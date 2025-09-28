Pravá tvář Ruska, hodnotí Zelenskyj nejnovější útok na Kyjev. Zemřela i malá dívka

Rusko opět ukázalo svou pravou tvář, komentoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj noční útok na svou zemi. Zemřeli nejméně čtyři lidé, mezi oběťmi je dvanáctiletá dívka. Zelenskyj vyzval mezinárodní společenství k tomu, aby na Moskvu vyvinulo co nejsilnější tlak.
Zelenskyj na sociální síti uvedl, že nejnovější z ruských útoků na Ukrajinu trval přes dvanáct hodin a jeho součástí bylo téměř 500 dronů a přes 40 raket. "Čtyři lidé byli zabiti v Kyjevě, včetně dvanáctileté dívky. Napříč Ukrajinou bylo zraněno nejméně 40 lidí, včetně dětí," popsal situaci. Rusové zasáhli například pekárnu, továrnu na pneumatiky, ale i rodinné domy či bytové domy.
Ukrajinský prezident zdůraznil, že k útoku došlo během končícího Valného shromáždění OSN. "Takhle Rusko deklaruje svůj pravý postoj. Moskva chce pokračovat v boji a vraždění, zaslouží si ten nejtvrdší tlak ze světa. Kreml má prospěch z pokračování této války a teroru, dokud bude získávat příjmy z energie a provozovat stínovou flotilu," poznamenal.
"Budeme i nadále útočit, abychom Rusko připravili o tyto toky příjmů a donutili ho k diplomacii. Každý, kdo chce mír, musí podpořit úsilí prezidenta Trumpa a zastavit veškerý ruský dovoz. Čas na rozhodný krok nastal už dávno, spoléháme na silnou reakci Spojených států, Evropy, G7 a G20," dodal Zelenskyj.
Ukrajina čelila v uplynulých hodinách dalšímu masivnímu ruskému útoku. Cílem bylo především hlavní město Kyjev, kde zemřeli nejméně čtyři lidé, informovala BBC. O útoku informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Podle dostupných informací zemřelo v ukrajinské metropoli i jedno dítě.
Ruské drony podle BBC útočily hned v několika ruských regionech, včetně Záporožské oblasti, kde utrpělo zranění celkem 16 osob, včetně tří dětí. Ukrajinské ministerstvo zahraničí sdělilo, že ruská armáda při posledním útoku využila stovky dronů a raket.
Masivní ruský útok na Kyjev. Čtyři mrtví, mezi oběťmi je i dítě
Rusko nehodlá útočit na NATO či EU, prohlásil Lavrov v OSN
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Ruská armáda , Ukrajina , Rusko
Zdroj: Jakub Jurek