s Motoristy.

před 2 hodinami

cyklon

1100 mrtvých a číslo dál roste. Jak cyklóny v kombinaci s monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie?

Tropické cyklóny v kombinaci se silnými monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie a k pondělí si vyžádaly přes 1 100 obětí. Očekává se, že bilance mrtvých dále poroste a tisíce lidí zůstaly bez domova. Intenzivní vítr a srážky byly v uplynulém týdnu živeny souběhem hned tří tropických povětrnostních systémů, včetně vzácné cyklonické bouře, která se zformovala v Malackém průlivu. Postiženy byly Indonésie, Malajsie, Thajsko a Vietnam, kde řádily záplavy a sesuvy bahna.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Bílý dům (The White House), Wahsington D.C., USA

Bílý dům: Rozkaz k druhému úderu na venezuelskou loď vydal admirál námořnictva

Bílý dům potvrdil, že vysoce postavený admirál amerického námořnictva nařídil druhou sérii úderů na venezuelskou loď údajně zapojenou do pašování drog. Tento útok, označovaný jako „dvojitý úder“ (double tap), který se odehrál 2. září, vyvolal dvoustrannou kontrolu ze strany amerických zákonodárců. Nedávná zpráva deníku The Washington Post uvádí, že první explozi přežili dva lidé a stále se drželi hořícího plavidla, když byli zabiti. To vyvolalo nové otázky ohledně zákonnosti celé akce.

před 5 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Emmanuel Macron

Jedině Ukrajina může jednat o svém území, prohlásil Macron. Vyzval Evropu, aby se účastnila jednání

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj zahájili v pondělí v Paříži v Elysejském paláci rozsáhlou diplomatickou aktivitu během několikahodinových rozhovorů. Macron vyjádřil naději, že probíhající jednání o ukončení války na Ukrajině by mohla být „bodem obratu“ jak pro Ukrajince, tak pro bezpečnostní situaci samotné Evropy.

před 6 hodinami

Vladimir Putin

Putin se dnes sejde s Witkoffem. Budou jednat o konci války na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin se má v úterý setkat se zvláštním vyslancem Spojených států Stevem Witkoffem v Moskvě, přičemž Bílý dům vyjádřil velký optimismus ohledně možnosti uzavření dohody, která by ukončila válku na Ukrajině. Očekává se, že se jednání zúčastní i Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, který působí jako externí poradce v diplomatických rozhovorech.

před 7 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina

Rusko v pondělí prohlásilo, že dobylo východoukrajinské město Pokrovsk, což by bylo významné vítězství pro jeho ozbrojené síly, pokud by se tvrzení potvrdilo. Kyjev tato slova označuje za „hlasitá prohlášení“ ze strany Moskvy, jejichž cílem je ovlivnit nadcházející jednání o ukončení války. Toto ruské tvrzení, které nelze nezávisle ověřit, přichází po měsících těžkých bojů o kontrolu nad tímto strategicky důležitým místem. Moskva při svém útoku na město utrpěla tisíce mrtvých a zraněných.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Manželská postel

Jak umístit manželskou postel 180x200 cm v malé ložnici

Manželská postel o rozměrech 180x200 cm je oblíbenou volbou pro páry, které hledají dostatek prostoru ke spánku. V malé ložnici však může její umístění představovat výzvu, protože zabírá značnou část prostoru. Správné rozmístění postele a její kombinace s vhodným nábytkem jsou klíčem k tomu, aby byla ložnice funkční a zároveň útulná.

před 9 hodinami

včera

včera

Kaja Kallasová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Kallasová: Tento týden může být pro Ukrajinu klíčový

Diplomatické úsilí o ukončení války na Ukrajině by mohlo vstoupit do „klíčového týdne“. Uvedla to nejvyšší diplomatka Evropské unie v době, kdy se speciální vyslanec Donalda Trumpa připravuje na jednání s Vladimirem Putinem po víkendových rozhovorech s Ukrajinou.

včera

Povodně v Asii

Asie čelí katastrofálním povodním. Zasáhly miliony lidí, přes 1100 zabily

Srí Lanka a Indonésie nasadily své ozbrojené síly ve snaze pomoci obětem ničivých záplav, které si ve čtyřech asijských zemích vyžádaly již více než 1100 obětí. V posledních dnech byly kombinací tropických cyklón a silných monzunových dešťů postiženy miliony lidí na Srí Lance, ve značné části indonéské Sumatry, v Thajsku a v severní Malajsii.

včera

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

FT: NATO zvažuje preventivní úder proti Rusku

Moskva považuje výroky nejvyššího vojenského představitele NATO o možnosti „preventivního úderu“ proti Rusku za extrémně nezodpovědné a za pokus o eskalaci konfliktu. Admirál Giuseppe Cavo Dragone pro Financial Times uvedl, že NATO zvažuje zintenzivnění své reakce na hybridní válčení ze strany Moskvy. Řekl také, že „preventivní úder“ by mohl být považován za „obrannou akci“.

Aktualizováno včera

Karel Havlíček Prohlédněte si galerii

Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s nominanty na členy budoucí koaliční vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. V pondělí na Hradě proběhly konzultace s dalšími třemi kandidáty z hnutí ANO: Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. Hlava státu zároveň zopakovala své dřívější výhrady vůči poslanci Filipu Turkovi, čestnému prezidentovi Motoristů sobě.

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Čtyři mrtví, 40 zraněných. Rusko jednání o míru nereflektuje, dál terorizuje Ukrajince

Ruský raketový útok na město Dnipro na východě Ukrajiny zabil čtyři lidi a čtyřicet zranil, oznámily tamní úřady. Neoficiální zprávy uvádějí, že při pondělním ranním úderu byla použita balistická střela. Záběry sdílené na internetu zachytily silnou explozi u dálnice a místní média informovala o zasažení či vážném poškození kancelářské budovy, obchodů a automobilů. Dnipro, které leží přibližně sto kilometrů od frontové linie, je častým terčem ruských útoků od zahájení plnohodnotné invaze v únoru 2022.

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

EU vzkazuje Trumpovi: Putina za válečné zločiny na Ukrajině omilostnit nelze

Snaha Donalda Trumpa o dosažení míru na Ukrajině nesmí v žádném případě umožnit Vladimiru Putinovi vyhnout se odpovědnosti za válečné zločiny spáchané ruskými silami. Před touto hrozbou varoval vysoký představitel Evropské unie, který tak fakticky stanovil novou červenou linii pro jakoukoli mírovou dohodu.

včera

Zbyněk Stanjura

Schodek rozpočtu dosáhl 232,4 miliardy. Vláda v demisi věří v plnění cíle

Státní rozpočet České republiky vykázal na konci listopadu schodek ve výši 232,4 miliardy korun. Během posledního měsíce se tak deficit prohloubil o téměř 50 miliard korun. Informovalo o tom v pondělí Ministerstvo financí. Schválený deficit pro celý rok je přitom stanoven na 241 miliard korun. Zůstává tak otázkou, zda se vládě v demisi podaří stanovený cíl splnit, jelikož do limitu zbývá necelých devět miliard korun a například loni v prosinci deficit vzrostl o více než dvanáct miliard korun.

včera

Trump dal venezuelskému prezidentovi ultimátum. Maduro ho odmítá, požaduje globální amnestii

Během nedávného telefonického rozhovoru údajně Donald Trump předložil venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi ultimátum, aby se okamžitě vzdal moci. Venezuelský autoritářský lídr to měl odmítnout a místo toho požadoval „globální amnestii“ pro sebe a své spojence. Trump v neděli potvrdil, že rozhovor proběhl, a novinářům sdělil: „Neřekl bych, že to šlo dobře nebo špatně, byl to telefonát.“

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy