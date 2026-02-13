Okamžitě zastavte útoky na ukrajinskou energetickou síť, vyzvala OSN Rusko

Organizace spojených národů vydala naléhavou výzvu Rusku, aby okamžitě ukončilo útoky na ukrajinskou energetickou síť. Tyto nálety, které v posledních dnech výrazně zesílily, uvrhly celá města do tmy a mrazu. Situace je o to vážnější, že země právě prochází nejtužší zimou za celou dobu čtyřletého konfliktu, přičemž poslední vlna úderů na elektrárny a teplárny si vyžádala dvě oběti.
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk upozornil, že systematické ničení infrastruktury zbavuje miliony lidí přístupu k základním potřebám, jako je teplo, pitná voda a elektřina. Civilisté jsou nuceni čelit neustálému bombardování v extrémních podmínkách, kdy teploty klesají až k -20 stupňům Celsia. Türk zdůraznil, že statisíce lidí se kvůli těmto útokům probouzejí do mrazu bez fungujícího vytápění.
Komisař zároveň připomněl, že úmyslné cílení na civilní objekty představuje hrubé porušení mezinárodního humanitárního práva. Apeloval na ruskou stranu, aby s těmito aktivitami okamžitě přestala, neboť mají katastrofální dopady na životy obyčejných lidí. OSN považuje tyto kroky za nepřípustné ničení základních životních funkcí celé společnosti.
V reakci na kritický stav ukrajinské obrany oznámila Velká Británie nový rozsáhlý balík vojenské pomoci v hodnotě 540 milionů liber. Hlavním cílem této podpory je posílit ochranu civilního obyvatelstva před vzdušnými útoky. Zhruba 150 milionů liber z této částky bude investováno do nákupu amerických protiletadlových střel, které mají eliminovat ruské rakety a drony přímo ve vzduchu.
Londýn při tomto nákupu poprvé využije nový koordinační mechanismus NATO s označením PURL. Tento systém vznikl loni jako reakce na změnu americké politiky, kdy USA přestaly zbraně darovat a evropští spojenci je nyní pro Ukrajinu nakupují přímo. Jde o zásadní inovaci v tom, jakým způsobem mezinárodní společenství organizuje a financuje dodávky vojenského materiálu na frontu.
Větší část britské pomoci, konkrétně 390 milionů liber, pokryje dodávku tisíce lehkých víceúčelových raket (LMM) vyráběných v severoirském Belfastu. Tyto zbraně mají urychleně vyztužit ukrajinský obranný val, který je pod neustálým tlakem nočních náletů. Odborníci se shodují, že posílení protivzdušné obrany je jedinou cestou, jak zabránit totálnímu kolapsu ukrajinského energetického sektoru.
Britský ministr obrany John Healey potvrdil detaily pomoci při svém příjezdu na summit NATO v Bruselu. Zdůraznil, že dodatečná půlmiliarda liber je určena na nejnaléhavější potřeby obrany, které jsou pro stabilitu Ukrajiny během zimních měsíců klíčové. Jeho prohlášení předcházelo jednání kontaktní skupiny padesáti zemí, které koordinují pomoc pro Kyjev.
Související
Albaneseová označil Izrael za „společného nepřítele lidstva“. Macinka ji vyzval k rezignaci
OSN i EU ostře odsoudily rozsudek nad Jimmym Laiem
OSN , válka na Ukrajině , Rusko
Aktuálně se děje
před 5 minutami
USA posílají na Blízký východ druhou letadlovou loď
před 19 minutami
Ani USA nejsou bez Evropy dost silné, Amerika ztratila nárok na globální vůdčí postavení, prohlásil na MSC Merz
před 37 minutami
Adamczyková zkompletovala olympijskou sbírku. Z Itálie si přiveze stříbro
před 1 hodinou
Okamžitě zastavte útoky na ukrajinskou energetickou síť, vyzvala OSN Rusko
před 1 hodinou
Maďarsko a Slovensko čím dál častěji hledají ochranu u Ruska, varuje světový tisk
před 2 hodinami
Do Mnichova se sjíždí světoví lídři na konferenci MSC. Rutte se ještě před zahájením vysmál Rusku
před 3 hodinami
Poslanci schválili odklad superdávky. Řeší změnu jednacího řádu Sněmovny
před 4 hodinami
Starý svět je definitivně minulostí, situace na Ukrajině je strašná, prohlásil Rubio
před 4 hodinami
Svět řeší nástupce Kim Čong-una. Poprvé v dynastii to nebude muž
před 5 hodinami
Albaneseová označil Izrael za „společného nepřítele lidstva“. Macinka ji vyzval k rezignaci
před 6 hodinami
Trump zasadil boji s oteplováním smrtelnou ránu. Éra klimatických regulací je definitivně u konce
před 7 hodinami
„Největší deregulace v americké historii.“ Trump zrušil vědecké rozhodnutí omezující plyny oteplující planetu
před 8 hodinami
Počasí se ochladí, očekávají se i sněhové srážky
včera
Ceny Anděl mají za sebou další kolo hlasování. Známe nominované
včera
FN Olomouc zareagovala na vyšetřování. Prozradila, co odhalilo její vlastní šetření
včera
Pro Čechy to nebude jednoduchý turnaj. Hokejisté na úvod prohráli s Kanadou 0:5
včera
V Ondřejově našli po požáru lidské tělo. Svědci měli slyšet výbuchy
včera
Sáblíková se po nemoci rozloučila na olympiádě s oblíbenými pěti kilometry
včera
Počasí se o víkendu navrátí k zimě. Meteorologové už plánují výstrahu
včera
Zabystřanova jízda stačila na 17. místo. Nejlepší sdruženář v TOP 20, muži v curlingu byli blízko senzaci
Středeční pátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo měl na programu opět řadu soutěží, přičemž jednou z těch očekávaných bylo lyžařské super-G mužů. To proto, že mnozí ještě mají v paměti prosincové nečekané vítězství Jana Zabystřana ve Val Gardeně. Jenže i když mohli Češi větřit naději, že by mohlo dojít k podobné senzaci i pod pěti kruhy, nakonec se museli vrátit do reality. Zabystřanův výkon tentokrát stačil na 17. místo. To na svahu v Bormiu potřetí na této olympiádě triumfoval Švýcar Franjo von Almenn, který si tak píše na těchto hrách svůj příběh. Zabystřan nebyl jediným českým olympionikem, který se umístil v TOP 20. Povedlo se to i českému sdruženáři Jiřímu Konvalinkovi, jenž skončil dvacátý. Po smíšených dvojicích svůj turnaj v curlingu začali muži, a i tady má Česká republika své zástupce. Při svém olympijském debutu navíc neměla blízko k senzační výhře nad USA, s těmi ale nakonec prohrála nejtěsnějším možným rozdílem 7:8.
Zdroj: David Holub