Poskytne Biden Ukrajině vše, než bude příliš pozdě? Kyjev nástup Trumpa do úřadu znervózňuje

Zatímco některé hlasy se zamýšlely nad tím, jak si Trumpa získat, ukrajinská politická elita začala analyzovat, jak může Ukrajina přistupovat k muži, který má mnohem tvrdší přístup k politice než jeho předchůdci. Pro prezidenta Volodymyra Zelenského je klíčová strategie, která by mohla být popsána jako anticipativní lichocení.

„Bylo pro nás na Ukrajině a pro celou Evropu nesmírně důležité slyšet slova [Trumpa během jeho prvního prezidentství] o míru skrze sílu. A pokud se to stane hlavním principem [nástupnické Trumpovy administrativy], Amerika i celý svět z toho nepochybně těží," prohlásil Zelenskyj v projevu na začátku týdne.

Poukázal také na časté odkazy na bývalého prezidenta Ronalda Reagana, který říkal, že lidé touží po jistotě, po svobodě a normálním životě, a pro Ukrajince to znamená život bez ruské agrese, se silnou Amerikou, silnou Ukrajinou a silnými spojenci.

I když Kyjev doufal, že se mu podaří udržet vztahy s oběma politickými stranami v USA, vítězství Trumpa vyvolalo v ukrajinském hlavním městě značnou obavu. Trumpova křídla republikánské strany již v minulosti blokovala pomoc Ukrajině, což mělo vážné důsledky pro kyjevský válečný rozpočet a ztrátu některých z nejlepších ukrajinských bojovníků.

Trump, který se opakovaně chlubil svým přátelským vztahem s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, měl tendenci označovat Zelenského za „největšího prodejce na světě". Na druhé straně ale také prohlásil, že Putinovi řekl, že USA by bombardovaly Moskvu, pokud by se pokusil napadnout Ukrajinu, a že chce pomoci Zelenskému.

Ukrajinští zákonodárci jsou ale přes všechna tvrzení o Trumpově příznivém vztahu k Rusku stále přesvědčováni, že existuje nějaký plán. „Není jisté, jak přesně bude vypadat politika nové administrativy ohledně války. Samozřejmě, že Trumpovo dřívější prohlášení, že válku ukončí za 24 hodin, je alarmující, protože to není možné za podmínek, které by zaručovaly trvalý mír v Evropě a nevedly k zničení Ukrajiny," uvedla podle serveru Politico Ivanna Klympush-Tsintsadze, předsedkyně ukrajinského parlamentu pro EU integraci.

Zelenskyj si je vědom, že nadcházející Trumpova administrativa pravděpodobně zaujme pragmatičtější přístup k Ukrajině. A proto prezident v září minulého roku zveřejnil svůj "vítězný plán", jehož cílem je ukázat USA a dalším partnerům, že pomoc Ukrajině není charita, ale výhodná oboustranná investice.

Ukrajinský mluvčí ministerstva zahraničí Heorhij Tychyj uvedl, že tento plán zahrnuje nejen pozvání Ukrajiny do NATO a více zbraní, ale i využívání přírodních zdrojů Ukrajiny a její bojové zkušenosti k zajištění bezpečnosti Evropy po skončení války.

„Ukrajinský prezident udržuje intenzivní kontakty s Trumpem a jeho týmem. Oba prezidenti se sešli v New Yorku, kde bylo důležité představit Ukrajiny vizi," uvedl Tychyj. „Podporování Ukrajiny není charitativní čin, je to velmi výhodná investice do bezpečnosti našich partnerů," dodal.

Tychyj se také zmínil, že i když se spekuluje o možnosti, že Západ přestane poskytovat pomoc Ukrajině, Ukrajina bude i nadále usilovat o dosažení míru a spolupráce s novou administrativou USA. Zároveň odmítl jakékoliv jednání o výměně území za mír, protože by to jen posílilo Putinovu agresivitu.

„Mnozí naši partneři zapomněli, co předcházelo plné agresi Ruska — ultimátum o stažení NATO na hranice z roku 1997. Opakovaně jsme varovali, že by nás mohli ignorovat, ale ukázalo se, že jsme měli pravdu," uzavřel Tychyj.

Tato složitá diplomacie a vyjednávání ukazuje, že Ukrajina bude muset být opatrná ve svých vztazích s Trumpovou administrativou a pečlivě zvažovat každou nabídku, která se jí naskytne.