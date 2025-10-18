Politici jako obětní beránci? Kreml našel způsob, jak snížit hněv Rusů naštvaných kvůli válce

Libor Novák

18. října 2025 17:49

Rusko, Kreml
Rusko, Kreml Foto: Pixabay

Kvůli rostoucí nespokojenosti veřejnosti, kterou způsobilo zvýšení daní a pokračující válka na Ukrajině, se Kreml rozhodl pro taktický plán. Chce odvolat nepopulární regionální gubernátory, aby odvedl pozornost Rusů a vytvořil iluzi změn před parlamentními volbami plánovanými na září 2026. Tato taktika je založena na tom, že gubernátoři v Rusku často slouží jako „hromosvody“ místního hněvu, což se Putinova administrativa snaží využít.

Zdroje blízké Putinovi a politický stratég pracující s týmem pro domácí politiku potvrdili, že Kreml zvažuje výměnu několika nepopulárních gubernátorů. Cílem tohoto kroku je utišit veřejnou frustraci z nepopulárních federálních rozhodnutí, jako je zvýšení DPH z 20 na 22 procent a zpřísnění daňových pravidel pro malé podniky.

Strategové Kremlu si uvědomují, že „Rusové jsou unavení válkou a čekají na jednání“, a propouštění gubernátorů má od těchto klíčových problémů odvést pozornost. Jeden ze zdrojů uvedl, že místní představitelé vyvolávají větší rozhořčení než ti federální. Pro mnohé Rusy je guvernér viditelný a je snazší si na něj stěžovat než na prezidenta. Navíc po novém zákoně o místní samosprávě jsou gubernátoři de facto zodpovědní za vše, co se v jejich regionech děje – od dopravy po stav silnic.

Odvolání nepopulárního gubernátora se v daném regionu často mění ve „skutečnou oslavu“. Politický stratég popsal případy, kdy lidé po odchodu nenáviděného gubernátora odpalovali ohňostroje. Tyto rezignace tak Kremlu krátkodobě vždy prospívají a vyvolávají „krátký výbuch pozitivních emocí“.

K výměně gubernátorů obvykle dochází na jaře nebo na podzim. Pokud se tak stane blíže k volbám, je to účinnější. Je však potřeba, aby se noví guvernéři stihli zorientovat ve své funkci a hlavně se naučili, „jak fungují [administrativní] zdroje během voleb v dané lokalitě“. To je klíčové pro zajištění očekávaných výsledků ve volbách do Státní dumy.

Podle zasvěcených osob jsou v největším riziku odvolání guvernéři Georgy Filimonov z Vologdské oblasti, Vjačeslav Fedoriščev ze Samarské oblasti a Artur Parfjončikov z Karelské republiky.

Guvernér Vologdské oblasti Georgy Filimonov má údajně podporu pouze 25–30 procent obyvatel. Důvodem je řada kontroverzních rozhodnutí, jako je částečný zákaz prodeje alkoholu a snahy o zákaz potratů. Také otevřeně podporuje krajně pravicové nacionalistické organizace a nechal odhalit památník Josifu Stalinovi. Navzdory opakovaným varováním z Kremlu Filimonov pokračuje v excentrickém chování, což činí jeho odvolání velmi pravděpodobným.

Vjačeslav Fedoriščev, guvernér Samarské oblasti, se rovněž dostal do sporu s místními podnikateli a je znám svými divadelními výstupy – v prosinci 2024 dokonce vydal vlastní rapovou skladbu. Ačkoliv se o jeho odvolání mluvilo, byl prozatím ušetřen díky zásahu Alexeje Djumina, Putinova asistenta a bývalého osobního strážce. V případě, že jeho podpora výrazně poklesne, může se jeho odvolání vrátit na stůl.

Dalším v ohrožení je guvernér Karelské republiky Artur Parfjončikov, jehož administrativa čelila skandálům s korupcí a zatýkáním několika členů regionální vlády. Podle Kremlu se toto „přezkoumání gubernátorského sboru“ bude pravděpodobně dále rozšiřovat.

před 5 hodinami

Zelenskyj souhlasí s návrhem Trumpa ukončit boje podél současné frontové linie

Související

Ilustrační foto

Města bez SIM karet: Ruský plán na ochranu před útoky dronů odřízl turisty i obyvatele od mobilů

Ruské telekomunikační společnosti zavedly „ochrannou lhůtu“ pro všechny zahraniční SIM karty. Jde o 24hodinový výpadek mobilního internetu, jehož cílem je omezit aktivitu dronů v blízkosti hranic země. Systém se však po zavedení na začátku října zhroutil a omezení nepostihla jen mobilní data, ale i textové zprávy. Ruské úřady tak ve jménu bezpečnosti účinně odřízly zahraniční turisty od mobilního internetu a ztížily život i některým vlastním občanům, uvedl server Meduza.
těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu, což označil za významné vítězství v jeho snaze vyvinout tlak na Vladimira Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. Premiér Indie, Narendra Modi, ho o tomto kroku ujistil, přestože Trump vyjádřil dříve nespokojenost s indickými nákupy.

Více souvisejících

Rusko Vladimír Putin

Aktuálně se děje

před 56 minutami

Rusko, Kreml

Politici jako obětní beránci? Kreml našel způsob, jak snížit hněv Rusů naštvaných kvůli válce

Kvůli rostoucí nespokojenosti veřejnosti, kterou způsobilo zvýšení daní a pokračující válka na Ukrajině, se Kreml rozhodl pro taktický plán. Chce odvolat nepopulární regionální gubernátory, aby odvedl pozornost Rusů a vytvořil iluzi změn před parlamentními volbami plánovanými na září 2026. Tato taktika je založena na tom, že gubernátoři v Rusku často slouží jako „hromosvody“ místního hněvu, což se Putinova administrativa snaží využít.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Demonstrace, ilustrační foto

V USA se očekávají mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do 2500 měst mohou vyrazit miliony lidí

Koalice No Kings (Žádní králové) svolává na sobotu k protestům miliony lidí. Očekává se, že se akce uskuteční na více než 2500 místech napříč Amerikou, od velkých měst až po malá venkovská sídla. Účelem těchto masových demonstrací je vyslat jasný vzkaz, že Donald Trump není král, a postavit se proti tomu, co organizátoři vnímají jako narůstající autoritářství v jeho administrativě.

před 5 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj souhlasí s návrhem Trumpa ukončit boje podél současné frontové linie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nevyhýbal komentáři k Trumpově výzvě, že by se Ukrajina a Rusko měly „zastavit tam, kde jsou“ a zahájit jednání. Zelenskyj sice s touto myšlenkou vyjádřil souhlas, ale zároveň důrazně připomněl, že válku nezahájila Ukrajina a zastavit by ji měla ta strana, která ji začala.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Lodní doprava, ilustrační foto

Trump zhatil historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění

Rozhodné diplomatické akce Spojených států, které osobně vedl prezident Donald Trump, zhatily historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění lodní dopravy. Klíčové jednání Mezinárodní námořní organizace (IMO) v Londýně skončilo v pátek rozhodnutím odložit celou věc o rok, jelikož Saúdská Arábie s podporou Ruska prosadila přerušení.

před 9 hodinami

Boeing B-52H Stratofortress amerického letectva

Napětí v Karibiku eskaluje. Trump zvažuje vojenskou akci ve Venezuele, Maduro mobilizuje armádu

Napětí v Karibiku eskaluje, jelikož Donald Trump zvažuje vojenskou akci ve Venezuele a Nicolás Maduro na to reaguje hromaděním vlastních ozbrojených sil. Spojené státy posilují své jednotky v regionu a tento týden poslaly bombardéry B-52 k přeletu podél venezuelského pobřeží. Maduro na americké aktivity reaguje přemisťováním vojsk, mobilizací „milionů“ příslušníků milice a kritizuje americkou činnost v oblasti. Jde o jasný projev vzdoru autoritářského vůdce, zatímco se oba prezidenti nacházejí ve slepé uličce. 

před 10 hodinami

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj

Trump odmítnul dát Ukrajině Tomahawky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek během setkání s Donaldem Trumpem v Bílém domě nedočkal přislíbení dodávek střel Tomahawk pro údery na Rusko. Zelenskyj přijel do Washingtonu s nadějí, že získá tyto řízené střely dlouhého doletu. Věří totiž, že by mohly zasadit rozhodující ránu válečné ekonomice Kremlu, neboť by umožnily cílené útoky na ropná a energetická zařízení hluboko na ruském území.

před 11 hodinami

Podzimní příroda, ilustrační fotografie

Počasí se po víkendu umoudří, naznačuje předpověď

Do Česka po právě začínajícím víkendu opravdu dorazí slibované oteplení. Navzdory tomu, že se zima blíží každým dnem. Teploty vyšplhají až na 17 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Donald Trump opět přivítal Volodymyra Zelenského v Bílém domě. (17.10.2025)

Ukrajinci zřejmě Tomahawky nedostanou. Trump nechce eskalaci

Ukrajinská armáda zřejmě rakety Tomahawk od Američanů nezíská. Naznačují to vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa během jednání s Volodymyrem Zelenským, který v pátek opět dorazil do Bílého domu. Zelenskyj přitom konstatoval, že on a Trump už si navzájem porozuměli. 

včera

včera

OpenAI

Nová éra umělé inteligence. OpenAI slibuje zajímavé úpravy ChatGPT

Technologická firma OpenAI plánuje nové režimy u svého populárního AI chatbota ChatGPT. V budoucnu by měl uživatelům nabídnout další obsah. Zapovězena nebude ani erotika, informuje BBC. Podle šéfa společnosti Sama Altmana se tak naplní záměr chovat se k dospělým jako k dospělým. 

včera

včera

včera

Miloš Zeman

Zemana operovali v pražské nemocnici. Kvůli problému se zády

Bývalý prezident Miloš Zeman se opět potýká s poměrně vážnými zdravotními problémy. Podle dostupných informací podstoupil operaci v blíže nespecifikované pražské nemocnici. Zeman se v uplynulých týdnech zúčastnil předvolebních akcí hnutí Stačilo. 

včera

Počasí

Zima v Evropě se blíží. Meteorologové naznačili, co přinese

Každým dnem se krátí podzim, blíží se zima a jasnější jsou i výhledy meteorologů na další roční období. Ani letos to v Česku podle nich nevypadá na kruté mrazy a vydatnou sněhovou nadílku. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

včera

včera

včera

Maďarsko

Může se člen Evropské unie stát jejím nepřítelem? Maďaři testují hranice a přibližují se k bodu, odkud není návratu

Evropou otřásají obvinění, že maďarská rozvědka měla už před lety špehovat Evropskou komisi a pokoušet se získávat její úředníky. Zároveň přibývají incidenty, které napínají vztahy mezi Budapeští a Kyjevem – od podezřelých dronů nad ukrajinským územím po vzájemné zákazy vstupu armádních představitelů. Zatímco většina států Evropské unie stojí pevně proti Rusku, Maďarsko se vydává opačným směrem. Hrozí, že jeho izolace v rámci Unie bude už brzy nevratná.

včera

Dokáže se Indie obejít bez ruské ropy?

Energetická politika Indie se stala delikátním balancováním mezi starým spojencem v Moskvě a rostoucím tlakem z Washingtonu. Nejprve přišla v srpnu 50% cla na indické zboží, prezentovaná jako trest za nákup ruské ropy. Následovalo středeční tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že indický premiér Naréndra Módí soukromě souhlasil s ukončením těchto nákupů „během krátké doby“. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy