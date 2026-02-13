Okamžitě zastavte útoky na ukrajinskou energetickou síť, vyzvala OSN Rusko

Libor Novák

13. února 2026 14:12

Organizace spojených národů
Organizace spojených národů Foto: president.gov.ua

Organizace spojených národů vydala naléhavou výzvu Rusku, aby okamžitě ukončilo útoky na ukrajinskou energetickou síť. Tyto nálety, které v posledních dnech výrazně zesílily, uvrhly celá města do tmy a mrazu. Situace je o to vážnější, že země právě prochází nejtužší zimou za celou dobu čtyřletého konfliktu, přičemž poslední vlna úderů na elektrárny a teplárny si vyžádala dvě oběti.

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk upozornil, že systematické ničení infrastruktury zbavuje miliony lidí přístupu k základním potřebám, jako je teplo, pitná voda a elektřina. Civilisté jsou nuceni čelit neustálému bombardování v extrémních podmínkách, kdy teploty klesají až k -20 stupňům Celsia. Türk zdůraznil, že statisíce lidí se kvůli těmto útokům probouzejí do mrazu bez fungujícího vytápění.

Komisař zároveň připomněl, že úmyslné cílení na civilní objekty představuje hrubé porušení mezinárodního humanitárního práva. Apeloval na ruskou stranu, aby s těmito aktivitami okamžitě přestala, neboť mají katastrofální dopady na životy obyčejných lidí. OSN považuje tyto kroky za nepřípustné ničení základních životních funkcí celé společnosti.

V reakci na kritický stav ukrajinské obrany oznámila Velká Británie nový rozsáhlý balík vojenské pomoci v hodnotě 540 milionů liber. Hlavním cílem této podpory je posílit ochranu civilního obyvatelstva před vzdušnými útoky. Zhruba 150 milionů liber z této částky bude investováno do nákupu amerických protiletadlových střel, které mají eliminovat ruské rakety a drony přímo ve vzduchu.

Londýn při tomto nákupu poprvé využije nový koordinační mechanismus NATO s označením PURL. Tento systém vznikl loni jako reakce na změnu americké politiky, kdy USA přestaly zbraně darovat a evropští spojenci je nyní pro Ukrajinu nakupují přímo. Jde o zásadní inovaci v tom, jakým způsobem mezinárodní společenství organizuje a financuje dodávky vojenského materiálu na frontu.

Větší část britské pomoci, konkrétně 390 milionů liber, pokryje dodávku tisíce lehkých víceúčelových raket (LMM) vyráběných v severoirském Belfastu. Tyto zbraně mají urychleně vyztužit ukrajinský obranný val, který je pod neustálým tlakem nočních náletů. Odborníci se shodují, že posílení protivzdušné obrany je jedinou cestou, jak zabránit totálnímu kolapsu ukrajinského energetického sektoru.

Britský ministr obrany John Healey potvrdil detaily pomoci při svém příjezdu na summit NATO v Bruselu. Zdůraznil, že dodatečná půlmiliarda liber je určena na nejnaléhavější potřeby obrany, které jsou pro stabilitu Ukrajiny během zimních měsíců klíčové. Jeho prohlášení předcházelo jednání kontaktní skupiny padesáti zemí, které koordinují pomoc pro Kyjev. 

včera

Odvaha má vyšší hodnotu než olympijská medaile, ocenil Zelenskyj vyřazeného skeletonistu

OSN válka na Ukrajině Rusko

Aktuálně se děje

před 5 minutami

USS Gerald R. Ford

USA posílají na Blízký východ druhou letadlovou loď

Spojené státy vysílají do regionu Blízkého východu druhou letadlovou loď, USS Gerald Ford, která se připojí k již přítomné lodi USS Abraham Lincoln. Tento krok, potvrzený vysokým představitelem administrativy a dalšími zdroji, výrazně zvyšuje vojenský tlak na Írán, píše CNN.

před 19 minutami

Friedrich Merz

Ani USA nejsou bez Evropy dost silné, Amerika ztratila nárok na globální vůdčí postavení, prohlásil na MSC Merz

Německý kancléř Friedrich Merz v úvodním projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci vyslal jasný signál kandidátským zemím usilujícím o vstup do Evropské unie. „Nechci o vás přijít,“ prohlásil směrem k zástupcům balkánských států, zejména k Černé Hoře. Merz otevřeně přiznal, že pociťuje narůstající neklid kvůli neschopnosti Unie dosáhnout v procesu rozšiřování hmatatelného pokroku, a vyzval k vytvoření nové strategie, která by tyto země k bloku přiblížila rychleji a efektivněji.

před 37 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Slovensko, ilustrační foto

Maďarsko a Slovensko čím dál častěji hledají ochranu u Ruska, varuje světový tisk

Evropský editor deníku The Guardian Jon Henley v živé diskusi se čtenáři rozebral aktuální výzvy, kterým starý kontinent čelí v době hluboké krize transatlantických vztahů. Podle Henleyho se Evropa nachází v momentu zúčtování, kdy musí reagovat na čínskou hospodářskou „vlnu tsunami“ a otevřeně protievropský postoj současných Spojených států. Tento tlak vede k přehodnocování základních principů fungování Evropské unie, včetně její jednoty a rychlosti rozhodování.

před 2 hodinami

Mark Rutte

Do Mnichova se sjíždí světoví lídři na konferenci MSC. Rutte se ještě před zahájením vysmál Rusku

Generální tajemník NATO Mark Rutte zahájil své vystoupení v Mnichově ohlédnutím za bruselským ministerským jednáním. Podle jeho slov byla v sále cítit zásadní změna v přístupu přítomných lídrů. Rutte zdůraznil, že po celá desetiletí musela Evropa čelit stížnostem ze strany Spojených států kvůli nedostatečným výdajům na obranu, což se však po summitu v Haagu začalo rapidně měnit.

před 3 hodinami

Poslanecká sněmovna

Poslanci schválili odklad superdávky. Řeší změnu jednacího řádu Sněmovny

Výplata nové státní sociální podpory, takzvané superdávky, se pravděpodobně dočká čtvrtletního odkladu. Poslanecká sněmovna dnes ve zrychleném režimu schválila návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), podle kterého by příjemci měli tyto peníze dostávat až od srpna namísto původně plánovaného května. Pro posun termínu hlasovali jednotně poslanci koalice i opozice, přičemž hlavním důvodem je nečekaná administrativní náročnost celého procesu.

před 4 hodinami

Marco Rubio na zápase UFC 316

Starý svět je definitivně minulostí, situace na Ukrajině je strašná, prohlásil Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek prohlásil, že starý svět je definitivně minulostí. Před zahájením Mnichovské bezpečnostní konference uvedl, že rychlé globální změny nutí všechny státy přehodnotit své pozice v nové geopolitické éře. Podle šéfa americké diplomacie se svět mění přímo před očima a éra, ve které vyrůstal, už neexistuje.

před 4 hodinami

Kim Čong-un

Svět řeší nástupce Kim Čong-una. Poprvé v dynastii to nebude muž

Možná budoucí vůdkyně jedné z nejvíce izolovaných zemí světa, Severní Koreje, je obestřena tajemstvím a rostoucími spekulacemi. Mladá dospívající dívka, o které se věří, že se jmenuje Kim Ču-e, se v posledních letech objevuje po boku svého otce Kim Čong-una stále častěji. Podle některých odborníků ji severokorejský diktátor systematicky připravuje na roli své nástupkyně, což potvrzují i její účasti na vysoce sledovaných státních a vojenských akcích.

před 5 hodinami

Místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě).

Albaneseová označil Izrael za „společného nepřítele lidstva“. Macinka ji vyzval k rezignaci

Ministr zahraničí Petr Macinka se v pátek připojil k ostré mezinárodní kritice italské diplomatky Francesky Albaneseové, která v OSN působí jako zvláštní zpravodajka pro lidská práva na palestinských územích. Macinka, jenž zastupuje stranu Motoristé sobě, ji otevřeně vyzval k rezignaci kvůli jejím výrokům na nedávné konferenci v Kataru. Albaneseová tam v souvislosti s konfliktem v Pásmu Gazy hovořila o existenci „společného nepřítele lidstva“, což bylo interpretováno jako přímý útok na Izrael.

před 6 hodinami

Ilustrační foto

Trump zasadil boji s oteplováním smrtelnou ránu. Éra klimatických regulací je definitivně u konce

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Bílém domě pojal své oznámení o rozsáhlém zrušení federální klimatické politiky jako politický triumf nad „radikální“ ekologickou agendou Demokratické strany. Tento krok, který patří k nejvýznamnějším v jeho druhém funkčním období, zrušil vědecké zjištění z roku 2009 z dob Baracka Obamy. To po dobu téměř sedmnácti let sloužilo jako právní základ pro snižování emisí z automobilů a elektráren s odůvodněním, že znečištění poškozuje veřejné zdraví.

před 7 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

„Největší deregulace v americké historii.“ Trump zrušil vědecké rozhodnutí omezující plyny oteplující planetu

Americký prezident Donald Trump přistoupil k zásadnímu kroku a zrušil vědecké rozhodnutí z éry Baracka Obamy, které tvořilo základ pro veškerá federální opatření omezující plyny oteplující planetu. Takzvaný „endangerment finding“ neboli zjištění o ohrožení z roku 2009 konstatovalo, že řada skleníkových plynů představuje hrozbu pro veřejné zdraví. Toto rozhodnutí se stalo právním pilířem snah o snižování emisí, zejména v oblasti motorových vozidel.

před 8 hodinami

Počasí

Počasí se ochladí, očekávají se i sněhové srážky

Počasí v Česku bude ještě dnes na únor nebývale teplé, ale na obzoru už je zásadní změna. Meteorologové dokonce vyhlížejí nebezpečné jevy, které mají nastat o víkendu. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

včera

Ceny Anděl, ilustrační fotografie.

Ceny Anděl mají za sebou další kolo hlasování. Známe nominované

Česká hudební akademie rozhodla ve druhém hlasovacím kole o nominacích na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Tři šance na výhru mají pražské rapové trio GUFRAU a Victor Kal., se dvěma nominacemi jim sekundují Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao, Mňága a Žďorp, Calin s Ewou Farnou, James Cole s Ideou nebo Dorota Barová. Slavnostním předáváním 11. dubna provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř” Mikyska.

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Pro Čechy to nebude jednoduchý turnaj. Hokejisté na úvod prohráli s Kanadou 0:5

Na letošních zimních olympijských hrách v Miláně se ve čtvrtek poprvé představili v rámci hokejového turnaje nabitého hvězdami kanadsko-americké NHL i čeští hokejisté. A za prvního soupeře nemohli mít asi těžšího protivníka. Byla jím hvězdně nabitá Kanada a už od úvodního vhazování bylo znát, že svěřence kouče Radima Rulíka čeká fyzicky náročný zápas. Přestože první třetina z českého pohledu vypadala ještě slibně, od jejího závěru už to byla postupem času právě kolébka hokeje, která čím dál více dominovala a dospěla tak k jasnému vítězství a výsledku 0:5. V závěru si už hrála s českým týmem jako kočka s myší a Čechům tak nezbývalo nic jiného, než tento duel hodit za hlavu a začít se připravovat na Francii.

včera

včera

Martina Sáblíková

Sáblíková se po nemoci rozloučila na olympiádě s oblíbenými pěti kilometry

Poté, co musela česká rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková v úvodu právě probíhajících zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo oželet kvůli nemoci závod na tříkilometrové trati, se nedalo čekat, že v závodě na její nejoblíbenější pětikilometrové trati dojde na zázraky. Chtěla se závodu zúčastnit už jen proto, že je na posledních olympijských hrách a že se chtěla se svou oblíbenou tratí rozloučit. Představila se až v poslední rozjížďce s italskou hvězdou Francescou Lollobrigidaovou, která potvrdila, že načasovala svoji formu nejlépe, jak jen mohla. Po tříkilometrové trati, kde triumfovala s olympijským rekordem, ovládla v Miláně i pětikilometrovou trať. Své oslabené české soupeřce ujela o parník a bere zlato i z tohoto závodu. Sáblíkové čas 7:07,08 stačil až na 11. místě.

včera

včera

Zabystřanova jízda stačila na 17. místo. Nejlepší sdruženář v TOP 20, muži v curlingu byli blízko senzaci

Středeční pátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo měl na programu opět řadu soutěží, přičemž jednou z těch očekávaných bylo lyžařské super-G mužů. To proto, že mnozí ještě mají v paměti prosincové nečekané vítězství Jana Zabystřana ve Val Gardeně. Jenže i když mohli Češi větřit naději, že by mohlo dojít k podobné senzaci i pod pěti kruhy, nakonec se museli vrátit do reality. Zabystřanův výkon tentokrát stačil na 17. místo. To na svahu v Bormiu potřetí na této olympiádě triumfoval Švýcar Franjo von Almenn, který si tak píše na těchto hrách svůj příběh. Zabystřan nebyl jediným českým olympionikem, který se umístil v TOP 20. Povedlo se to i českému sdruženáři Jiřímu Konvalinkovi, jenž skončil dvacátý. Po smíšených dvojicích svůj turnaj v curlingu začali muži, a i tady má Česká republika své zástupce. Při svém olympijském debutu navíc neměla blízko k senzační výhře nad USA, s těmi ale nakonec prohrála nejtěsnějším možným rozdílem 7:8.

Zdroj: David Holub

