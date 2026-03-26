Polsko začne v reakci na válku v Íránu zastropovat ceny paliv a razantně sníží daně, oznámil Tusk

Polská vláda pod vedením premiéra Donalda Tuska vyhlásila otevřený boj proti drastickému zdražování pohonných hmot, které vyvolal válečný konflikt na Blízkém východě. Hlavním cílem ambiciózního vládního plánu je přinést polským řidičům úlevu ještě před nadcházejícími velikonočními svátky. Podle premiéra by se ceny na čerpacích stanicích mohly díky připravovaným opatřením snížit přibližně o 1,20 zlotého na litr.
Tusk představil speciální záchranný balíček s názvem „CPN – ceny paliwa niżej“ (ceny paliv níže). Ten obsahuje několik zásadních kroků, které mají okamžitě srazit prodejní ceny benzínu a nafty. Klíčovým bodem je dočasné snížení sazby DPH u pohonných hmot z původních 23 % na pouhých 8 %. Kromě toho vláda plánuje snížit spotřební daň u benzínu o 29 grošů a u motorové nafty o 28 grošů na litr.
Dalším, poměrně radikálním nástrojem, je zavedení maximálních maloobchodních cen. Ty by měl každý den určovat přímo ministr energetiky, aby bylo zajištěno, že se daňové úlevy skutečně promítnou do cen pro konečné spotřebitele. Premiér zdůraznil, že stát musí mít v této krizové situaci maximální vliv na to, co je v jeho silách ovlivnit, i když samotný konflikt v Íránu a blokádu Hormuzského průlivu zastavit nedokáže.
Kvůli naléhavosti situace svolal Tusk na čtvrteční podvečer mimořádné zasedání Rady ministrů. Harmonogram schvalování je přitom extrémně napjatý – vláda počítá s tím, že parlament odhlasuje potřebné zákony během pátku. Cílem je, aby legislativa doputovala na stůl prezidenta ještě týž den a mohla začít platit v nejkratším možném termínu.
Součástí vládní strategie je také zavedení daně z mimořádných zisků, takzvané „windfall tax“, která dopadne na velké naftové koncerny. Tusk to odůvodnil paradoxní situací na trhu: zatímco lidé u stojanů trpí vysokými cenami, firmy podnikající v tomto sektoru vykazují díky globální krizi rekordní zisky. Vláda chce tyto nadměrné zisky využít ke stabilizaci domácího trhu.
Ministr financí Andrzej Domański potvrdil, že snížení DPH bylo v posledních dnech předmětem intenzivních diskusí a nyní se stává realitou. Ačkoliv se dříve o dani z mimořádných zisků mluvilo jen opatrně, současná eskalace na Blízkém východě donutila kabinet jednat rychleji. Státní energetický gigant Orlen se již dříve pokusil situaci mírnit slevovými akcemi a snížením marží, ale vládní zásah má mít mnohem plošnější dopad.
Donald Tusk ve svém projevu připomněl, že důsledky bojů v Perském zálivu pociťují lidé po celém světě. V Polsku je nejviditelnějším dopadem právě drahý benzín a nafta, což se následně promítá do cen veškerého zboží a služeb. „Připravili jsme scénář, který umožní projít celým legislativním cyklem ve spolupráci s maršálky Sejmu a Senátu během čtyřiadvaceti hodin,“ uvedl premiér s apelem na rychlou součinnost všech státních orgánů.
Pokud se podaří tento legislativní sprint úspěšně dokončit a prezident zákon podepíše, polští řidiči by se mohli dočkat citelně levnějšího tankování už během velikonočních cest. Vláda doufá, že tímto krokem alespoň částečně odruší ekonomické šoky plynoucí z mezinárodní nestability, i když globální ceny ropy zůstávají kvůli zablokovaným námořním trasám nadále pod silným tlakem.
Může boj s extrémním počasím fungovat? Stačilo málo a nedaleký stát zachránil tisíce lidských životů
Jaderné zbraně rezonují Evropou. Polsko zvažuje vlastní, Německo o nich jedná s Francií
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Fico je vyšetřován pro podezření z vlastizrady, tvrdí slovenský politik
před 53 minutami
Polsko začne v reakci na válku v Íránu zastropovat ceny paliv a razantně sníží daně, oznámil Tusk
před 1 hodinou
Maduro se vrací před soud. Chce přesvědčit soudce, aby zrušil jeho obžalobu
před 2 hodinami
Kim Čong-un a Alexandr Lukašenko podepsali v Pchjongjangu smlouvu o přátelství
před 3 hodinami
Izrael zlikvidoval velitele íránského námořnictva, který stál za blokádou Hormuzského průlivu
před 3 hodinami
Chladné počasí umocní silný vítr. Meteorologové vydali varování
před 4 hodinami
Írán je šílený národ a vy jste absolutně nic neudělali, naštval se Trump na NATO
před 4 hodinami
AfD má plán, jak uspět ve volbách. Distancuje se od Trumpa
před 5 hodinami
Trump trvá na svém: Írán chce dohodu, i když to popírá. Pokud se nevzdá, rozpoutáme peklo
před 6 hodinami
Mír není na dohled. Cesta k ukončení války mezi USA a Íránem naráží na zásadní překážky
před 7 hodinami
Vance pojede do Maďarska. Osobně podpoří Orbána před volbami
před 9 hodinami
Počasí bude do konce března chladné. Teploty citelně klesnou
včera
Revoluční verdikt: Facebook, Instagram a YouTube škodí zdraví. Způsobují závislost dětí na sociálních sítích
včera
Nevíme, co Trump vlastně chce, spolupráce uvízla na mrtvém bodě, říkají evropští lídři
včera
HRW: Izraelská armáda použila v obydlených oblastech jižního Libanonu bílý fosfor
včera
Nejmladší premiérka v historii Dánska končí. Mette Frederiksenová podala demisi
včera
Teherán zveřejnil svůj mírový plán. USA poslal podmínky, za jakých ukončí válku
včera
Fotbal v Karviné nad propastí. Primátor a šéf klubu zmizel, sponzor končí spolupráci
včera
Evropě hrozí v dubnu vážný nedostatek pohonných hmot a energií, varuje šéf Shell
včera
Narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchod hluboké následky, varují experti
Současné narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchodní systém mnohem hlubší následky než jen dočasné zpoždění dodávek. Odborníci varují, že nestabilita v této klíčové oblasti urychluje rozpad zavedených pořádků a nahrává vzestupu jednostranné obchodní politiky. Namísto spolupráce se tak svět může dočkat fragmentace trhů, která zkomplikuje podnikání napříč kontinenty.
Zdroj: Libor Novák