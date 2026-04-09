Pokud nedodržíte dohodu, zahájíme vojenskou akci, jakou svět dosud neviděl, vzkázal Trump Íránu

Americký prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě Truth Social vyslal Íránu důrazné varování ohledně dodržování nedávno uzavřeného příměří.
Uvedl, že veškeré americké lodě, letadla i vojenský personál zůstanou na svých pozicích v regionu až do okamžiku, kdy Teherán plně splní podmínky takzvané „skutečné dohody“. Trump zdůraznil, že součástí dlouhodobých ujednání je kategorický zákaz jaderných zbraní a zajištění volného a bezpečného průjezdu Hormuzským průlivem.
Prezident zároveň pohrozil, že pokud by dohoda nebyla dodržena, Spojené státy zahájí vojenskou akci v rozsahu a síle, jakou svět dosud neviděl. Podle jeho slov americká armáda v současné době odpočívá a doplňuje zásoby, přičemž se „těší na své další dobytí“. Trump svůj příspěvek uzavřel vítězným zvoláním, že Amerika je zpět.
Situaci v regionu však komplikuje pokračující napětí mezi Izraelem a Libanonem. Izraelské obranné síly (IDF) oznámily, že při středečních náletech v Bejrútu zlikvidovaly Alího Jusufa Haršího, který byl osobním tajemníkem a zároveň synovcem vůdce Hizballáhu Naíma Kásima. Harší byl podle Izraele klíčovou postavou při správě a zabezpečení Kásimovy kanceláře a jeho blízkým poradcem. Hizballáh se k tomuto tvrzení zatím nevyjádřil.
Tyto izraelské údery vyvolaly ostrou reakci Teheránu. Íránský náměstek ministra zahraničí Saíd Chátibzáde obvinil Izrael z „překvapivého útoku“ a „vážného porušení“ příměří uzavřeného mezi USA a Íránem. V rozhovoru pro BBC označil postup Izraele v Libanonu za formu genocidy a prohlásil, že izraelský režim má ve zvyku přijmout příměří a okamžitě poté zmasakrovat své cíle.
Chátibzáde vzkázal Washingtonu, že si musí vybrat mezi válkou a mírem, protože obojí naráz mít nelze. Pokud má prezident Trump skutečný zájem o mír na celém Blízkém východě, musí podle něj zajistit, aby dohodu dodržoval i jeho izraelský spojenec. Íránský představitel zdůraznil, že Teherán je k dodržování příměří odhodlán a totéž očekává od všech ostatních stran konfliktu.
Vance kope v Maďarsku do všeho a všech. Opřel se do Bruselu, zkritizoval Británii i Zelenského
Americký viceprezident JD Vance během své bezprecedentní návštěvy Budapešti nešetřil ostrou kritikou na adresu evropských spojenců. Ve svých projevech se zaměřil především na energetickou politiku a přístup k řešení konfliktu na Ukrajině. Vance zdůraznil, že jeho tvrdá slova pramení z hlubokého zájmu o úspěch Evropy, ačkoliv současné směřování mnoha tamních metropolí považuje za fatální selhání vedení.
Zdroj: Libor Novák