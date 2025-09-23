Před sedmi lety se Trumpovi v OSN smáli. Dnes mění světové dění

Libor Novák

23. září 2025 14:32

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Během prvního funkčního období se prezident Donald Trump setkal na pódiu Valného shromáždění OSN s posměchem, když se chvástal svými úspěchy. O sedm let později se situace radikálně změnila. Dnes, kdy se světový řád mění, už se mu nikdo nesměje. Místo toho se světoví lídři snaží získat jeho přízeň a dvoří se mu s až opulentní pompou. Dříve byl považován za nováčka, který nerozumí multilateralismu, dnes je to ale on, kdo ovlivňuje světové dění.

Trumpova strategie, která dává přednost osobním vztahům před kolektivním přístupem, stále čeká na definitivní zhodnocení. I když sliboval, že rychle ukončí konflikty v Gaze a na Ukrajině, oba stále zuří. Přesto tvrdí, že se mu podařilo zprostředkovat mír mezi Arménií a Ázerbájdžánem, za což mu je připisována velká zásluha. Prezident je přesvědčen, že si za své úsilí zaslouží Nobelovu cenu míru.

Ve svém úterním projevu chce podle CNN Trump zdůraznit, že jeho přístup funguje lépe, a to i v otázkách globální migrace a obchodu. Podle jeho tiskové mluvčí Karoline Leavittové prezident plánuje kritizovat „globalistické instituce“, které prý „významně rozložily světový řád“. Místo toho chce představit svou vizi, jak by měl svět vypadat.

Trump se nikdy netajil svým nepřátelským postojem vůči OSN. Již předtím, než se stal prezidentem, si stěžoval na „levný“ mramor v sídle organizace a nesouhlasil s tím, že mu na počátku roku 2000 nebylo dovoleno budovu zrenovovat. Nyní, ve svém druhém funkčním období, se jeho vliv odráží na chodu organizace. Spojené státy snížily finanční příspěvky na humanitární pomoc a mírové operace. Trump stáhl USA z několika agentur, včetně Rady OSN pro lidská práva a Světové zdravotnické organizace.

I přesto, že se někteří američtí spojenci snaží obnovit vztahy s OSN, Trumpova administrativa si stojí za svým. Podle nich je organizace špatně řízena, trpí špatným hospodařením a její diplomacie nefunguje. Trump navíc neobsadil post velvyslance USA při OSN celých osm měsíců.

Navzdory tomu, že je Trump kritizován za svůj postoj k OSN, jeho schůzky na Valném shromáždění zahrnují setkání se světovými lídry, včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.

Prezident se v úterý setká s lídry z několika muslimských zemí včetně Kataru, Saúdské Arábie, Indonésie, Turecka, Pákistánu, Egypta, Spojených arabských emirátů a Jordánska, aby diskutovali o konfliktu v Gaze. Toto setkání se uskuteční v době, kdy USA čelí mezinárodní kritice za svůj postoj k tomuto konfliktu a k možnosti vzniku palestinského státu.

Valné shromáždění OSN je příležitostí, jak mohou světoví lídři jednat i mimo hlavní program. V úterý se očekává projev Donalda Trumpa, který se po svém zvolení vrátil na pódium OSN. Sledujte živé vysílání jeho projevu v New Yorku. 

před 5 hodinami

Trump oznámil, že paracetamol zvyšuje riziko autismu. Vědci přitom dokázali opak

Francie formálně uznala Stát Palestina. Čeká se na Trumpovu řeč v OSN

Francie formálně uznala Stát Palestina. Čeká se na Trumpovu řeč v OSN

Donald Trump má dnes vystoupit na Valném shromáždění OSN. Stane se tak ve stejný den, kdy lídři z klíčových regionů, jako je Jordánsko a Katar, mají také pronést své projevy. Prezident Macron naopak oznámil, že Francie formálně uznala Palestinský stát, a připojila se tak k dalším zemím. Macron ve svém projevu prohlásil, že nastal čas pro mír a že nic neopravňuje pokračující válku v Gaze.

