Před sedmi lety se Trumpovi v OSN smáli. Dnes mění světové dění

Během prvního funkčního období se prezident Donald Trump setkal na pódiu Valného shromáždění OSN s posměchem, když se chvástal svými úspěchy. O sedm let později se situace radikálně změnila. Dnes, kdy se světový řád mění, už se mu nikdo nesměje. Místo toho se světoví lídři snaží získat jeho přízeň a dvoří se mu s až opulentní pompou. Dříve byl považován za nováčka, který nerozumí multilateralismu, dnes je to ale on, kdo ovlivňuje světové dění.
Trumpova strategie, která dává přednost osobním vztahům před kolektivním přístupem, stále čeká na definitivní zhodnocení. I když sliboval, že rychle ukončí konflikty v Gaze a na Ukrajině, oba stále zuří. Přesto tvrdí, že se mu podařilo zprostředkovat mír mezi Arménií a Ázerbájdžánem, za což mu je připisována velká zásluha. Prezident je přesvědčen, že si za své úsilí zaslouží Nobelovu cenu míru.
Ve svém úterním projevu chce podle CNN Trump zdůraznit, že jeho přístup funguje lépe, a to i v otázkách globální migrace a obchodu. Podle jeho tiskové mluvčí Karoline Leavittové prezident plánuje kritizovat „globalistické instituce“, které prý „významně rozložily světový řád“. Místo toho chce představit svou vizi, jak by měl svět vypadat.
Trump se nikdy netajil svým nepřátelským postojem vůči OSN. Již předtím, než se stal prezidentem, si stěžoval na „levný“ mramor v sídle organizace a nesouhlasil s tím, že mu na počátku roku 2000 nebylo dovoleno budovu zrenovovat. Nyní, ve svém druhém funkčním období, se jeho vliv odráží na chodu organizace. Spojené státy snížily finanční příspěvky na humanitární pomoc a mírové operace. Trump stáhl USA z několika agentur, včetně Rady OSN pro lidská práva a Světové zdravotnické organizace.
I přesto, že se někteří američtí spojenci snaží obnovit vztahy s OSN, Trumpova administrativa si stojí za svým. Podle nich je organizace špatně řízena, trpí špatným hospodařením a její diplomacie nefunguje. Trump navíc neobsadil post velvyslance USA při OSN celých osm měsíců.
Navzdory tomu, že je Trump kritizován za svůj postoj k OSN, jeho schůzky na Valném shromáždění zahrnují setkání se světovými lídry, včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.
Prezident se v úterý setká s lídry z několika muslimských zemí včetně Kataru, Saúdské Arábie, Indonésie, Turecka, Pákistánu, Egypta, Spojených arabských emirátů a Jordánska, aby diskutovali o konfliktu v Gaze. Toto setkání se uskuteční v době, kdy USA čelí mezinárodní kritice za svůj postoj k tomuto konfliktu a k možnosti vzniku palestinského státu.
Valné shromáždění OSN je příležitostí, jak mohou světoví lídři jednat i mimo hlavní program. V úterý se očekává projev Donalda Trumpa, který se po svém zvolení vrátil na pódium OSN. Sledujte živé vysílání jeho projevu v New Yorku.
Související
Francie formálně uznala Stát Palestina. Čeká se na Trumpovu řeč v OSN
Arabské a muslimské státy se sejdou s Trumpem. Chtějí řešit stabilizační síly v Gaze
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Před sedmi lety se Trumpovi v OSN smáli. Dnes mění světové dění
před 16 minutami
Nezaplatili jste povinko a bourali jste? Limit 300 000 Kč už vás neochrání
před 1 hodinou
Podpora Palestiny sílí. Uznává ji už nejméně 151 zemí
před 2 hodinami
Čína představila světu novou technologii. Kromě USA ji nemá nikdo na světě
před 3 hodinami
Kauza Dozimetr u soudu: S Redlem jsme finančně podporovali TOP 09 a STAN, tvrdí Kos
před 3 hodinami
Co říká na paracetamol věda? Jeho užívání je naprosto bezpečné
před 4 hodinami
Gaza se proměnila v nejhorší místo na světě, míní lékař. Nemocím hrozí, že za pár dní zkolabují
před 5 hodinami
Trump oznámil, že paracetamol zvyšuje riziko autismu. Vědci přitom dokázali opak
před 6 hodinami
Francie formálně uznala Stát Palestina. Čeká se na Trumpovu řeč v OSN
před 7 hodinami
Výhled počasí do poloviny října. Podzim je tady se vším všudy
včera
Redford si měl naplánovat vlastní pohřeb. Bude komorní
včera
Čas je do konce září. Úřad upozornil důchodce na lhůtu, která se chýlí ke konci
včera
Slavia v úvodu Ligy mistrů sahala po třech bodech. S Bodö/Glimt ale v závěru duel ztratila
Aktualizováno včera
Kimmel se vrátí, míní kolega, jemuž Trump také předpovídá konec
včera
Tragický podzim na železnici. Před 60 lety se v Praze staly dvě vážné nehody
včera
Pirát Hřib pro EZ o euru, školství i koalicích. Má jasno, s kým se spolupracovat nebude
včera
Spolu spadlo pod 20 procent. Starostové nadále bojují s SPD o třetí místo
včera
Ruské provokace přibližují Evropu válce více než kdykoliv v historii, shodují se lídři
včera
Patnáct stran ve sněmovně díky nepřiznaným koalicím brzy může být realitou. Historie nás přitom důrazně varuje
včera
Palestinci po vlně mezinárodního uznání slaví. Palestinský stát nikdy nevznikne, vzkazuje Netanjahu
Čelní představitel palestinské frakce Fatah, Sabrí Sajdam, označil mezinárodní uznání palestinského státu za „historický den“ a „hlas důvěry v palestinský lid“. Francie se má v pondělí připojit k zemím, které již Palestinu uznaly.
Zdroj: Libor Novák