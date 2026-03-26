Polsko začne v reakci na válku v Íránu zastropovat ceny paliv a razantně sníží daně, oznámil Tusk

Libor Novák

26. března 2026 14:54

Donald Tusk Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Polská vláda pod vedením premiéra Donalda Tuska vyhlásila otevřený boj proti drastickému zdražování pohonných hmot, které vyvolal válečný konflikt na Blízkém východě. Hlavním cílem ambiciózního vládního plánu je přinést polským řidičům úlevu ještě před nadcházejícími velikonočními svátky. Podle premiéra by se ceny na čerpacích stanicích mohly díky připravovaným opatřením snížit přibližně o 1,20 zlotého na litr.

Tusk představil speciální záchranný balíček s názvem „CPN – ceny paliwa niżej“ (ceny paliv níže). Ten obsahuje několik zásadních kroků, které mají okamžitě srazit prodejní ceny benzínu a nafty. Klíčovým bodem je dočasné snížení sazby DPH u pohonných hmot z původních 23 % na pouhých 8 %. Kromě toho vláda plánuje snížit spotřební daň u benzínu o 29 grošů a u motorové nafty o 28 grošů na litr.

Dalším, poměrně radikálním nástrojem, je zavedení maximálních maloobchodních cen. Ty by měl každý den určovat přímo ministr energetiky, aby bylo zajištěno, že se daňové úlevy skutečně promítnou do cen pro konečné spotřebitele. Premiér zdůraznil, že stát musí mít v této krizové situaci maximální vliv na to, co je v jeho silách ovlivnit, i když samotný konflikt v Íránu a blokádu Hormuzského průlivu zastavit nedokáže.

Kvůli naléhavosti situace svolal Tusk na čtvrteční podvečer mimořádné zasedání Rady ministrů. Harmonogram schvalování je přitom extrémně napjatý – vláda počítá s tím, že parlament odhlasuje potřebné zákony během pátku. Cílem je, aby legislativa doputovala na stůl prezidenta ještě týž den a mohla začít platit v nejkratším možném termínu.

Součástí vládní strategie je také zavedení daně z mimořádných zisků, takzvané „windfall tax“, která dopadne na velké naftové koncerny. Tusk to odůvodnil paradoxní situací na trhu: zatímco lidé u stojanů trpí vysokými cenami, firmy podnikající v tomto sektoru vykazují díky globální krizi rekordní zisky. Vláda chce tyto nadměrné zisky využít ke stabilizaci domácího trhu.

Ministr financí Andrzej Domański potvrdil, že snížení DPH bylo v posledních dnech předmětem intenzivních diskusí a nyní se stává realitou. Ačkoliv se dříve o dani z mimořádných zisků mluvilo jen opatrně, současná eskalace na Blízkém východě donutila kabinet jednat rychleji. Státní energetický gigant Orlen se již dříve pokusil situaci mírnit slevovými akcemi a snížením marží, ale vládní zásah má mít mnohem plošnější dopad.

Donald Tusk ve svém projevu připomněl, že důsledky bojů v Perském zálivu pociťují lidé po celém světě. V Polsku je nejviditelnějším dopadem právě drahý benzín a nafta, což se následně promítá do cen veškerého zboží a služeb. „Připravili jsme scénář, který umožní projít celým legislativním cyklem ve spolupráci s maršálky Sejmu a Senátu během čtyřiadvaceti hodin,“ uvedl premiér s apelem na rychlou součinnost všech státních orgánů.

Pokud se podaří tento legislativní sprint úspěšně dokončit a prezident zákon podepíše, polští řidiči by se mohli dočkat citelně levnějšího tankování už během velikonočních cest. Vláda doufá, že tímto krokem alespoň částečně odruší ekonomické šoky plynoucí z mezinárodní nestability, i když globální ceny ropy zůstávají kvůli zablokovaným námořním trasám nadále pod silným tlakem.

Fico je vyšetřován pro podezření z vlastizrady, tvrdí slovenský politik

Související

Může boj s extrémním počasím fungovat? Stačilo málo a nedaleký stát zachránil tisíce lidských životů

Krakov, který byl dlouhá léta přezdíván „hlavním městem smogu v Polsku“, se stal důkazem, že razantní politická rozhodnutí mohou zachraňovat životy. Podle aktuálního hodnocení odborníků z European Clean Air Centre vedl pokles hladiny sazí od roku 2013 k odvrácení téměř 6 000 předčasných úmrtí během uplynulého desetiletí. Klíčovým momentem bylo oznámení zákazu spalování uhlí a dřeva v domácnostech, který město začalo prosazovat už před více než deseti lety.

Více souvisejících

před 1 hodinou

Nicolás Maduro je eskortován k soudu

Maduro se vrací před soud. Chce přesvědčit soudce, aby zrušil jeho obžalobu

Svržený venezuelský vůdce Nicolás Maduro se dnes vrací před federální soud v New Yorku, kde se pokusí přesvědčit soudce Alvina Hellersteina, aby zrušil jeho obžalobu z narkoterorismu. Madurova obhajoba tvrdí, že americká vláda nepřípustným způsobem zasahuje do jeho práv na spravedlivý proces. Celý případ je sledován jako jeden z nejneobvyklejších v historii americké justice, a to jak kvůli způsobu dopadení obžalovaného, tak kvůli jeho statusu.

před 2 hodinami

Alexandr Lukašenko

Kim Čong-un a Alexandr Lukašenko podepsali v Pchjongjangu smlouvu o přátelství

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a běloruský prezident Alexandr Lukašenko podepsali ve čtvrtek v Pchjongjangu smlouvu o „přátelství a spolupráci“. Stalo se tak během historicky první návštěvy běloruského státníka v Severní Koreji, která byla provázena okázalými ceremoniemi, dělostřeleckými salvami a přehlídkou pochodujících vojáků na náměstí Kim Ir-sena před jásajícími davy.

před 3 hodinami

Alireza Tangsiri

Izrael zlikvidoval velitele íránského námořnictva, který stál za blokádou Hormuzského průlivu

Izraelský ministr obrany Israel Katz ve čtvrtek oznámil, že se Izraelským obranným silám (IDF) podařilo během cílené a vysoce přesné operace zlikvidovat klíčovou postavu íránského režimu. Obětí útoku se stal velitel námořnictva Islámských revolučních gard (IRGC) Alireza Tangsiri. Spolu s ním měli při nočním úderu zahynout i další vysoce postavení představitelé námořního velení, což představuje zásadní ránu pro íránskou vojenskou strukturu.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán je šílený národ a vy jste absolutně nic neudělali, naštval se Trump na NATO

Americký prezident Donald Trump opět rozvířil vody mezinárodní diplomacie svým nekompromisním vystoupením na sociální síti Truth Social. Ve svém příspěvku psaném velkými písmeny ostře zaútočil na spojence z NATO a obvinil je, že ohledně pomoci Spojeným státům v probíhajícím vojenském tažení proti Íránu „absolutně nic neudělali“. Podle Trumpa jsou členské státy aliance v tomto konfliktu zcela nečinné, přestože íránský režim označuje za hrozbu pro celý svět.

před 4 hodinami

AfD (Alternativa pro Německo)

AfD má plán, jak uspět ve volbách. Distancuje se od Trumpa

Vedení německé krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) začalo v tichosti brzdit své donedávna velmi vřelé vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Hlavním důvodem je klesající popularita šéfa Bílého domu v Německu, kterou způsobila především válka v Íránu. Zatímco řadoví členové strany nadále udržují kontakty s hnutím MAGA, špičky AfD se obávají, že přílišná blízkost k Washingtonu se před klíčovými volbami stává politickou přítěží.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Bílý dům, Washington D.C., USA

Mír není na dohled. Cesta k ukončení války mezi USA a Íránem naráží na zásadní překážky

Cesta k ukončení válečného konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem naráží na zásadní překážky, které plynou z diametrálně odlišných požadavků obou stran. Přestože administrativa prezidenta Donalda Trumpa dává veřejně najevo optimismus a mluví o probíhajících jednáních, evropští spojenci i státy v Perském zálivu vyjadřují rostoucí obavy z nedostatku skutečného pokroku. Propast mezi tím, co Washington žádá a co je Teherán ochoten nabídnout, zůstává hluboká a návrat k jednacímu stolu doprovází řada nejistot.

před 7 hodinami

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Vance pojede do Maďarska. Osobně podpoří Orbána před volbami

Americký viceprezident JD Vance se chystá na návštěvu Maďarska, která se uskuteční jen několik dní před tamními parlamentními volbami. Podle interního dokumentu ministerstva zahraničí, který získal server Politico, je cesta do Budapešti naplánována na 7. a 8. dubna. Cílem této mise je vyjádřit podporu znovuzvolení premiéra Viktora Orbána. Samotné hlasování v Maďarsku proběhne 12. dubna.

před 9 hodinami

Počasí

Počasí bude do konce března chladné. Teploty citelně klesnou

Závěr března přinese do Česka výrazné ochlazení a návrat zimního počasí, zejména do východních částí republiky. Podle aktuálních předpovědí nás čekají dny plné srážek, které budou už od středních poloh sněhové. Zatímco v Čechách bude oblačnosti méně, Morava a Slezsko se musí připravit na citelný severní vítr a v horách i na novou sněhovou pokrývku.

včera

Ilustrační foto

Revoluční verdikt: Facebook, Instagram a YouTube škodí zdraví. Způsobují závislost dětí na sociálních sítích

Kalifornská porota vynesla historický rozsudek, který může navždy změnit tvář digitálního světa. Společnosti Meta a YouTube byly shledány vinnými ve všech bodech obžaloby v přelomovém sporu, který je vinil z úmyslného budování závislosti u mladých uživatelů. Podle verdiktu technologičtí giganti postupovali nedbale při návrhu svých platforem, věděli o jejich nebezpečnosti, a přesto uživatele nevarovali, čímž způsobili vážné poškození duševního zdraví žalující strany.

včera

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Nevíme, co Trump vlastně chce, spolupráce uvízla na mrtvém bodě, říkají evropští lídři

Strategie amerického prezidenta Donalda Trumpa v probíhajícím konfliktu s Íránem vyvolává mezi evropskými spojenci značné rozpaky. Podle vysokých představitelů několika vlád jsou požadavky Washingtonu na pomoc při zajištění Hormuzského průlivu natolik zmatené a protichůdné, že jakákoliv reálná spolupráce uvízla na mrtvém bodě, píše server Politico. Evropské státy sice deklarovaly ochotu pomoci s obnovením námořního obchodu, v praxi se však k vyslání vojenské techniky do válečné zóny nikoho nespěchá.

včera

F-16 Israel Defense Forces

HRW: Izraelská armáda použila v obydlených oblastech jižního Libanonu bílý fosfor

Izraelská armáda čelí vážným obviněním z opakovaného a nezákonného používání bílého fosforu v obydlených oblastech jižního Libanonu. Organizace Human Rights Watch (HRW) spolu s dalšími výzkumníky zdokumentovala nasazení této kontroverzní látky, která má za následek nejen devastaci krajiny, ale i bezprostřední ohrožení civilistů. Podle expertů Izrael tuto zbraň využívá k taktice „spálené země“, aby odkryl terén a znemožnil bojovníkům Hizballáhu úkryt.

včera

Mette Frederiksenová

Nejmladší premiérka v historii Dánska končí. Mette Frederiksenová podala demisi

Dánská politická scéna prochází zásadním obratem. Dosavadní premiérka Mette Frederiksenová oficiálně podala demisi do rukou krále Frederika, čímž formálně ukončila působení své tříčlenné koaliční vlády. Tento krok následoval bezprostředně po oznámení volebních výsledků, které jasně ukázaly, že stávající kabinet ztratil v parlamentu potřebnou většinu.

včera

Írán, ilustrační foto

Teherán zveřejnil svůj mírový plán. USA poslal podmínky, za jakých ukončí válku

Íránská strana poprvé konkrétněji reagovala na americký patnáctibodový mírový plán, se kterým přišla administrativa Donalda Trumpa. Státní televize Press TV zveřejnila v polovině týdne pět klíčových podmínek, za kterých je Teherán ochoten ukončit válečný stav. Skutečnost, že informace přinesl právě anglicky mluvící kanál ovládaný státem, naznačuje, že vzkaz je adresován přímo Washingtonu a mezinárodnímu společenství.

včera

včera

Benzinky

Evropě hrozí v dubnu vážný nedostatek pohonných hmot a energií, varuje šéf Shell

Evropa by se mohla již během příštího měsíce potýkat s vážným nedostatkem pohonných hmot a energií. Varoval před tím šéf ropného gigantu Shell Wael Sawan na energetické konferenci v texaském Houstonu. Podle něj je kritickým bodem opětovné otevření Hormuzského průlivu, který Írán v rámci současné krize fakticky zablokoval pro přepravu ropy a zemního plynu.

včera

Narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchod hluboké následky, varují experti

Současné narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchodní systém mnohem hlubší následky než jen dočasné zpoždění dodávek. Odborníci varují, že nestabilita v této klíčové oblasti urychluje rozpad zavedených pořádků a nahrává vzestupu jednostranné obchodní politiky. Namísto spolupráce se tak svět může dočkat fragmentace trhů, která zkomplikuje podnikání napříč kontinenty.

Zdroj: Libor Novák

