Polsko o dronech nechce jednat, je to provokace, stěžuje si Moskva

Lucie Podzimková

14. září 2025 11:18

Polsko podle ruského diplomata Michaila Uljanova není připraveno na konzultaci s Ruskem ohledně incidentu z tohoto týdne, kdy polský vzdušný prostor narušily téměř dvě desítky nepřátelských dronů. Podle Varšavy šlo o ruské stroje. Sirény zněly v Polsku i v sobotu, kdy se nakonec hrozba nepotvrdila. 

Podle Uljanova iniciovalo možné konzultace ruské ministerstvo obrany. "Polské ministerstvo obrany není připraveno. Vypadá to jako provokace či nedorozumění, které polská strana není ochotná vysvětlit," napsal na telegramu. 

Diplomat konstatoval, že je spousta nezodpovězených otázek ohledně toho, proč by se Moskva měla snažit o destabilizaci situace v Polsku. Uljanov dodal, že výroky o ruském zapojení do incidentu jsou předčasné. 

V noci z úterý na středu pronikly nepřátelské drony do polského vzdušného prostoru. Narušilo jej celkem 19 ruských dronů. Některé byly sestřeleny, jiné spadly do polí. Jeden z bezpilotních strojů poškodil rodinný dům. "Víme - a to opakuji - víme, že to nebyla chyba," prohlásil polský zástupce Marcin Bosacki, když v pátek na půdě OSN ukazoval fotky jednoho ze sestřelených dronů a poškozeného domu.

Polsko v sobotu odpoledne zahájilo preventivní operace ve vzdušném prostoru i za účasti spojeneckých letadel a uvedlo pozemní systémy protivzdušné obrany do nejvyššího stupně pohotovosti. Důvodem byly ruské drony operující nad západní Ukrajinou. 

Na přibližně dvě hodiny byl v sobotu přerušen provoz letiště ve městě Lublin. Ještě večer došlo k jeho obnovení. Na sociálních sítích se také objevily záběry, které potvrzují, že v některých polských obcích se kvůli hrozbě rozezněly sirény. 

