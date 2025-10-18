Politici jako obětní beránci? Kreml našel způsob, jak snížit hněv Rusů naštvaných kvůli válce

Kvůli rostoucí nespokojenosti veřejnosti, kterou způsobilo zvýšení daní a pokračující válka na Ukrajině, se Kreml rozhodl pro taktický plán. Chce odvolat nepopulární regionální gubernátory, aby odvedl pozornost Rusů a vytvořil iluzi změn před parlamentními volbami plánovanými na září 2026. Tato taktika je založena na tom, že gubernátoři v Rusku často slouží jako „hromosvody“ místního hněvu, což se Putinova administrativa snaží využít.
Zdroje blízké Putinovi a politický stratég pracující s týmem pro domácí politiku potvrdili, že Kreml zvažuje výměnu několika nepopulárních gubernátorů. Cílem tohoto kroku je utišit veřejnou frustraci z nepopulárních federálních rozhodnutí, jako je zvýšení DPH z 20 na 22 procent a zpřísnění daňových pravidel pro malé podniky.
Strategové Kremlu si uvědomují, že „Rusové jsou unavení válkou a čekají na jednání“, a propouštění gubernátorů má od těchto klíčových problémů odvést pozornost. Jeden ze zdrojů uvedl, že místní představitelé vyvolávají větší rozhořčení než ti federální. Pro mnohé Rusy je guvernér viditelný a je snazší si na něj stěžovat než na prezidenta. Navíc po novém zákoně o místní samosprávě jsou gubernátoři de facto zodpovědní za vše, co se v jejich regionech děje – od dopravy po stav silnic.
Odvolání nepopulárního gubernátora se v daném regionu často mění ve „skutečnou oslavu“. Politický stratég popsal případy, kdy lidé po odchodu nenáviděného gubernátora odpalovali ohňostroje. Tyto rezignace tak Kremlu krátkodobě vždy prospívají a vyvolávají „krátký výbuch pozitivních emocí“.
K výměně gubernátorů obvykle dochází na jaře nebo na podzim. Pokud se tak stane blíže k volbám, je to účinnější. Je však potřeba, aby se noví guvernéři stihli zorientovat ve své funkci a hlavně se naučili, „jak fungují [administrativní] zdroje během voleb v dané lokalitě“. To je klíčové pro zajištění očekávaných výsledků ve volbách do Státní dumy.
Podle zasvěcených osob jsou v největším riziku odvolání guvernéři Georgy Filimonov z Vologdské oblasti, Vjačeslav Fedoriščev ze Samarské oblasti a Artur Parfjončikov z Karelské republiky.
Guvernér Vologdské oblasti Georgy Filimonov má údajně podporu pouze 25–30 procent obyvatel. Důvodem je řada kontroverzních rozhodnutí, jako je částečný zákaz prodeje alkoholu a snahy o zákaz potratů. Také otevřeně podporuje krajně pravicové nacionalistické organizace a nechal odhalit památník Josifu Stalinovi. Navzdory opakovaným varováním z Kremlu Filimonov pokračuje v excentrickém chování, což činí jeho odvolání velmi pravděpodobným.
Vjačeslav Fedoriščev, guvernér Samarské oblasti, se rovněž dostal do sporu s místními podnikateli a je znám svými divadelními výstupy – v prosinci 2024 dokonce vydal vlastní rapovou skladbu. Ačkoliv se o jeho odvolání mluvilo, byl prozatím ušetřen díky zásahu Alexeje Djumina, Putinova asistenta a bývalého osobního strážce. V případě, že jeho podpora výrazně poklesne, může se jeho odvolání vrátit na stůl.
Dalším v ohrožení je guvernér Karelské republiky Artur Parfjončikov, jehož administrativa čelila skandálům s korupcí a zatýkáním několika členů regionální vlády. Podle Kremlu se toto „přezkoumání gubernátorského sboru“ bude pravděpodobně dále rozšiřovat.
